AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Hidalgo y Coahuila, oxígeno para el PRI

Morena en el poder, fracasos ostensibles

Tamaulipas seguirá siendo territorio azul

Mateo, reafirma su liderazgo al cumplir compromisos

No sé qué vaya a decir el Presidente AMLO en su próxima conferencia sobre los resultados electorales en Coahuila e Hidalgo, donde el PRI no solamente ganó sino que reafirmó su presencia y liderazgo en estos dos estados. Pero tiene dos opciones; una decir que se cometió fraude o reconocer que ganó la democracia.

Y es que antes de la elección de este domingo, el presidente LÓPEZ OBRADOR había exhortado a la población de esas dos entidades a que dieran un buen ejemplo de civilidad y de democracia, pues reconoció que se está en una nueva etapa en el país en donde ya no se pueden permitir las viejas prácticas de fraudes electorales.

Pidió que no hubiera injerencia, intervencionismo de los gobiernos, ni de gobiernos municipales, ni de gobiernos estatales ni del gobierno federal, que no se compraran los votos, que se termine la práctica deleznable de entregar despensas y de traficar la pobreza de la gente para obtener votos, que se hiciera valer el voto libre, secreto, sin presiones de ninguna índole, que no se dieran los clásicos acarreos, ni relleno de las urnas, que los funcionarios de las mesas actuaran con rectitud con imparcialidad, que no se falsificaran las actas, en fin que no se dieran el fraude electoral, además de que con motivo de la pandemia procuraran guardar la sana distancia y a dar un buen ejemplo de civilidad y de democracia.

Pero obvio, no le hicieron caso para nada el Presidente, pues en algunos municipios de Hidalgo se registraron pequeños incidentes que tuvieron que ver con la quema de material electoral, donde hubo personas detenidas, así como el aseguramiento de vehículos y sus conductores, quienes realizaban labores de perifoneo alertando sobre el incremento de contagios de Covid-19. Algo así como para asustar a los electores.

En redes sociales señalaron que fueron seguidores de Morena los que hicieron desmanes en Pacula y Pachuca, Hidalgo.

Según, dieron a conocer que fueron operadores políticos de Morena, ex priistas los que ocasionaron ese tipo de incidentes en Hidalgo.

Y en Coahuila, el Instituto Electoral dio a conocer que la jornada electoral concluyó sin incidentes, con el cierre de las 3 mil 828 casillas que fueron instaladas.

Pero según el INE, fueron más de 7 mil casillas las que se instalaron en Hidalgo y en Coahuila, además de la implementación de las medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19.

Lo novedoso en esta elección fueron las urnas electrónicas, lo cual suponemos que de seguir el próximo año la pandemia del Coronavirus se pueda implementar este mismo mecanismo en el proceso electoral de 2021.

De manera preliminar, PRI se dijo ganador en Coahuila donde lo que se renovará será el Congreso e Hidalgo donde se renovarán los gobiernos municipales, pero según el INE los resultados finales se estarán dando del 21 al 24 del mes en curso.

Y sí, hubo pequeños incidentes, pero nada que ver con todo lo que pidió el Presidente AMLO que no sucediera, pues todo parece indicar que se quedó en el pasado, cuando los gobiernos del PRI le hicieron de todo para no dejarlo llegar al poder hasta que pactaron y negociaron con él, pero ahora resulta que se les anda saliendo de control y hasta en broncas muy serias se anda metiendo con el vecino gobierno de Estados Unidos, así como con los de la Administración de Control de Drogas como lo dicen sus siglas en inglés DEA. Pero bueno, allá él, y su local idea y terquedad de quererse poner con Sansón a las patadas.

¡Aguas con el PRI!, quienes lo daban por muerto, se equivocaron y de cara al próximo proceso electoral lo sucedido en Hidalgo y Coahuila es oxígeno, pero es también una muy mala señal tanto para el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR como para su partido Morena.

Y vaya que está partido, por eso la derrota, pero también a los malos resultados del Gobierno Federal. Sus fanáticos podrán decir otra cosa, pero saben bien que las urnas hablan.

Mire usted, en 2018- ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ganó la elección presidencial en Coahuila e Hidalgo de forma escandaloso, y así fue en casi todo el país a excepción de Guanajuato que lo ganó RICARDO ANAYA.

DEL ARCHIVERO…

Pero si de lo que se trata es de ir analizando que AMLO y su MORENA van perdiendo fuerza, pues recordemos que el año pasado, aquí en Tamaulipas, el Partido Acción Nacional (PAN) ganó en casi todos los distritos electorales, sólo perdió 1 de los 22.

