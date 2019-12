T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“HARÁN COMPARECER A EGIDIO, ABREGO Y MEMO”

QUIENES AHORA se encuentran “al borde de la cárcel”, son el ex Gobernador de Tamaulipas Egidio Torres Cantú, su ex Tesorero Jorge Silvestre Abrego Adame y otros funcionarios del pasado sexenio, porque el viernes 29 de noviembre, “Abrego, no se presentó a declarar” a una audiencia judicial ante un Juez de Control, sobre el desvío de 600 millones de pesos, sustraídos del erario público, en cuyo delicado tema, también está involucrado el ex director de comunicación social Guillermo Martínez García.

CABE SEÑALAR que Abrego Adame y el ex director de compras del Gobierno de Tamaulipas Jorge Contreras Chío, fueron acusados por la Fiscalía Anti-corrupción ante el Juez de Control que, ya reclama “a la gavilla de presuntos delincuentes de cuello blanco” que, con marcada impunidad operaron para hacerse millonarios en el Gobierno de Torre Cantú.

LA CITA para el ex Tesorero Estatal Jorge Abrego, en tiempo y forma le fue notificada al ex funcionario, para que éste, se presentará a declarar, pero no lo hizo, detalle judicial que, pone bajo claro temor y zozobra al ex Secretario de Finanzas, porque sabe que él, su patrón Torre Cantú, incluso, Memo Martínez, “no tendrán escapatoria judicial”, cuyo caso, ha venido levantando “enorme revuelo político”, porque de concertarse la acción penal contra los mencionados ex funcionarios estatales, esto quedará para la historia política tamaulipeca.

Y POR NO HABERSE presentado Abrego Adame a declarar, como lo establece el marco jurídico, el Juez de Control, ya programó la cita al ex Tesorero, para que éste, el próximo viernes 13 de diciembre, se presente a rendir su declaración y si, el ex Jefe de finanzas de Tamaulipas, delata a sus cómplices, en el desvío millonario, estos, serán requeridos a través de la Policía Judicial, para presentarlos ante la autoridad que los reclama, por lo que, aquellos colaboradores del ex gobernador Egidio Torre, que aprovecharon muy bien el poder político, para convertirse en millonarios, “de ipso facto” ya están en la cuerda floja.

HAY QUE hacer hincapié para señalar que, Abrego Adame y Contreras Chío, fueron acusados penalmente, por la Fiscalía Anti corrupción, por el referido desvío de 600 millones de pesos de las finanzas públicas, triangulado esto, a través de “facturas falsas y empresas fantasmas”, por cuyo fraude, también se habrá de investigar a fondo a colaboradores de más alta envergadura del ex Gobernador de Tamaulipas Egidio Torre Cantú, con lo que, se confirma que, “el que la hace la tiene que pagar”.

LO PEOR para el ex gobernador Torre, es que en días pasados, la Policía que lleva la causa, arrestó e investigó, a por lo menos tres ex funcionarios de menor jerarquía, en el Gobierno Egidista, los que, “al verse en aprietos de tipo judicial”, tuvieron que hablar abiertamente, sobre lo ocurrido en el pasado sexenio, lo que por obviedad, explica y refleja que, “los inodados en este affaire millonario” o declaran sobre los hechos o bien, huirán para convertirse en “prófugos de la justicia”.

EN LA DECLARACIÓN los detenidos ex integrantes del pasado sexenio, por lo que se contempla en este escenario, dieron “datos, pelos y señales”, sobre cómo y de qué forma los inodados Egidio Torre, Jorge Silvestre Abrego y Guillermo Martínez García, saquearon las finanzas del estado, citándose que, incluso, propietarios de algunos medios de comunicación de Victoria que, “se prestaron al saqueo millonario” de dinero público, sin temor a equivocarme, serán llamados a declarar ante el Juez de Control y de encontrárseles responsabilidad jurídica, serán arrestados.

