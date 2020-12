CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

Hipócritas…

La renuncia de Yahleel Abdala al Partido Revolucionario Institucional es la crónica de una traición largamente anunciada, la legisladora local desde hace muchos meses es la más férrea defensora del proyecto panista en Tamaulipas, la que enfrentaba a Morena en la tribuna del Congreso del Estado y allá, en Nuevo Laredo que es su tierra, la que más flores le echa al alcalde Enrique Rivas Cuellar y más critica a los enemigos del sistema, los Cantú Rosas.

Sin ninguna duda el acto de Yahleel es una traición al tricolor porque este partido la hizo tocar el cielo presupuestal y de poder, la convirtió en Diputada federal, presidenta estatal de esa organización, Diputada local y, esto último, sin el menor esfuerzo, simple y sencillamente como presidenta se colocó en el primer lugar de la lista de los plurinominales y ya.

Sin embargo, hay que decirlo, su renuncia la hizo de manera hasta elegante, bien vestida y justificada al cien por ciento, abiertamente se coloca en la parte opositora al presidente Andrés Manuel y se pone la camiseta del color que sea necesario para tratar de derrotar el proyecto político de Morena desde el lugar donde le sea posible.

Hay algo más a su favor, el ciudadano de hoy no es tonto y sabe perfectamente que el ambiente político esta polarizado en este momento, que la próxima elección en Tamaulipas se definirá entre los fanáticos y adeptos a Andrés Manuel y su proyecto contra los amlofóbicos y adeptos al panismo, Yahleel en el PRI estaba muerta sin embargo su atractivo en las urnas la ha arrojado a los brazos azules para representarlo en uno de esos frentes de los que le hablo y es un hecho que aporta votos.

Y todavía hay más, los morenos no tienen cara para reprochar ni nada de que sorprenderse, es más, ni siquiera pueden escupir sus tradicionales descontones porque les caerían en el rostro tomando en cuenta que este mismo año ellos se hicieron de los servicios de la Diputada federal del PAN, la reynosense Nohemí Alemán Hernández quien también llegó a ese cargo por la vía plurinominal y además Morena durante los últimos años han recogido priístas, panistas, perredistas más los y las que tengan algo que aportar de votos aunque no de un proyecto que necesariamente sea de izquierda.

La llegada de la ex presidenta del PRI al proyecto del PAN tamaulipeco no es nada que se le pueda reprochar, como muchos otros políticos huyó de ese partido que huele a muerto, que nomás le están echando paladas de tierra cada nuevo dirigente que llega al mismo, ella se puede contar entre los enterradores.

El PRI debe ser el más preocupado de todo este desgarriate, muchos de sus militantes con atractivo en las urnas saben que no ganarían nunca con la camiseta tricolor y están huyendo lo mismo al PAN que a Morena y lo veremos en el listado de candidatos que presentes estos partidos y, créalo, no es poca cosa, la situación puede provocar que el tricolor desaparezca o se quede sin prerrogativas para las siguientes elecciones al no alcanzar siquiera el tres por ciento de los votos de lo cual mucha culpa tiene su actual dirigencia al mando de Edgardo Melhem.

Ahora viene lo más importante, más allá de lo que puedan decir los medios de comunicación y las redes sociales de los políticos que abandonan barcos usted no se vaya con la finta, si bien lo de ellos, lo de los políticos profesionales, es tratar de conservar el poder y los presupuestos de la manera que les sea posible, lo de nosotros no es casarnos con un partido u otro ya que ninguno puede presumir un buen trabajo y en todos hay buenos y malos militantes, entonces, la prioridad para el ciudadano no será le origen partidista de cada candidato o candidata, que ni siquiera tiene mucho que ver con sus pensamientos, no, lo nuestro será revisar historias, es decir, los neolaredenses lejos de ver a Yahleel como una traidora del PRI tienen que revisar lo que hizo por ellos, si les dio buenos resultados o no y lo mismo tienen que hacer en Reynosa con la ex panista , Diputada federal, Nohemí Alemán, que seguramente será candidata de Morena a algo.