¿Qué fue lo que pasó? Que si bien es cierto que en la elección presidencial Morena y su líder moral ganaron terreno político en 2018, lo han ido perdiendo como quedó claro en 2019, y como seguramente será en 2021.

Ya lo hemos dicho muchas veces, no es lo mismo andar en campaña que gobernar. No es lo mismo andar grillando ni prometiendo lo que no se va a poder cumplir que gobernar un país tan bonito como nuestro México, pero tan saqueado por muchos políticos corruptos, incluidos algunos de la llamada 4T, y lo peor es que no pasa nada. No cae a la cárcel un verdadero pez gordo, sólo puros charales, a los pesados en cambio sí los atrapa Estados Unidos y nosotros aquí nada más como los chinitos y haciéndole al tío lolo.

Pero bueno, retomamos el tema. Los estados donde este domingo hubo elecciones son gobernados por el PRI, mientras en Tamaulipas es gobernado por el PAN, y casi les puedo asegurar que en el proceso electoral del próximo año a Morena le aplicarán la misma dosis. Los azules están fuertes y sólidos. Digan lo que digan sus adversarios han sabido gobernar y hacer bien las cosas.

Y es por otro lado, las dádivas que la 4T da a la población queda claro que no dan el efecto que esperaban los del partido del Presidente AMLO.

¿Qué ha pasado? Que a casi dos años de gobierno que prometió un cambio y una república amorosa con riqueza para todos, sonó bofo. Es un gobierno chifi chafa.

A casi dos años de haber tomado el poder, y ante la evidente distancia entre las promesas- muchas y logros- pocos-, el presidente LÓPEZ OBRADOR ha sido objeto de andanadas sistemáticas de tono duro y hasta brutal, de críticas de los medios de difusión- ésa es su tarea y de la clase política en su conjunto. Hoy el hombre de la esperanza de México se ha convertido en un presidente exasperado, acosado, que parece buscar sin encontrar la salida ya no de su laberinto, sino del laberinto en el que se encuentra el México real. Ese país donde todo sigue igual o peor.

La gran diferencia entre aquel entonces y ahora es que la emoción dominante entre los votantes sigue siendo la ira.

Lo que viene es una verdadera limpia en MORENA, pues las expectativas fallaron, así como también fracasaron las perversas alianzas con priistas corruptos del pasado.

Ya en la elección pasada, aquí, en Tamaulipas la cúpula de Morena había reclutado a ex operadores políticos del PRI, pero tampoco dieron resultados.

Y ante ese fracaso que se venir, es casi seguro que la batalla electoral próxima será entre el PRI y el PAN, aquí con la diferencia de que el partido en el poder estatal ha estado realizando muy bien su chamba en el gobierno.

Ya vimos como el gobernador del estado, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, su equipo de trabajo y la alcaldesa PILAR GÓMEZ LEAL, se han puesto las pilas, y están rescatando la capital tamaulipeca.

Tras la salida del polémico galeno XICOTÉNCATL GONZALEZ URESTI, se puso en marcha un plan estatal para el rescate de Ciudad Victoria, iniciando con una jornada permanente de limpieza con la prestación de servicios públicos básicos como recolección de basura, alumbrado público, repavimentación y bacheo de calles y avenidas, para mejorar la imagen urbana y contribuir al bienestar de las familias capitalinas.

A eso agréguele que el Partido Acción Nacional, con recursos y maquinaria electoral muy bien aceita, irán con excelentes candidatos y candidatas a los cargos de elección popular en juego el próximo año.

Finalmente, le comentamos que en el Mante, el alcalde JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS reafirma su liderazgo al dar cumplimiento a compromisos de campaña con habitantes de diversas colonias y comunidades rurales.

El Gobierno de MATEO cumple en cuanto al renglón de alumbrado público, mejores servicios básicos públicos, pavimentación de calles y avenidas en diversas colonias de la urbe cañera, así como con la rehabilitación de caminos en comunidades rurales.

El de Mante, es un alcalde, y un gobierno que está dando cumplimiento a los compromisos que se hicieron con las familias del municipio, pero también, donde se espera concluir este año, entregando obras y poniendo otras en marcha con la finalidad de mejorar la imagen y contribuir al bienestar de la gente de las colonias y de la comunidades rurales.

La grilla y la política, no distraen a MATEO VÁZQUEZ, pues se ocupa día con día en llevar beneficios, obras y acciones a los diferentes sectores poblacionales de la urbe cañera.

[email protected] [email protected]