            < Guevara Cobos puede resurgir

1.- En el tema de candidaturas plurinominales quienes tienen amplias posibilidades de ser favorecido cuando se integre la lista de propuestas son, Edgardo Melhem Salinas, Enrique Cárdenas del Avellano, Alejandro Guevara Cobos, Alejandro Etienne y otros más que vienen de haber ganado una elección o cuando menos haber hecho campaña aunque fuera sin éxito. De estos cuatro los dos primeros son ganadores y los dos últimos vienen de una derrota, pero todos tienen acreditado trabajo político. El orden en que los mencionamos no tiene que ver con la fuerza de sus posibilidades.

Seguramente hay muchos casos más, pero examinemos cada uno de estos. La referencia es que los acuerdos de la XXII Asamblea Nacional establece que nadie puede tener plurinominales consecutivas y Melhem viene de ser diputado federal de mayoría 2015-2018 y actualmente es coordinador de la campaña de “Alito” en los estados de Oaxaca y Guerrero lo cual lo acerca al centro de decisiones.

Es el mismo caso de Enrique Cárdenas del Avellano quien su última consulta a las urnas lo instaló en la Cámara de Diputados de 2012 a 2015 y actualmente es el coordinador de la campaña de Alejandro Moreno en Tamaulipas y con una relación directa con el “casi” futuro Presidente del CEN Tricolor, aunque lo más inmediato, lo encamina a presidir la Presidencia estatal del PRI.

Otro elemento que tiene la posibilidad de una plurinominal y con relación de amistad con Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas es Alejandro Guevara Cobos, que viene de hacer campaña de senador, aunque perdió, igual que Etienne pero entendemos que lo que cuenta es haber realizado una campaña electoral.

En el caso contrario está Baltazar Hinojosa Ochoa quien después de su derrota en 2016 cuando compitió por la gubernatura de Tamaulipas, fue resarcido con una diputación federal (2015-2018) por consiguiente no puede tener acceso a una plurinominal, en la próxima tendría que hacer campaña y consultar el voto ciudadano en las urnas.

El caso de Paloma Guillén Vicente tiene condiciones similares en este momento. Ella fue parte de la misma legislatura que Baltazar, pero en esa ocasión (2015-2018) llegó por mayoría y ahora está ocupando una senaduría plurinominal que puede concluir cuando la propietaria, Claudia Ruiz Massieu decida incorporarse y que algunos allegados consideran que será en septiembre una vez liquidado el tema de la sucesión en el CEN del Tricolor. De tal manera que la tampiqueña habrá estado en la curul senatorial tres meses y medio, ya que tomó posesión a mitad del mes de mayo.

Esas eventualidades no quedaron claras en los acuerdos de la XXII asamblea priista, no sabemos por ejemplo si basta ser candidato suplente y ocupar el puesto un par de días para que quede sin efecto sus posibilidades de ser titular plurinominal. Tampoco sabemos si un candidato plurinominal que no llega a alcanzar el beneficio, si el sólo hecho de haber figurado, lo inhabilita para poder enlistarse nuevamente en otra elección por esta vía.

Lo que está muy claro, es que ya no habrá elementos como Marco Antonio Bernal que acumuló 12 años en el Congreso de la Unión sin hacer una sola campaña, fue senador y 2 veces diputado.

Pero el tema en este momento de crisis para el Revolucionario Institucional, son las oportunidades por la vía plurinominal y quizá ni eso, porque si llega al PRI estatal un elemento sin la suficiente representatividad, sin capital político propio y sin amigos suficientes que le apoyen económicamente (porque los recursos institucionales van a ser mínimos) y participando, el partido estará destinado a quedarse en la raya del 3% de votación y en un momento de mala suerte, ni siquiera ese porcentaje y perderán el registro en Tamaulipas, si bien aún le queda al PRI fuerza en otros estados del país.

Tal como están las cosas, podemos pensar que la hoja de servicio Tricolor en 2021 quizá con buena suerte pueda darle una plurinominal, de tal manera que ser No. 1 estará más peleado que otras veces.

Desde luego no podemos dejar de mencionar a Enrique Arreola Vidal, ya comentamos en colaboración anterior es de los amigos del “elegido” por los dioses del universo, más conocido como “Alito”. Aunque este en sus discursos de campaña ha manifestado que no será el amiguismo, ni el compadrazgo el que determine las candidaturas, sino el trabajo político que se hubiera realizado.

