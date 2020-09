David Ed Castellanos Terán

@dect1608

Hay tiro entre AMLO y COPARMEX

La separación del poder económico y político, es inexistente; solo que no comulgues con el nuevo régimen gubernamental serás desplazado y la cancelación de la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco fue el primer portazo en la nariz a los empresarios por parte de la Cuarta Transformación.

Luego ya en el ejercicio del poder, la 4T siguió la infinita calumnia a los empresarios en general; lo sería el segundo mensaje de rechazo a los hombres del poder económico. Claro que algunos, sí, los que antes eran la mafia del poder, han tenido peso suficiente para alinear al Gobierno Federal.

Después llegó la pandemia por Covid-19, y el sector empresarial presentó a la Presidencia de México un paquete de propuestas, de adopción urgente y prioritaria para enfrentar el reto de sostener la vida económica del país; nada, tampoco fueron escuchados.

Pero ahora con esa bromita de andar poniendo casas de campaña en el Zócalo capitalino, mismo chascarrillo que no toleró el presidente de los mexicanos, lo orilló a acusar a la Confederación Patronal de la República Mexicana de apoyar dicho plantón; así ni lento, ni perezoso Gustavo de Hoyos, titular de la COPARMEX, retó al Comandante Supremo a ponerle día y hora al encuentro.

“Dice el Presidente López Obrador que ojalá que yo vaya a Palacio Nacional. Estoy puesto. Que le ponga hora, día, lugar, temas y audiencia. ¡Allí estaré! No le saco. Nunca tiro la piedra y escondo la mano. Respeto a FRENA, pero COPARMEX no pertenece a dicho movimiento, y en lo personal no promuevo que el titular del Poder Ejecutivo Federal renuncie”, respondió De Hoyos Walther, a través de un comunicado de prensa y continuó.

“En lugar de calumniar a quienes pensamos diferente, invito al Presidente a construir con y para todos. Cuando el titular del Poder Ejecutivo Federal escucha, como lo hizo en nuestra propuesta de incremento al Salario Mínimo y en la Reforma de Pensiones, entonces es cuando avanzamos hacia un México ganador”.

El líder empresarial nacional, tiene retórica y postura candidateable, pero nuestro presidente tiene la responsabilidad y compromiso de dejar un mejor México; sin divisiones y con una mejor calidad de vida. Ese fue su compromiso, no el de andar calumniando

