LAS AGENDAS

Hay mucho por hacer aún, le dicen a secretarios

Por Leticia Santoyo

Agenda política: No está Tamaulipas contemplado en la primera fase de vacunación. A partir de este mes iniciará la primera etapa de la vacunación contra el Covid 19, sin embargo, Tamaulipas no está en la lista de la federación que únicamente contemplo a la Ciudad de México y al estado de Coahuila, no obstante, se espera que cuando lleguen las vacuna las primeras dosis serán para el personal de salud (en los hospitales) y para la población vulnerable: adultos mayores de 70 años de edad y grupos de personas con enfermedades crónicas.

La secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa confirmó que por lo menos, no será en este mes de diciembre cuando los tamaulipecos cuenten con la vacuna. Ante la derrama económica que generarán los aguinaldos, se prevé un mayor movimiento para la adquisición de regalos y alimentos para celebrar la navidad, lo cual también puede traer como consecuencia un repunte de contagios en enero.

Empresarios han mostrado su inquietud por la compra – venta de las vacunas Covid en el mercado negro, es decir, se prevé la presencia de productos piratas ante la desesperación ciudadana por contar con la “inmunidad”, lo cual está lejos de la realidad, ya que como lo mencionó el Sub secretario de salud, Hugo López Gatell, con la vacuna no se termina con el virus Sars-Co-2, solo se atenúan los síntomas y se espera reducir los índices de mortalidad.

También hay temor de las mismas autoridades por la posibilidad del robo de la vacuna, por lo que se presume que éste será resguardado por la guardia nacional y el ejército para evitar la tentación como ya ha sucedido con otros medicamentos y vacunas.

Agenda de medios: Arremete oposición: hay mucho por hacer, reclaman a secretarios. Aunque los secretarios de Seguridad Pública y la Secretaria de Salud hicieron un planteamiento de logros obtenidos durante el año en curso, los diputados de oposición arremetieron contra los funcionarios de la administración por lo que se ha dejado de hacer, y sentenciaron que “siempre hay mucho por hacer”.

En la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, hablo de las acciones emprendidas por el gobierno del estado para bajar la incidencia delictiva, lo cual logró colocar a Tamaulipas en un nivel aceptable pues pasó de estar en el lugar 13 al 25, ello, significa la disminución de los delitos de más alto impacto para el estado.

La secretaria de Salud, informó a los legisladores que se ha hecho más que en la mayoría de los estados en el ataque contra el covid, principalmente en la aplicación de las pruebas rápidas a la población, mismas que son gratuitas. Hizo comentarios del presupuesto y que la falta de recursos no ha mermado la atención a la salud. Al término, se le recomendó redoblar esfuerzos.

Agenda ciudadana: Mala organización y planeación en arreglo de calles en Victoria. Puras quejas y enfrentamientos entre el comercio formal y los ambulantes por las incomodidades que está provocando el arreglo de las calles del centro de la ciudad, mientras que la ciudadanía también se muestra molesta debido a los cierres de las principales vías, pues no se termina un trabajo y ya cerraron otro acceso, lo cual deja al descubierto una mala organización y planeación de los trabajos de rehabilitación y mantenimiento.

La intención del Ayuntamiento es buena, debido al mal estado de las calles, no solo del centro, sino de toda una ciudad hundida en un “gran bache” de varios años, sin embargo, el retraso de las obras, en fecha de ventas y recuperación económica para el comercio, está provocando la desesperación de los afectados, a tal grado que empezando esta semana, simplemente se liaron a golpes locatarios del mercado Arguelles y vendedores ambulantes.

Un punto menos en la “campaña” para la reelección.

Comentarios: [email protected]