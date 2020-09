DE PRIMERA… LA DAMA DE LA NOTICIA

GUERRA SUCIA INTERNA ENTRE MORENISTAS Y TODO POR LAS PROXIMAS GOBERNATURAS.

RICARDO ANAYA REAPARECE A LA VIDA PUBLICA Y CONTINUA CON SU DISCURSITO POLITICO.

COMERCIO FORMAL BASTANTE ESTRANGULADO EN SU ECONOMIA.

En un twitter, RICARDO ANAYA, anuncio que ha decidido regresar de lleno a la vida pública, explica que los dos últimos años lo paso con su esposa e hijos y principalmente dedicado a la docencia y aprovecho este tiempo para reflexionar sobre el pasado, el presente, pero principalmente sobre el futuro de México

El ex candidato a la Presidencia por el Partido Acción Nacional, anuncio que está de regreso después de haber perdido la elección de 2018.

Durante la grabación, ANAYA CORTES explicó que el propósito de su mensaje es compartir “lo que significó la elección de 2018, cómo veo la situación actual y los graves riesgos que corremos si no corregimos el rumbo”, ya que busca “ayudar a construir un mejor futuro para México”.

“Sé que cometí muchos errores en la campaña, pero también tengo la convicción de que le puse todo mi corazón y mi esfuerzo. Me alejé de la política porque creí que era correcto darle espacio a quien ganó la elección. Pero la misma razón que me llevó a alejarme ahora me trae de regreso”, afirmó.

Hay temas señala el excandidato que están mermando, que están mal manejados como el caso de la corrupción, “con el cuento de que el Presidente es honesto, la corrupción se tolera en el círculo cercano de LOPEZ”. Por otra parte, calificó como “un desastre” el manejo de la pandemia en México frente a la crisis de salud por la que se atraviesa.

Pero también la política energética, como fue cancelar lo de las energías limpias para utilizar combustóleo; ante tanto desastre que vamos a hacer fue la pregunta del político!

Todo parece indicar que la respuesta está en el 2021, en gran medida pero sobre todo trazar la ruta para el 2024, ya que las estrategias en política tienen que ser pacientes para que duren pero sobre todo para que se mantengan.

Parece indicar que los morenistas se andan haciendo la guerra sucia entre ellos mismos ya que algunos senadores han sido atacados por los mismos candidatos que pretenden dirigir dicho partido y en medio de esta agenda se han dado algunos enconos

Mientras que aspirantes a encabezar la fuerza política como PORFIRIO MUÑOZ LEDO y MARIO DELGADO, se enfrenta mediáticamente, también se registran señalamientos entre grupos políticos en los estados donde habrá elección el próximo año.

MUÑOZ LEDO arremetió contra los “adelantados”, en referencia a las presuntas aspiraciones presidenciales del canciller MARCELO EBRARD, y dijo que éste está haciendo “futurismo” con los métodos de MARIO DELGADO.

En respuesta, DELGADO aseveró que, aunque inició su trayectoria con EBRAR, no es su incondicional y subrayó que su único jefe político es el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

En tanto, en Guerrero, Sinaloa y Michoacán, los senadores morenistas FELIX SALGADO MACEDONIO, RUBEN ROCHA MOYA y CRISTOBAL ARIAS, aspirantes a una candidatura para las gubernaturas en esos estados, han comenzado a ser atacados por los propios integrantes del partido mediante mensajes anónimos y redes sociales.

Las campañas sucias que se han desatado dentro de Morena buscan exhibir los puntos débiles de los aspirantes mejor posicionados en las encuestas.

Y el aspirante a dirigir Morena, GIBRAN RAMIREZ, se siente amenazado por el líder del país ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR por ello exhibió que no debe meterse en el proceso, sin embargo ya lo está haciendo al pedir investigar los recursos con los que ha operado la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) durante la gestión de GIBRAN RAMIREZ.

AMLO ordenó al titular del IMSS, ZOE ROBLEDO, dar un informe al respecto, ello luego de que un representante de los medios de comunicación lo cuestionara sobre presuntos malos manejos detectados en ese organismo del instituto.

Aunque es uno de los más fieles defensores de la 4T y del presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, la gestión de GIBRAN RAMIREZ en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) será investigada por supuesto uso discrecional de recursos para financiar su campaña en donde busca la presidencia de Morena.

En Matamoros el que cada día está peor es el comercio organizado ya que tienen que pagar muchos costos y la pandemia sigue haciendo estragos ya que de continuar sin abrir las pérdidas no solo serán mayores sino que no habrá recuperación al respecto.

Lo anterior fue dado a conocer por los dirigentes de las cámaras de Matamoros quienes se mantienen alerta ante la pandemia con las autoridades para determinar cuál es el mejor camino ya que muchos de los socios de estas están desesperados y no solo se refiere al comercio formal, sino también al industrial ya que todo es una cadena de subsistencia económica.

