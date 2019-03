DE PRIMERA…. LA DAMA DE LA NOTICIA

GURU REGIO CERCA DE CONVERTIRSE EN ASESOR DE PANISTAS EN TAMAULIPAS.

LIDERES NACIONALES DE MORENA VEN A TAMAULIPAS CON OJOS DE $$$$

QUE MONREAL SE PONGA A LEGISLAR, YEIDCKOL ANDA EN LO SUYO

PODRIA BAJAR A 50% POR CIENTO EL PRESUPUESTO A PARTIDOS

Y mire lo que son las cosas, el joven estratega regio JORGE GUERRERO, está en amarres con los distritos 14 y 15 de Ciudad Victoria y 1,2 y 3 de Nuevo Laredo,… ¿quién es este estratega regio? quien conoce muy bien varias estructuras electorales, especialmente las de Matamoros: JORGE GUERRERO, fue alumno del argentino MARCELO MOLINA, quien trabajo junto a TOÑO SOLA, en las presidenciales de VICENTE FOX y FELIPE CALDERON

MOLINA, también fue asesor de VIDEGARAY, quien era la mano que mecía la cuna en la campaña de ENRIQUE PEÑA NIETO.

Fue en Monterrey donde MARCELO MOLINA, conoció al Gurú regio para así llevarlo a varias campañas al extranjero, de ahí llegaron juntos a la campaña de CHUCHIN DE LA GARZA, a la Diputación Federal, en esa campaña JORGE, GUERRERO, hizo sinergia con ABELARDO MARTINEZ ESCAMILLA y trabajar juntos para la alcaldía de CHUCHIN colaborando y bajando líneas discursivas para ANTO TOVAR, MONICA GONZALEZ y JUAN CARLOS CORDOVA, conociendo muy bien las estructuras priistas de Matamoros.

Un triunfo del estratega regio fue también el hacerle la campaña al que robó Poquito, ósea al Amigo LAYIN, allá en San Blas Nayarit.

Aparte ha colaborado muy a su estilo y perfil en algunas gubernaturas, como la del gobernador de Zacatecas, ALEJANDRO TELLO CISTERNA y MIGUEL RIQUELME de Coahuila.

Hoy este personaje está muy cerca de colaborar con el PAN de Tamaulipas y agarrar distritos claves que le darían al gobernador CABEZA DE VACA un triunfo contundente y aparte con la experiencia que lo caracteriza les daría a los PRIMores una fuerte anestesia para dejarlos quietos y que el PAN transite sin problemas rumbo con la mayoría en la próxima legislatura tamaulipeca…veremos si el Gober le apuesta a esta propuesta regia o sigue con los asesores chilangos que nomás no definen el rumbo.

De concretar acuerdos el GURU con los que manejan el PAN en Tamaulipas seguro estaría dándoles artos dolores de cabeza a los partidos de oposición sobre todo MORENA considerado en este momento como el partido de la ola.

Así que pronto estaremos dando a conocer si el mejor conocido también como el “WARRIOR” en este ámbito acepta o no y vaya que si hace ganar sus clientes con sus múltiples estrategias políticas y de marketing.

En Tamaulipas los más vulnerables son los candidatos de MORENA, ya que los múltiples programas de apoyo y otros que ha quitado el gobierno federal han impactado en diversos rubros de este estado.

Programas como la Indefinición del IVA, la Frontera libre, la Homologación de Gasolina, así como el quitarle los apoyos a los Agricultores y bajarle el presupuesto a las Estancias Infantiles y permitir que su enviada hiciera un desorden con el 20/ 32, no abona en nada a que los tamaulipecos vuelvan a votar por MORENA, como la pasada elección en la cual si iba ANDRES MANUEL OBRADOR.

Con estos temas tendrán que lidiar todos los candidatos de MORENA, quienes además de no traer la bolsa de Santa Claus de presupuesto, nadie los conoce y mucho más con los factores arriba señalados en contra y agréguele el “perdón y olvido” para tanto delincuente.

Aun cuando los candidatos del PAN provienen de un partido que en el estado quizá no ha dado todo el ancho que deseaban ya los conoce, quizá a los del PRI, un partido que por actos de corrupción de sus dirigentes políticos hoy lo relacionan con corrupción también son conocidos, pero MORENA, un partido que sus dirigentes han hecho hartas promesas de cambio y no las han cumplido, es peor o mejor, usted juzgue, aquí no estamos patrocinando a nadie, solo diciendo lo que se ve.

Si usted le añade la intromisión de personajes que deben enfocarse a sus actividades legislativas como lo es RICARDO MONREAL, en lugar de venir a sacar provecho $$$$ en Tamaulipas con las candidaturas, en lugar de dejar a sus dirigente de partido que se ocupen de esto, habla mucho del hambre de poderío y de $$$, aunque quieran engañar al electorado diciendo otra cosa.

La misma dirigente de MORENA, YEDCKOL POLEVNSCKY, le ha puesto un estate quieto a este personaje que primero envió al trácala de RENATO MOLINA, luego a ALEJANDRO ROJAS DIAZ, todos mandaderos del senador que lo único que pretende es allanar el camino para postularse de aquí a seis años provocando solamente conflictos y la dispersión de morenistas por imponer candidatos adoc a sus intereses.

El Presidente de México, dijo que el gobierno, el partido y el Instituto de Capacitación Política de dicho organismo estarían separados para evitar situaciones que han dejado a otros partidos sin estructura, sin embargo siguen los vivales queriéndose adueñar de lo que consideren una herencia.

Finalmente recuerde usted que MORENA, está formado por priistas enojados, molestos pero también frustrados que traen en su haber muchos vicios y malas intenciones.

La fracción parlamentaria de MORENA, en la cámara de diputados propuso una reforma constitucional para bajar a la mitad, el gasto para financiar a los partidos políticos ya que actualmente su bolsa se obtiene de multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón elector por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

El resultado de esa fórmula implica para el 2019, 4 mil 965 millones de pesos del dinero de los mexicanos.

La fórmula anterior reducida a la mitad, permitiría un ahorro para los mexicanos de 2 mil 500 millones de pesos.

Lo cierto es que esta propuesta si sería bien vista por los ciudadanos considerando que este ahorro podría ser asignado a un rubro importante y el otro es que quien quiera andar en política que le cueste de su dinero y no de los ciudadanos a través de impuestos.

Igual le cuesta al pueblo mexicano los grandiosos sueldos de los legisladores, diputados federales y senadores y el mismo sueldo del Presidente, por eso la exigencia de que hagan un buen trabajo, el pueblo los asigna mediante el voto administrador de los bienes del país, sin embargo, según a historia desde hace muchos años, solo han llegado a robarle a la nación, AMLO será la excepción, la hipótesis sigue en el aire.

Primero aquí, así como lo anunciamos, JESUS DELA GARZA, es ya desde hace varios días el nuevo administrador de la Oficina de la Administración Portuaria Integral en Matamoros, dependiente del gobierno de Tamaulipas.

