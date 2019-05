La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMEN

HASTA FINALES DEL AÑO LA PELEA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Como que en el gobierno que destila todos los días amor y paz no vemos ni creemos que vayamos a ver el regreso de la paz y la tranquilidad que tanto anhelan los mexicanos, ya que con la presencia de la Guardia Nacional el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Alfonso Durazo Montaño, considera que para finales del año las fuerzas policiacas “podrán enfrentarse de tú a tú” con el crímen organizado.

Para reforzar su dicho el otrora secretario particular de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el que ahora es uno de los hombres del equipo más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, precisó que a los cerca de 20 mil elementos federales que hay en el país se sumarán 50 mil elementos de la Guardia Nacional, más 21 mil nuevos reclutas, lo que generará una fuerza nacional de alrededor de 90 mil elementos a finales del año.

En contrapunto el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en su estrategia contra la inseguridad y la violencia la Guardia Nacional es un ”complemento”, porque lo fundamental es atender las causas que originan la violencia, como la falta de empleo, bienestar y que se atienda a los jóvenes.

Por lo que creemos que definitivamente algo anda mal en el primer gobierno de la Izquierda que asume el poder en México, porque mientras esto ocurre el respetado jurista español, Baltazar Garzón Real, le hace ver al mandatario que la Guardia Nacional como cuerpo de seguridad debe convertirse en un cuerpo civil que genere confianza y respete los derechos de los ciudadanos, con lo que el Ejército y la Marina quedarán donde tienen que estar, o en su caso estarán de apoyo.

Tenemos un mes –dijo– que Ciudad Juárez entró en clasificación de zona prioritaria, ya que los homicidios empezaron a tener niveles altos. Se asignó en ese momento un estado de fuerza para apoyar a cuerpos federales, estatales y municipales, pero esta fuerza no es todavía suficiente.

Apuntó que la presencia de la Guardia Nacional será acompañada de un trabajo de inteligencia y de una coordinación con los otros niveles de gobierno. Además de esto el combate a la corrupción será fundamental para traer seguridad al país.

Que buen show resultó el circo, maroma y teatro, que se armó con la supuesta renuncia de Alfonso Romo, el que se desempeña como jefe de la Oficina de la Presidencia y además de ser su gran cuate es el principal asesor en materia económica del presidente Andrés Manuel López Obrador. La noticia seguramente trascendió la frontera; a algunos les dio gusto, otros no lo creyeron.

Pero este tipo de renuncias en realidad no son cosa rara, ya que por lo general el jefe de jefes –en los más de los casos– tienen un genio de la chingada y si quieres seguir en el convoy de la democracia y sirviendo al pueblo hay que aguantar vara, pero no todos tienen alta resistencia.

Poco tiempo atrás trascendió que también había renunciado al cargo el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, pero, como es obvio los enterados aseguran que el presidente López Obrador a ninguno de los dos les aceptó la renuncia y no les quedó otra a ambos más que asegurar que jamás de los jamases han renunciado, por lo que procediéron a desmentir la versión. La noticia en los dos casos salió al aire, lo que mal que bien raspó al jefe de jefes.

El presidente de la COPARMEX, Gustavo de Hoyos, sabedor de como masca la iguana , dijo en su cuenta de twitter que es una buena noticia el que Mr. Romo se mantenga en el gabinete del presidente López Obrador. Y todos contentos.

Es fama que el gordo quiere estar flaco y el flaco quiere estar gordo, por eso no nos sorprende que después de la madriza que les puso MORENA a los priístas en las elecciones del Primero de Julio del 2018 ahora hasta el PRI quiere ser de Izquierda.

Los que saben mucho nos aseguran que la pelea por la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional va a ser entre el ex rector de la UNAM y ex Secretario de Salud, José Narro Robles, y el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, al que sus grandes cuates le llaman “Alito”. Obviamente los dos tienen su grupo que los esta empujando a la pelea.

Supuestamente a “Alito” lo respaldan gobernadores del PRI, en especial el de Oaxaca Alejandro Murat y tiene además el visto bueno del Presidente López Obrador. A Narro Robles lo respaldan Manlio Fabio Beltrones, Miguel Angel Osorio Chong y Carlos Salinas de Gortari, apuéstele al verde. Entre ambos obviamente hay sus diferencias, pero coinciden en que el PRI tiene que convertirse en un partido progresista, de Izquierda. Algunos destacados priístas han definido al PRI como un partido de Centro –Izquierda, otros como Social-Demócrata, pero todavía se sigue llamando Partido Revolucionario Institucional.

En México siempre se ha dicho que todo es posible y así ha de ser porque aunque usted no lo crea, ni nosotros tampoco al ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, que fue condenado por el delito de peculado a casi 11años de prisión, pues hay tiene usted que lo acaban de soltar, mejor dicho exonerar, porque ya estaban en su casa bajo el régimen de prisión domiciliaria. Bien escriben las celdas en éste penal no se castiga el delito, se castiga la pobreza.

No es el delito del otrora gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, su caso es harina de otro costal, por eso sigue preso. Pero tarde que temprano va a salir, apuéstele.

Por cierto hoy jueves 9 de Mayo el DIF-Estatal y el Gobierno del Estado van a festejar a todas las mujeres que tienen hijos y son trabajadoras burócratas, para conmemorar de ésta forma el tradicional Día de las Madres, creemos que en el evento estarán presentes la señora Mariana Gómez y su esposo el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Ya antes lo celebraron en Nuevo Laredo.

Fue en el bello puerto de Tampico en donde el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, encabezó el homenaje que le rindió ésta Universidad al talentoso músico y profesor universitario, el Mtro. Juan José Maldonado Martínez, quien cumplió su labor como director de la Orquesta Sinfónica de la máxima casa de estudios del estado, la OSUAT.

El evento se llevó a cabo en el Aula Magna “Herman Harris Fleishman” del Centro Universitario Sur, durante el Concierto Homenaje, realizado en su honor a través de la Facultad de Música y Artes. “Nos da mucho gusto estar aquí acompañando a mi amigo con quien por muchos años compartimos esfuerzo, trabajo, sueños y realizaciones. Te agradezco todo tu esfuerzo “, dijo el rector Suárez Fernández.

“Felicidades por ser un gran ejemplo. Te recordaremos por ese gran talento que nos regalaste”, añadió el rector de la UAT tras hacerle entrega del reconocimiento por su trayectoria en la OSUAT y por su labor docente en la formación de profesionales del arte.

El homenaje tuvo como marco el Séptimo Concierto de la Temporada Primavera-Verano 2019 de la OSUAT, que deleitó a los asistentes con obras de Beethoven, Botessini y Mozart, con la participación especial de Elihú A. Pérez Díaz (contrabajo), como músico invitado, bajo la dirección artística de la Mtra. María Antonia González Gómez.

