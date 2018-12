Por la libre

“Hay héroes entre nosotros, no para hacernos sentir más pequeños, sino ver lo grande qué somos”

Por Edelmira Cerecedo García.

En hace apenas unos instantes el Senado ha puesto su primera palomita para los Mexicanos, pues un tema perturbador ha sido últimamente el feminicidio, Delito que hasta está era en pleno 2018 apenas han tipificado cómo grave, GRACIAS? NOOOOO, no se puede dar gracias después de tantas mujeres muertas a diestra y siniestra cómo los locos qué en México destrozaban mujeres de todas las edades, y la mujer qué vendía tamales de carne humana de mujeres, y hombres qué matan a mujeres por celos, por patrón de conducta, que quieren que hagamos aplaudimos, traemos mariachi?, NO es posible qué tantos años todos saliendo del vientre de una mujer no pudieron apiadarse y hacer de la justicia una igualdad de género, ACASO ES MÁS IMPORTANTE ROBAR UNA VACA, O MATAR ANIMALES PARA PRUEBAS DE COSMÉTICOS, que horror, LO QUÉ VALEMOS LAS MUJERES para el Senado, el de ayer, el de hace 20 años o 30 años atrás, Ojalá y ésto no sólo quedé en una nota del día, se requiere qué quedé en las celdas y qué los hombres entiendan qué si tocan una mujer nadie en éste mundo les va a perdonar, una somos todas.

Y bueno pasemos al dato de los partidos políticos.

Resulta qué ahora para poner su posición partidista todos usan la tecnología y las redes sociales, pareciera qué son las ex mujeres resentidas por que el novio las dejó, y mientras les ponen qué “NO VAS A ENCONTRAR OTRA COMO YO” el otro contesta ME CANSO GANSO… a no perdón “Ésa es la idea”.

Y los primeros en hacerlo fueron los del PAN quienes lanzaron un vídeo donde figuraban Stalin, Nicolás Maduro, Hugo Chávez, King Jong- Un y Hitler, sí, así de inteligentes quisieron evidenciar su mala manera de ser oposición, CUANDO EN TIEMPOS DE ELECCIONES SE PUSIERON APOYAR AL MAS NARCISISTAS DE TODOS QUÉ FUE EL GUERITO OJI VERDE NAZI DE RICARDO ANAYA, y ahora quieren qué HITLER sea AMLO, pues no Señores, necesitan ingenio, necesitan meterle más coco y sobre todo dejarse de posición de niños qué quieren trofeo, EN LAS ELECCIONES SE REQUIEREN CANDIDATOS COMPETENTES, QUÉ SEAN POLÍTICOS Y QUE GANEN SOLOS, nada de qué para lanzar a un candidato ahora pareciera qué son hologramas diez candidatos y un puesto, haber si captan qué por éso se requiere uno qué sea de diez y así no van a tener necesidad de andar pagando vídeos para aterrorizar a la gente de su PRESIDENTE por qué si recuerdan que AMLO ya es Presidente y qué no necesita qué le tengan miedo al Señor ya lo votarooon, preocupense ustedes qué van a nuevas elecciones.

Y el PRI a ése PRI ése tricolor pintado de más traicioneros y simuladores qué trabajadores de duendes en la fabrica de Santa, a todos ellos, ésos qué ahora se ven bonitos y de amigos con los panistas y quieren cerrar filas contra MORENA, sí, la Señora Claudia Ruíz fue más propia ella hizo un vídeo y prácticamente se sentía La madre Teresa de Calcutla encomendando las almas de los Mexicanos, así de ése tamaño la oposición.

Pero mientras éso pasa se ve el éxodo de militantes de partidos a alternativas diversas cómo Movimientos qué generen esperanza y no partidos por qué cómo diría Bejarano, para qué ser oposición si ya los buenos somos gobiernos, que bonito, no lloré.

Y resulta qué ves para todos lados y descubres qué en el PAN Y EL PRI A Y EL PRD estaban los buenos, pero ¿con partidos malos?, o cómo ? , pues realmente son las mismas caras, y si la misma debilidad de liderazgo, y cuando no existe liderazgo es cuando cualquiera arma pleito, como Refugio Espliella y Anselmo, qué al menos parece de religión sigue firme, por qué de partido ya recorrió al PAN, PRI y ahora quiere liderar el MNE Movimiento Nacional de la Esperanza….HERMOSO EL GÉNESIS DE LOS PARTIDOS O LOS MOVIMIENTOS O LA POLÍTICA bueno cómo usted quiera llamarlo.

La nota

Hoy hubo un evento del Sistema DIF en El Mante, dónde se exaltaba el hermoso diseño de la cuera Tamaulipeca, el evento era muy bueno y variado a otros, y además tenía una causa suficiente y buena, por desgracia no le dieron la difusión que debía, existe mucha sociedad OJO SIN DISTINGOS DE PARTIDOS qué pudieron haber estado acompañando y apoyando a la Presidenta del Sistema DIF Coral Fentanes, ésos eventos y todos son para todoos los mantensrs y no sólo para las regidoras como Mireya la disque y bien disfrazada de independiente ahora está en toda la comarca con sus fotos.

FELICIDADES SR.CORAL FENTANES por éste evento, pero más difusión hubiera sido excelente y hasta unas cuantas cueras se hubieran pedidos.

El dato

Vayan a disfrutar del pinito navideño y la pista de hielo en la plaza principal.