Lo anterior, lo de revisar expedientes por parte de la ciudadanía, es prácticamente el mismo proceso que se debe repetirse en los 43 municipios, en todos habrá aspirantes que nacieron en un partido y van a representar a otro en las urnas.

Así las cosas, quienes son políticos y critican el salto de un partido a otro, el chapulineo como se le conoce, tampoco crea que lo hacen porque están libres de pecado o tienen toda la calidad moral para hacerlo, no, ellos solo quieren desalentar el voto a favor del enemigo porque sus partidos sufren los mismos problemas, nomás chéquelos, ellos, las cúpulas partidistas, solo son una bola de hipócritas que defienden lo suyo, pero no se enoje porque nos son un buen ejemplo, nosotros también debemos salir el próximo seis de junio a las urnas a defender lo nuestro lo cual empezará no teniendo fobia ni filia por un partido político en particular sino revisando la historia de cada candidato, de eso si puede estar seguro, quien le cumplió una vez a la sociedad lo volverá a hacer y quien solo la utilizó con fines personales también seguirá por ese mismo camino.

CREAN ESTUDIANTES DE LA UAT PULSERA INTELIGENTE PARA ADULTOS MAYORES… Estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), crearon “El Sistema Centinelas”, con el propósito de cuidar a los adultos mayores, qué por distintas razones, se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El proyecto fue elaborado por Sergio Alfredo Padilla Gutiérrez, Josué Puente Trejo, Dante Alonso Soto Gallardo y Daniela García Urbina, quienes presentaron su prototipo en la Feria Virtual de Emprendimiento UAT 2020, obteniendo el primer lugar en la Modalidad de Desarrollo Tecnológico.

El trabajo consiste en crear un brazalete de emergencia, que cuenta con diferentes funciones, que ayuden a garantizar la seguridad del adulto mayor.

La intención, es que en una pulsera se cuente con la tecnología necesaria para detectar caídas, llamar automáticamente al cuidador en caso de alguna anomalía, registro de frecuencia cardíaca, ubicación GPS, oxímetro, entre otras.

La pulsera, contará con una aplicación móvil y una plataforma web, que sirve para registrar los datos que capte el aparato tecnológico en el adulto mayor.

NUEVO LAREDO INVIERTE MÁS RECURSOS EN OBRA PÚBLICA… La inversión de más de mil 100 millones de pesos en obra pública que realizará el gobierno municipal en el 2021, generará un impacto positivo en la economía local que permitirá a las familias de Nuevo Laredo tener un año alentador.

El presidente municipal Enrique Rivas, en entrevista, mencionó que el presupuesto autorizado por el Cabildo para el Plan de Obra Pública 2021, es de 782 millones de pesos, de los que se va a destinar el 85% en pavimentaciones, repavimentaciones, banquetas y alumbrado público.

También se trabajará en drenaje sanitario y pluvial, alcantarillado, encalichamiento y soluciones viales que se requieren por el crecimiento de la ciudad.

“Esta inversión tendrá un impacto positivo en la economía, generará renta de maquinaria, compra de material de construcción, generación de empleo; y eso siempre será alentador y de tranquilidad para las familias de Nuevo Laredo”, dijo el alcalde.

Sumado al monto mencionado, Rivas Cuéllar indicó que el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, destinó 380 millones de pesos para la obra pública en esta frontera, recurso proveniente del Fideicomiso del Puente 3.

Para finalizar, el munícipe destacó la importancia de la participación del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y de la Cámara de la Industria de la Construcción en cada una de las obras, por lo que ya se hizo llegar a cada uno de estos organismos, el Plan de Obra Pública para que lo conozcan antes de finalizar 2020 dónde se invertirá y el tipo de proyecto en cada sector.