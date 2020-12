LETRAS PROHIBIDAS

¿Hay rebelión en el HG…?

Clemente Zapata M.

Lluvia de calamidades

golpea al sector Salud

y causando inquietud

al sumarse los males…

El HG va a “tropezones”

y de penumbras envuelto

vive pésimo momento

e incubando rebeliones…

A los encargados de la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) les está lloviendo sobre mojado y —además— ahora enfrentan una “rebelión” en el Hospital General (HG) de Ciudad Victoria.

No es un secreto la falla eléctrica que mantiene al HG en una grave “semi-parálisis”. Opera, ¡sí!, entre la delgada línea que divide lo necesario con lo urgente.

Apenas una vieja planta de energía eléctrica, que se tiene para “emergencias” y funciona con diésel, mantiene a flote al General. La situación es profundamente delicada en esta época en que, además del Covid-19, los males respiratorios tienden a dispararse.

Puede sonar extraño, pero la atención al Covid-19 es de los “males menores”, con todo lo que eso representa (al tener un área especial a la que “jocosamente” le llaman “el gallinero”), pues el General también brinda ginecología, medicina interna, traumatología, terapia intensiva y cirugía.

Tras la falla del HG, el pasado 15 de diciembre se celebró una reunión entre la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) y el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE); allí se acordaron tres puntos importantes:

(1) Facilitar las áreas del HRAE de hospitalización de adultos, ginecología y obstetricia, al HG, recibiéndose sólo urgencias reales.

(2) Pero HG proveerá de personal de enfermería, médicos, trabajo social, camilleros (etc.), para atender sus pacientes en los servicios de urgencia, hospitalización, quirófano y tococirugía. Es decir que los pacientes serán atendidos y de entera responsabilidad del HG.

(3) La instalación de mesas de trabajo entre las subdirecciones de: Enfermería y Recursos Humanos, para coordinar al personal con la finalidad de evitar problemas de horario para quienes laboran en ambos nosocomios.

A pesar de los acuerdos a los que se llegaron las autoridades de SST y el HRAE, el personal del Hospital General está en abierta “rebelión” pues no quieren acudir a laboral en el HRAE, bajo el argumento de que no está estipulado en su contrato.

Al momento de cerrar la presente colaboración, apenas unas cuantas enfermeras del General, de las de reciente ingreso, acudían a HRAE; las enfermeras de “mayor experiencia” se negaban.

Estamos hablando de personal de ginecología, traumatología, medicina interna, terapia intensiva y cirugía que están negados a prestar sus servicios fuera del área donde lo estipula su contrato.

Presuntamente lo que ha detonado esta “rebelión” entre el personal del Hospital General, es que se les adeuda algunas quincenas y prestaciones, principalmente a los de contrato o eventuales.

Hasta el momento la Secretaría de Salud de Tamaulipas y los encargados del Hospital General, se han visto “impotentes” pues no han conseguido obtener el objetivo planeado.

En resumen, el HRAE presta su infraestructura al HG con la condición de que “lleven todo”; pero en el rubro del recurso humano, el más importante, es donde está atorada la situación… Pendientes…

~~CONVOCA RIVAS A LA PRUDENCIA.- El presidente municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, hizo un llamado a la población para que se conduzcan con prudencia en estas fiestas navideñas, en las que suelen reunirse las familias. Señaló el Edil que se deben redoblar esfuerzos, cumplir con la higiene y, principalmente, con las restricciones preventivas a fin de evitar un repunte del Covid-19 que obligaría al Municipio a regresar a la Fase Uno. “No queremos que se enferme la gente, que mueran más personas; debemos cuidarnos y cumplir con las medidas sanitarias para evitar más contagios que nos regresen a una Fase Uno y se tengan que cerrar los negocios”, acotó el alcalde RIVAS, por ello llama a evitar reunirse con familiares que no vivan en el mismo domicilio, usar el cubrebocas al salir, lavarse las manos y celebrar las fiestas navideñas únicamente con las personas que radican en la misma casa.

~~MÓNICA GARCÍA, UN PASO AL FRENTE.- Dama de mucho colmillo en las justas político/electorales, la regidora del PRI en el municipio de Nuevo Laredo, MÓNICA GARCÍA VELÁZQUEZ, será la líder de las mujeres del Movimiento Territorial del Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas. Al mediodía de este lunes (21/12/2020) rendirá protesta en un evento virtual a través de la plataforma ZOOM. La Contadora de profesión, ex alcaldesa neolaredense y ex diputada federal, es un cuadro tricolor de mucha experiencia, al ser la primera mujer en la historia del PRI en ganar la Alcaldía de un municipio con más de 300 mil habitantes y la primera en ganar un distrito federal por mayoría relativa en Nuevo Laredo. Su llegada al cargo anticipa que el PRI está enviando a su artillería pesada para reforzar la estructura de cara a la justa electoral que tenemos encima y MÓNICA, como le llaman sus amigos, es un ejemplo de que el PRI quiere caminar con paso firme. No se puede negar que GARCÍA VELÁZQUEZ es una mujer que respira y transpira la política, pero sobre todo que conoce muy bien los terrenos que pisa y la forma de afinar la maquinaria generadora de votos; ahora sí que el PRI va a jugar con “dados cargados” llevando a MÓNICA como punta de lanza femenil del MT.

~~HACE TALACHA ELIPHALET GÓMEZ.- Quien ha andado demasiado “inquieto”, como dirían las abuelas, es ELIPHALET GÓMEZ LOZANO. A este joven político se le ha visto recientemente por las tierras de San Fernando, Valle Hermoso y Río Bravo, poniéndose a la orden de la población para lo que se pueda ofrecer. Con varios años de experiencia en cargos partidistas y de la función pública, ELIPHALET GÓMEZ es una carta fuerte del Movimiento de Regeneración Nacional para competir por la diputación federal del distrito 03, al contar con la experiencia de haber competido por el partido guinda en 2019 por el distrito 09 local. Es GÓMEZ LOZANO una ficha importante en el ajedrez morenista y ojalá que quienes tienen la última palabra en la pepena electoral lo tomen en cuenta, pues de no hacerlo se estaría cometiendo un error.

~~SECRETO A VOCES.- Parece que terminó en “abortó” el proyecto político que con tanta alegría presumía el ex funcionario del PRI y ex diputado local del PAN, CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA, pues los graves señalamientos que tiene sobre su persona no son cualquier cosa. En sus redes sociales el político altamirense acepta que sobre él hay una denuncia, señalamientos de los que se dice inocente… De boca en boca… se comenta que quienes estaban interesados en él para que abanderara la búsqueda por la Alcaldía de Altamira, terminaron desilusionados tras enterarse de los hechos… No se ha dicho la última palabra, es cierto, pero el asunto es delicado; no se debe olvidar que no se pueden mezclar una denuncia con tinte sexual y una candidatura… ¡AyWey!

Gracias, nos leemos hasta mañana…

Comentarios a [email protected]