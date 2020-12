“HIJO DE MAKI, TENDRÁ QUE ENFRENTAR A LA JUSTICIA”: MARCELO OLÁN

T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

EL HIJO DE LA ALCALDESA de Reynosa Carlos Víctor Peña Ortiz, “se encuentra bajo serio dilema Judicial”, luego de ser denunciado públicamente, por el abogado Marcelo Olán Mendoza, quien ante los medios de comunicación, explicó que el vástago de la Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, aparece como propietario de un terreno de 1, 500 hectáreas, ubicado en el municipio de Curillas, Tamaulipas, cuyo predio, según documentos en poder del denunciante, el también Presidente del DIF Municipal, “lo compró el 9 de enero del año 2014, en 4 millones 500 mil pesos”, de cuyo tema, el pasado 22 de noviembre, dimos cuenta en este espacio.

EL PROBLEMA, “no es que el joven Peña Ortiz, haya comprado el terreno”, sino que, deberá explicar ante los tribunales de justicia, (porque lo vamos a denunciar) dijo Olán Mendoza, como y de qué forma, adquirió el monto millonario, para “ejercer la operación de compra-venta” de las mil 500 hectáreas, porque él, en ese entonces, tenía 20 años de edad y hasta la fecha, no se le ha conocido algún trabajo, cuyo tema desde ayer, ha causado enorme revuelo e impacto político, porque el joven heredero de la alcaldesa Doctora Maki Ortiz Domínguez, al ser acusado penalmente, “tendrá que enfrentar a la justicia”.

EL LIC. MARCELO Olán Mendoza, dijo tener los documentos necesarios, para sustentar y formalizar la acusación penal contra Carlos Víctor Peña Ortiz, por los presuntos delitos de “lavado de dinero, además de falsificación y uso indebido de documentos oficiales”, porque hay de por medio, (actas de nacimiento distintas) utilizadas por el hijo de la alcaldesa, (con nombres diferentes), porque en una de las actas, el presunto delincuente, aparece como CARLOS VÍCTOR ROBERTO PEÑA ORTIZ y en la otra solo como Carlos Peña Ortiz, con los nombres de los mismos padres: Maki Esther Ortiz Domínguez y Carlos Peña Garza, observándose otra irregularidad más, porque la alcaldesa en una acta, lleva el nombre de MARY ESTHER y no el de MAKI ESTHER, lo que por obviedad, también involucra a la Presidente Municipal de Reynosa, en este señalamiento de carácter penal.

LO QUE A JUICIO del denunciante, Lic. Olán Mendoza, es que la población reynosense, se dé cuenta de cómo opera la alcaldesa Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, para agenciarse terrenos que, son de muy alto monto económico, porque igual, dijo el entrevistado, “el terreno de las 1, 500 hectáreas, no tiene un costo neto de 4 millones y medio de pesos, sino de por lo menos 12 millones de pesos y por supuesto deberá probar cual es el origen de los recursos con los que el hijo de ella, Carlos Víctor Roberto Peña Ortiz, compró el mencionado predio, detalle jurídico que, por nada del mundo, escapará de la investigación que se tenga que hacer, una vez que el denunciante, bajos los protocolos emanados por la justicia, formalice la acusación penal correspondiente contra el heredero de edil de Reynosa.

EXPLICÓ EL abogado, (en la acusación pública) que, de no probar Carlos Víctor Peña Ortiz, de donde sacó o como obtuvo el dinero para la compra de las un mil 500 hectáreas de terreno en Cruillas, Tamaulipas, eso desde el punto de vista legal, conducirá al hijo de la Presidente Municipal Dra. Ortiz Domínguez a tener que responder penalmente, repito, por “el delito de lavado de dinero” y hoy que el pueblo de Reynosa, está pasando por situaciones difíciles por la pandemia y demás detalles que no atiende el municipio, al no haber medicamentos y carecerse de otras muchas necesidades, las familias se ha visto afectadas, y por este motivo, la ciudadanía, está indignada e inconforme, lo que nos obliga a denunciar, dijo, presuntos actos de corrupción y en consecuencia proceder penalmente, contra el hijo de quien, como autoridad municipal, manda en el Ayuntamiento de Reynosa.

LO INDIGNANTE es que los ciudadanos de esta población fronteriza, “hayan confiado en la familia Ortiz Domínguez”, la que evidentemente, ha defraudado a las familias de todos los estratos sociales, e incluso, ni los trabajadores del municipio aceptan los malos tratos y toda clase de humillaciones de los que son objeto, por parte de la alcaldesa Dra. Maki Ortiz, porque esos ciudadanos de buen corazón que ahí trabajan, dijo el Lic. Marcelo Olán, “son los que nos han hecho saber la información” de la que estamos dando amplia cuenta, aquí antes ustedes los medios de comunicación, para que el pueblo de Reynosa, “CONOZCA LA VERDADERO ROSTRO” de la Dra. Maki Ortiz.

EN OTRA PARTE de su mensaje, el activista político y social Marcelo Olán Mendoza dijo que, como va a ser posible que, un joven como Carlos Víctor Roberto Peña Ortiz, a quien no se le conoce trabajo alguno y “tenga un cargo honorifico”, como entonces maneja muchos millones de pesos, no solo por el caso que aquí estamos denunciando públicamente, sino por los millones de pesos que tiene bajo su dominio, por tan solo estar al frente del Sistema DIF Municipal, “donde se venden las despensas” y no se da cuenta clara, sobre los manejos financieros que, EL HIJO DE MAKI, lleva a cabo en ese noble organismo.

SEÑALÓ finalmente el entrevistado que, “por esta clase de delitos”, por ser de enorme magnitud judicial y ser de los que “no alcanzan libertad bajo fianza”, el presunto responsable de “lavado de dinero y mal uso de documentos oficiales” Carlos Víctor Roberto Peña Ortiz, ya se encuentra bajo serio predicamento judicial y por este motivo, el hijo de la alcaldesa de Reynosa, repito “tendrá que enfrentar a la justicia”.