POR OTRA PARTE, es relevante comentarles que, la Fiscalía Anti-corrupción, colabora en este caso con la Unidad de Inteligencia Financiera, “con la finalidad de rastrear y congelar las cuentas bancarias de los implicados”, apuntándose con ello que, la serie de “oportunistas e influyentes políticos”, al saber del problemón que ya tienen encima, lo más seguro es que, “tendrán que poner tierra de por medio” o bien “pies en polvorosa”, porque la justicia, “ya los tiene plenamente identificados”.

AQUÍ LO MAS trascendente, es que en la investigación contra el ex tesorero Abrego Adame y Contreras Chío ex jefe de compras, es la primera que se realiza contra funcionarios de la pasada administración estatal, lo que “no podría pasarse por alto”, porque, evidencias sobre el fraude de más de 600 millones de pesos, hay muchas. Por ejemplo: Conque dinero adquirió el ex gobernador Egidio Torre Cantú, una casa de por los menos 17 millones de dólares, unos 340 millones de pesos mexicanos, “en el sector exclusivo callejones”, allá en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y lo de la cuenta bancaria de “un millón 800 mil dólares”, detectada a Guillermo Martínez García, en una institución bancaria de los Estados Unidos.

LO ANTERIOR confirma que, nadie de los ex funcionarios estatales que hicieron mal su trabajo en el pasado sexenio y que, se adjudicaron recursos públicos para su provecho personal, por nada del mundo, quedaran exentos de la acción judicial. Y esto que ya es del dominio de los tamaulipecos, “es apenas una parte de la serie de trapacerías financieras”, cometidas por la gente del ex Gobernador Egidio Torre, cuyos casos, obviamente, tendrán que “ir saliendo a la luz del día” y en base a ello, el Juzgado que lleva la causa, actuará en el marco jurídico contra los presuntos responsables en el fraude millonario.

AHORA BIEN, Egidio Torre, no puede dejar el país, por estar imposibilitado, debido a una acusación penal en su contra, interpuesta por particulares. Y por lo pronto, las órdenes de presentación contra los ex funcionarios del Gobierno de Tamaulipas, seguirán su curso. Y por consiguiente, “no se descarta que este, ya tan sonado caso judicial, es el inicio de lo que será el enjuiciamiento contra el ex gobernador, de quien se ha dicho que, “junto a sus ex colaboradores, podrán ir a parar a la cárcel”.

LO ESCENCIALMENTE grave, pero sobre todo penoso, es que Egidio Torre, asumió el cargo de Gobernador de Tamaulipas, tras el crimen cometido contra “su inolvidable y muy querido hermano Dr. RODOLFO TORRE CANTÚ”, quien para la gente de Tamaulipas, era o fue “un hombre sencillo y afable”, quien desde el sector salud, “se ganó siempre el cariño de la gente pobre”, principalmente. En cambio su hermano Egidio, por la serie de tropelías que al amparo del poder político consumó hizo un papel denigrante como Gobernador y por eso hoy, se encuentra en serios líos ante la Justicia de Tamaulipas.

OTRO DESFALCO “DEL BANDIDO” EGIDIO TORRE CANTÚ.

POR OTRA PARTE, la Fiscalía General del Estado, tiene otra acta judicial contra el ex Gobernador Egidio Torre, por la desaparición de 1,200 millones de pesos, generado esto, en el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado, esto, lo denunció allá por el mes de septiembre, el Diputado Joaquín Hernández Correa, cuyo tema dijo “fue turnado por la ASE, al Congreso de Tamaulipas, solicitándose la investigación de rigor. Y se proceda contra los presuntos responsables.

SE DIJO finalmente que, “los mil 200 millones de pesos, fue dinero que recogió el gobierno de Egidio y debió pasarlo de inmediato al IPSSET, pero no lo hizo, monto millonario que consiste en recursos de créditos, de préstamos y pensiones que los trabajadores debieron haber aportado a esa institución, pero en su momento, tales dineros no llegaron”, pero al final de cuentas si los cobraron, pero los desviaron y a eso, los ex colaboradores de Torre, “quieran o no, tendrán que responder” ante la justicia. Porque ese dinero era para los trabajadores, pero “Egidio y su gavilla de ladrones”, se los birlaron. ¿Cómo la ven?.

