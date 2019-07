HIPÓDROMO POLÍTICO

HASTA SUS ALIADOS SE LE ESTÁN VOLTEANDO A MAKI

La sociedad de Reynosa ya llegó al colmo del hartazgo ante el atraso, la ineficiencia, la petulancia, la soberbia, el desinterés y la mitomanía permanente de la presidenta municipal, Maki Esther Ortiz Domínguez, quien anda más ocupada en sus “negocios familiares” que en cumplir con toda eficiencia su responsabilidad legal. Y como dice el refrán, la chihuahuense, ni picha ni cacha ni deja batear. Y si a alguien agarra de ojeriza, no va a parar hasta destruirlo. Y casos hay muchos.

Y es tal la frustración de la gente ante el lamentable estado en que la alcaldesa tiene la ciudad y los servicios, que hoy hasta los aliados se le han volteado a la Maki. Los ciudadanos están enojados y con su vista puesta en un futuro porque, para la ciudad, en el horizonte no se ve nada promisorio.

¡Ah!, pero para la familia Peña Ortiz, Maki, Carlos Papá, el primer damo y Makito, el orgullo de su nepotismo, el panorama se ve más que halagador y, quizás, por eso, Maki aspira a agarrar otro hueso en el futuro, aun y a pesar del rechazo ciudadano, quienes están hartos de baches, caídos, basura en las calles, oscuridad en las colonias, inseguridad, agentes de tránsito voraces y funcionarios ineficientes pero que están haciendo su agosto en pleno mes de abril.

Y lo anterior se lo platico porque Gustavo Rico de Saro, exregidor y excandidato a diputado federal por el distrito IX Reynosa, en entrevista, se le fue a la yugular a Maki. Primero, el priísta dijo, con motivo de la tromba que cayó la semana pasada y donde murieron tres personas, que el ayuntamiento no actuó con prontitud, por lo que más de cincuenta colonias de la ciudad resultaron con serias afectaciones, porque tampoco hubo un trabajo serio de prevención, para evitar que pasara lo que pasó, porque si se pudo haber evitado.

Rico de Saro calificó a la alcaldesa como negligente por los hechos lamentables que ocurrieron en la colonia Paseo de Las Flores, en donde los ciudadanos, hartos del mal gobierno de la chihuahuense, tuvieron que bloquear la carretera Reynosa-San Fernando para exigir respuestas prontas a la presidenta municipal. En ese caso en particular, Rico de Saro, aseguró que se taparon unos ductos para hacer el desagüe al dren de Los Almendros y se construyó una barda que bloqueó el camino del agua, lo que generó inundaciones de más de metro y medio de altura y con ello muchas familias perdieron su patrimonio.

Ante ello, el ayuntamiento debe hacer público quien o quienes autorizaron dicha barda, Obras Públicas lo sabe y lo tiene que hacer público. Es muy triste escuchar a la autoridad decir que el agua antes llegaba a las rodillas y ahora sólo a los tobillos. Y más triste echarle la culpa a Dios.

Rico de Saro lamentó que apenas comienza la época de lluvias, faltan muchos meses y la forma de operar esta contingencia deja mucho que desear por parte de l alcaldesa y su equipo.

Ahora, dijo el priísta, se deben tomar acciones porque va a llegar un serio problema de salud y se requiere fumigar la ciudad para evitar la proliferación de mosquitos transmisores del dengue, chikungunya y zika. Ojalá y la autoridad deje la frivolidad y se ponga a trabajar -dijo Rico de Saro- quien aseguró que no hay personal preparado para protección civil y bomberos; tampoco se actuó de manera rápida y oportuna, al igual que ocurrió el año pasado cuando ya gobernaba la mismísima Maki Esther Ortiz Domínguez, lo que demuestra que la chihuahuense no quiere aprender.

Además, Maki gobierna con mentiras. En las inundaciones del año pasado anunció con bombo y platillo que iban a hacer un dren pluvial y un año después aún no lo han empezado y, al preguntarle dijo que “van a esperar que pasen las lluvias para comenzar las obras”. A ver si antes de que termine la temporada no se viene otra circunstancia difícil porque Maki se va a jalar una oreja y no se va a alcanzar la otra.

Y remató el exregidor priísta: “De manera enérgica pido a la autoridad municipal que dé la cara y diga quienes fueron los responsables de las inundaciones convertidas en tragedia porque murieron 3 personas, no veo capacidad para operar y tristemente lo demostraron con hechos.

Gustavo agregó que las obras que está realizando esta administración están mal hechas, el material no es de calidad y eso no le sirve a la ciudad.

Y yo agregaría que la administración municipal de Reynosa ha dejado mucho que desear. Y no puedo decir otra cosa de Maki, cuando hasta a Dios le echa la culpa de las cosas antes de asumir su propia responsabilidad. Todos antes que ella. Maki es incapaz de asumir su responsabilidad y, entonces, todos tenemos la culpa de lo malo que a ella le pasa: lo único que le falta a la originaria de Chihuahua es acusar a los conservadores, la prensa fifí y la mafia del poder de todo lo malo que le pasa.

Y después de escuchar esta entrevista con Rico de Saro, me queda muy claro que hoy hasta sus aliados reniegan de Maki.

1. Un abrazo solidario a Benito Sáenz Barella y su familia, por la irreparable pérdida de su señor padre, Armando Benito de Jesús Sáenz Cirilo y el deseo de una pronta resignación ante tan irreparable pérdida. 2. COMAPA de Victoria sigue siendo noticia ante tanta ineficiencia por parte del gerente general, Humberto Calderón Zúñiga y su equipo, quienes no conformes con dar un pésimo servicio a la ciudad, mandan escritos amenazantes a quienes tienen adeudos aún y cuando no den agua a las familias victorense por días o semanas. ¿Hasta cuando estará al frente del organismo Humberto, quien con creces ha demostrado que no sirve para nada? Urge que Humberto le deje la silla a alguien que, si pueda, porque me imagino que él no deja de cobrar religiosamente su quincena, aunque no haga la chamba como debe. #HumbertoVeteYa.