Veremos si es cierto o no cuando integre el Comité Ejecutivo Nacional.

2.- Nunca fue tan oportuno examinar desde el punto de vista académico y con la visión social, de la psicología y en general del comportamiento humano, el tema de la “Prevención de la Violencia”, ahora abordado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas con la participación de especialistas e investigadores interesados en profundizar en esta problemática que se está desbordando en acontecimientos que derivan en actos delictivos y de inseguridad para personas de todas las edades, género y actividades profesionales.

Hay actos irascibles que mantiene en este momento a personas en la cárcel, es el caso del actor mexicano Pablo Lyle envuelto en un homicidio involuntario, pero que fue producto de un acto iracundo, colérico, que no midió las consecuencias. Derribó de un golpe a un hombre al que dejó inconsciente y que casi inmediatamente perdió la vida y todo lo originó un incidente de tránsito.

Esto ocurrió en Estados Unidos, en México ya hubiera salido libre. Quizá tuvo que ver el estado de salud de la víctima, circunstancia que no era fácil de prever, pero que no justifica la gravedad del acontecimiento.

Lo más recientes es un caso de Veracruz, donde alguien que esperaba un espacio para estacionarse y llega otro que arbitrariamente se lo gana, hay discusión, el que se “agandalló” el cajón para aparcarse saca un cuchillo y se lo entierra en el ojo, obviamente lo perdió.

El actor violento está en la cárcel en espera de que se conozcan las dimensiones de las lesiones que ocasionó, y que por lo pronto es la pérdida del ojo. El otro está hospitalizado y cuando salga, no será el mismo, nada va a remplazar la pérdida visual.

Como Usted ve, es urgente examinar esta problemática, que por cierto no es fácil, sobre todo la de los protagonistas violentos, dispuestos a agredir de la manera que sea. En estos casos uno piensa que la tolerancia le corresponde a la parte pasiva, pero en el caso del acto Lyle, el hoy occiso no se defendió, no dijo nada, hay video de ello. En el de Veracruz si hubo reclamo, aun con el cuchillo en el ojo siguió alegando.

Este es un tema que debe estudiarse para diseñar un tratamiento de conducta y buscar la forma de llegar a la formación de las personas desde temprana edad. Por eso festejamos que la máxima Casa de Estudios de Tamaulipas se interesé en analizar estos temas en busca de la cohesión comunitaria en aras de prevenir la violencia, incluso la delincuencia y en favor de la seguridad de las personas.

La organización del evento está a cargo de la Sra. Josefina Guzmán Acuña, coordinadora del Programa Universitario para la Igualdad de Género y claro que el semillero de la violencia se da en el hogar, en la relación de pareja, la observan los niños y la adoptan como una forma de conducta que no tiene freno y se desparrama en la edad adulta con escenas dramáticas como las mencionadas y otras peores.

En el taller mencionado se trabajaran los temas: cambio de paradigma de seguridad, prevención de distintas modalidades de violencia, prevención de violencia escolar, familiar, violencia feminicida, entre otras.

3.- Con todas las dificultades que hoy enfrenta el Tricolor, la Presidenta del PRI en Tamaulipas sigue entregando reconocimientos esta vez a los presidentes de seccionales que con lealtad y disciplina se desempeñaron en la pasada jornada electoral, lo está haciendo municipio por municipio, ya lo hizo en esta capital y ayer estaría en Tula.

En el evento de Victoria estuvieron los dos excandidatos a diputados locales en la contienda del 2 de junio, Alejandro Etienne Llano y Ofelia Garza Pineda, algunos regidores y para de contar.

Hay elementos con presencia que pueden vestir esta clase de eventos, pero no son convocados, incluso lo han manifestado. Y es que el priismo vive un estado de duelo, ante la pérdida de todo, el poder estatal, municipal y ahora una presencia mínima en el Congreso local, amén de una sola diputación federal plurinominal. Ni se diga la Presidencia de la República.

Los amigos, la familia tricolor es precisamente en momentos de duelo, cuando debe de contar con la presencia de ellos, pero sigue conformada por un pequeño e íntimo círculo en lugar de abrir sus puertas.