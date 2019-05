T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

HAMPÓN EX ALCALDE DE VICTORIA, ES LÍDER DEL PRI EN BAJA CALIFORNIA

EL PRI NACIONAL “está viendo la tempestad y no se hinca”, esto viene a colación, porque ayer en los medios de comunicación, causó fatal impacto, la noticia del nombramiento del contumaz hamponcete ex alcalde de ciudad Victoria OSCAR ALMARAZ SMER, quien fue comisionado como Presidente Estatal provisional del PRI allá en Baja California, cuyo premio político entregado “a quien dejó a Victoria por la calle de la amargura”, es la prueba fehaciente de que el Partido Revolucionario Institucional, “lejos de avanzar, continuará caminando como los cangrejos”, porque asignarle una importante comisión “a un político sin escrúpulos” y “hasta presunto amante de lo ajeno”, eso, naturalmente, habla de la irresponsabilidad política con que se conducen en el PRI-Tamaulipas.

QUIEN extendió el nombramiento al citado ex Presidente Municipal victorense Oscar Almaraz Smer, fue la Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Claudia Ruiz Massieu, cuya lidereza tricolor, si realmente, “desea recuperar el terreno perdido” y fortalecer a su decadente partido, con esta clase de decisiones, lejos de “llevar al tricolor a buen puerto” o a “un mejor horizonte”, lo seguirá conduciendo hacia el precipicio político, porque no duden que, “potenciales delincuentes de cuello blanco” del Revolucionario Institucional, en corto lapso estarán siendo ubicados en posiciones partidistas de muy alta envergadura, como a la que hoy aquí hacemos referencia y sino “pal baile vanos”.

Y AUNQUE el delegado regional del PRI en baja California FERNANDO MORENO PEÑA, le tomó la protesta al súper-mega-quemado ex alcalde de Ciudad Victoria Oscar Almaraz Smer, de buena fuente nos dicen que, “por esta designación del PRI nacional” en aquella zona del pacifico, ha surgido una muy marcada inconformidad, porque tal nombramiento, debió dársele a una persona “con genuinos méritos tricolores” de aquel rumbo, porque aducen que, “hay priistas de real huevo colorado” y de esos que, “siempre han tenido bien puesta la camiseta” y los mandaron a la goma, para darle cabida ex Presidente Municipal de la Capital de Tamaulipas, de quien todo mundo sabe que, “está en la mira” de la Auditoría Superior del Estado.

EN ESTE TENOR político, lo inconcebible e imperdonable es que, la misma dirigencia nacional el Partido Revolucionario Institucional, esté dándole cabida a “peligrosos dinosaurios”, porque estos, lamentablemente, son de los que “desaparecen como por arte de magia” los recursos públicos que, son dineros de los pueblos que gobiernan y al final de sus mandatos, “se van campantemente”, como sin nada hubieran hecho, pero hoy en el caso de Oscar Almaraz Smer, las cosas no están en tal sentido y por ende, éste “sujeto de baja caterva moral”, cuando menos lo espere, será llamado “al banquillos de los acusados”, porque este ex edil victorense, dejó una deuda ultra considerable y hay de por medio “presuntos actos ilegales” de tipo financiero, tema por el que “no dudemos que, al referido ex edil, en cualquier momento “como a doña Magda Peraza Guerra de Tampico “puede caerle encima la voladora”, es decir la correspondiente “orden de aprehensión”.

PARA MUCHOS militantes priistas de Baja California, ha sido reprobable y deshonroso que CEN del PRI, le haya dado un espacio político importante a un repudiado ex Presidente Municipal de Tamaulipas, porque en aquella región del país, “hay cartas tricolores de muy buen peso político”, pero eso a doña CLAUDIA RUIZ MASSIEU, la dirigente nacional priista, le fue ambiguo, ecuánime e indiferente, detalle que por obviedad, ya está provocando que muchos militantes del PRI, allá, estén decidiendo irse a otros Partidos políticos, porque en el PRI “los están haciendo a un lado”, así lo señalan quien nos hicieron el favor de “hacernos llegar el sentir de integrantes del PRI de aquella entidad”.

OSCAR ALMARAZ Smer, de hecho, ya no se estaba dejando ver en ciudad Victoria, porque éste, a las familias de la capital tamaulipeca les falló criminalmente, porque “dejó al pueblo en condiciones desastrosas”, pues los hechos así lo muestran, detalle por el que, él ahora dirigente priista en Baja California, busca mientras tanto, “alejarse del pueblo que confió en él”, porque sépase y entiéndase que, “este presunto ladrón de siete suelas”, sabe que la gente donde lo vea, lo habrá de encarar para reclamarle, “el porque les mintió”, puesto que fueron tantas las promesas que les hizo a las familias y, no les cumplió ni siquiera una tercera parte de sus ofrecimientos. Y si ahora el PRI nacional, le da una nueva oportunidad, a sujetos corruptos como Almaraz Smer, esto demuestra que a este Partido, poco o nada le importa seguir haciéndole daño a las familias, a través de políticos que, no son otra cosa más que, “delincuentes a la alta escuela”.

EL PRI en México, acaba de perder la Presidencia de la República, gracias al hartazgo generado por el Gobierno encabezado por ENRIQUE PEÑA NIETO, al salir triunfante el hoy mandatario de Morena Andrés Manuel López Obrador, como también el PRI en Tamaulipas, perdió la gubernatura, tras el aplastante triunfo logrado por el hoy Gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, esto debido al pésimo trabajo que ejerciera en esta entidad el repudiado ex gobernador Egidio Torre Cantú, sin olvidar que hay dos ex gobernantes tamaulipecos como Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, detenidos por robos, saqueos, peculado y lavado de dinero y por otros muchos delitos más, provocando esto, una muy mala reputación política para el CEN del PRI. Y pese a ello, siguen dándole jugada y cabida “a quienes han puesto por los suelos, a este partido político”.

Y FINALMENTE les diré que, este nefasto capítulo de agravio al priismo en México, no le ha importado en lo más mínimo a la Presidente Nacional del PRI CLAUDIA RUIZ MASSIEU, debido a que ésta, sin temor a equivocarme, “continuará dándole jugada política a quienes no la merecen”, porque al ver el escenario nacional del PRI, a la lidereza solo le importa salir del paso y no fortalecer a su partido, motivo por el cual reiteramos aquí que, “el PRI, ni viendo la tempestad se hinca”.

