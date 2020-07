T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

HAY MÁS PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA EN TAMAULIPAS

X.-EL EX TESORERO JORGE ABREGO, “ESTÁ EN LA MIRA”.

TRAS LA hecatombe financiera, puesta al descubierto por la UIFE, ahora “ya hay más prófugos de la justicia en Tamaulipas”, porque una gran cantidad de “delincuentes de cuello blanco”, del sexenio pasado que, se mantenían agazapados, pensando que pasarían desapercibidos, luego de haber “saqueado el erario público estatal”, ahora esta clase de presuntos amantes de lo ajeno, han tenido que poner “pies en polvorosa”, porque saben que “la voladora” (orden de aprehensión) anda tras ellos y para evitar sorpresas, “han tenido que huir del territorio tamaulipeco, porque cuando menos lo esperen, pueden ser detenidos y puestos tras las rejas.

QUIEN APARECE como uno de los principales “cabecillas del desfalco” por más de dos mil millones de pesos, es nada menos que el ex secretario de finanzas del gabinete Egidista JORGE ABREGO ADAME, porque éste, según versiones derramadas en el argot político del Estado, por orden del ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, era el encargado de cuadrar “los alarmantes saqueos de recursos públicos”, a través de compañías factureras, como la denominada “Tributos del Norte S.A de C.V., con domicilio fiscal en ciudad Victoria, la que aparece en el SAT, como “empresa fantasma”, encontrándose otras más en igualdad de circunstancias, cuyas razones sociales, no han sido reveladas por la autoridad, para que no se entorpezcan las indagatorias que lleva con marcado sigilo la Unidad de Inteligencia Financiera que titula Raúl Ramírez Castañeda.

ESTE MILLONARIO saqueo, consumado con premeditación, alevosía y ventaja por ex colaboradores del Ing. Egidio Torre Cantú, es la prueba irrefutable, del porque se recibió a Tamaulipas, “en condiciones financieras desastrosas”, motivo por el que ahora, que empieza a surgir y emerger “la podredumbre financiera” del pasado Gobierno Estatal, queda claro que, la gavilla de contumaces ladrones que operaron en el pasado inmediato, por su calidad de presuntos responsables de los hurtos del dinero público, “no tendrán escapatoria judicial”.

Y POR ESTA RAZÓN, “los ladrones con charola” que se fueron bien forrados, “gracias al dinero del pueblo”, saben que, “al ya no tener compadres de pila”, han tenido que “poner pies en polvorosa”, puesto que el ex Tesorero estatal Jorge Abrego y otros “hombres de confianza”, del ex Gobernador Egidio Torre, al concluir el sexenio, se fueron de inmediato del estado y ahora, al enterarse que están detectados como involucrados en este “escandaloso affaire millonario”, tendrán que esconderse “hasta debajo de las piedras”, porque saben que, la acción judicial contra ellos, no se detendrá, porque recuérdese que, “los que la hacen la tienen que pagar”.

VARIOS de los prófugos de la Justicia identificados como Cristóbal, Jorge Silvestre y Jorge “N”, por su colusión en la hecatombe financiera, denunciada por el titular de la UIFE Raúl Ramírez Castañeda, eso refleja que, hay mas ex funcionarios estatales que, “manejaron recursos públicos millonarios” en distintos departamentos de la pasada administración Egidista, y por esta razón, ahora, varios de estos saqueadores, “aparecen como distinguidos hombres de empresa” en el vecino estado de Nuevo León, de los que incluso se sabe, tienen cuentas bancarias en los Estados Unidos, cuyo tema, seguramente, no escapará de las meticulosas investigaciones financieras que, se siguen llevando a cabo en el actual Gobierno.

LO ANTERIOR, es con el fin de que se obre penalmente, contra los presuntos responsables y estos, regresen los millonarios recursos que indebidamente, “sustrajeron a través de empresas factureras fantasmas”, cuya cuestión, “es una bomba de tiempo”, la que al estallar, arrojará irremediablemente, claras muestras de los engranajes de corrupción e impunidad, cuyos flagelos, prevalecieron en el pasado Gobierno Estatal y en varios Ayuntamientos de Tamaulipas, donde ex alcaldes y ex alcaldesas, hicieron de las suyas en grado superlativo, con el dinero de los tamaulipecos. Y por tal motivo, téngase la certeza que, no podrán escapar de las acciones judiciales “de las que tendrán que ser objeto”.

HAY QUE señalar finalmente que, “la catástrofe financiera”, ejercida ventajosamente en el Gobierno de Egidio Torre Cantú, salió a relucir porque las empresas implicadas, “tenían varios elementos coincidentes”, encontrándose que los actores de este desfalco, por más de dos mil millones de pesos, tenían socios, comisarios y representantes legales en común, por lo que al conocerse que “sus empleadores eran los mismos”, fue entonces “cuando brotó la terrible podredumbre financiera” que, ya se ha venido dando a conocer a la luz pública y en el marco jurídico, procederse contra los implicados en este delito grave, que seguramente, pondrá tras las rejas a los involucrados, a los que, la autoridad judicial “tendrá que buscar por mar y tierra”, porque repito y reitero que estos, “ya han puesto tierra de por medio”, así es que veremos sobre la marcha que sucederá en este interesante caso que, ya está en manos de la justicia de Tamaulipas.

