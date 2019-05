T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

HASTA EL DELEGADO FEDERAL “J.R.”, ES UNA DECEPCIÓN EN TAMAULIPAS

REZA EL ADAGIO que, “los hechos hablan por sí solos”. Y para ello, ayer aquí, hicimos hincapié respecto a que, “los Diputados Federales de MORENA y del PES, “son una decepción”, por la evidente postura irresponsable de estos legisladores, porque a la gente de los distritos que representan, “no les han cumplido, ni un 10% de lo que en campaña ellos prometieron a los electores”. Eso no lo pueden negar o bien que demuestren lo contrario.

PERO ESO,NO ES TODO, porque ayer mismo, un grupo de jóvenes pertenecientes “a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios denominado “Rafael Ramírez” reclamaron de manera pública, allá en Victoria al Delegado del Gobierno Federal JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “a penosa postura indiferente” de este funcionario hacia ellos, por haberles prometido “incorporarlos al programa de becas denominado “Benito Juárez” y “el JR”, hasta la fecha, “se ha hecho de la vista gorda”, por cuyo detalle, la interrogante que ya todo mundo se hace en el estado es: ¿acaso esto es la cuarta transformación, de la que, tanto presume el nuevo sexenio?.

SI A ESO le llaman mejor gobierno, “de mejor gobierno, no tiene mucho”. Y por ello, la gente de todo el país y, en especial la de Tamaulipas, se va dando cuenta de que, “todos aquello de que, “MORENA ES LA ESPERANZA DE MÉXICO” y de que combatirían la corrupción y la impunidad y erradicarían cuanta cosa mal hicieron los pasados gobiernos neoliberales, hoy el contexto ciudadano, ve con tristeza que este nuevo gobierno de la República, con todo respeto, “ESTÁ RESULTANDO PEOR QUE LOS PASADOS”. Porque los actores de los pasados sexenios, eran malos o malísimos, pero este nuevo régimen gubernamental “no canta mal las rancheras” ¿o no?.

PORQUE simplemente, “si se habla de cambios verdaderos”, como fue la promesa del Presidente AMLO, estos, se deben reflejar en los hechos, pero el claro incumplimiento de un sin fin de cosas que dijo el nuevo Gobierno Federal, haría, no las ha cumplido, por cuyo motivo, esto, “ha generado no solo decepción”, sino también molestia e indignación entre la gente de todos los rincones del país, pero más entre las familias de condición humilde, a las que se les ha mentido con marcada crueldad, cuya postura a mi juicio es una tangible incongruencia.

LA PRUEBA irrefutable de la irresponsabilidad política, social y laboral de José Ramón Gómez Leal, estriba en que, “él, quedó con los estudiantes” de darles o conseguirles en México, “el apoyo económico por el concepto de las becas”, una vez que concluya la veda electoral, como quedó estipulado, pero resulta que, una gran mayoría de los inconformes e indignados estudiantes, “no han sido tan siquiera inscritos”, para ser parte del beneficio anunciado por “El J.R.”, cuya irresponsabilidad del funcionario Federal, es lo que, viene a confirmar que, “el gobierno de la cuarta transformación”, lejos de responder a carta cabal sus promesas, está dejando muchas cosas a la deriva y, esto que aquí denuncian los estudiantes, es una evidencia más de que este sexenio, “de la curta transformación”, no cumple, como lo prometió.

LOS MISMOS estudiantes, manifestaron que, lo que les preocupa, es que, “al ir a Bienestar Social”, allá en Victoria, se percataron que, las gestiones para el referido beneficio de becas, para la educación de cada uno de ellos, “se mantienen estáticas”, porque sencillamente, no se han aprobado, cuya cuestión, señalaron, es la prueba irrefutable de la actitud burda e indiferente, de “quien promete cosas que no puede cumplir”, motivo por el cual creo y considero que, “de no dársele a los estudiantes el beneficio económico”, esto dejará más en evidencia al Gobierno Federal, del que, sin duda “día a día, sigue desgastándose”.

Y POR ESTA RAZÓN, los jóvenes estudiantes, “obraron por constituir una cadena humana” en la Plaza del 15-Hidalgo, esto como una medida de presión, para que el mal llamado Gobierno de “la Cuarta transformación”, por la obvia indiferencia adoptada, “no los vaya a dejar al olvido” y se queden sin el dinero que, mucha falta les hace, para ellos continuar sus estudios. Tema del que estaremos muy al pendiente, porque, lo que en estos momentos padecen los integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, es la cruel falacia de la que han venido siendo objeto, por parte del delegado Federal JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, del que se dijo: “o éste no hace bien su trabajo” o de plano “El J.R.” no tiene el apoyo de AMLO, para poder ayudar realmente a los estudiosos, como es el caso que hoy nos ocupa.

PARA ELLO, es importante señalar que, los estudiantes molestos, son de escasos recursos económicos y por esta razón buscan “el beneficio prometido por el Gobierno Federal”, para no verse en la imperiosa necesidad, “de tener que desertar de sus estudios”, cuestión por la que, aludieron en plan tajante que, “no hay equidad, ni en la entrega, ni en la inscripción de los beneficiarios”, prueba fehaciente con la que se corrobora nuevamente que, este nuevo Gobierno Federal de Andrés Manuel López Obrador, “no canta mal las rancheras”. Porque está dejando huella, de “ser una administración irresponsable”, como lamentablemente, lo fueron los gobiernos neoliberales del pretérito, a los que, los integrantes del nuevo Gobierno de la República, estuvieron criticando de manera incisiva y por supuesto candente.

PARA concluir, les comento que, “lo quieren o desean los estudiantes quejosos, “es que se liberen los apoyos económicos, por el rubro de becas”, porque ellos, “desean estudiar y ser parte importante para el futuro de México y Tamaulipas”. Y para ello, creo y considero que, “El J.R.”, tiene la ineludible obligación de, al momento de ya, dar una respuesta clara a los estudiantes inconformes. Pero en fin veremos que sucederá con este interesante tema, que deja en claro que, “el cambio verdadero” no se está dando en el Gobierno de AMLO. Pues los hechos así lo muestran.

