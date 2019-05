DIALOGANDO

Hipotecado el PRI.

Por Roberto Olvera Pérez.

Mientras que los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), rumbo al Congreso del Estado en la elección del próximo dos de junio, donde andan aventando más saliva por doquier, el bofe, gastando la suela de sus zapatos y hasta vendiendo su alma al “chamuco” para convencer al electorado que ellos son la mejor opción, la sede de este Instituto político a nivel nacional está en peligro de perder hasta su casa, pues según periodistas en la ciudad del smog informan que Enrique Ochoa Reza, ex dirigente nacional del tricolor, hipotecó los principales edificios de este partido, según para garantizar un préstamo que pidió en su momento al Banco Interacciones por 300 millones de pesos, el cual creyó que José Antonio Meade, iba a ganar la elección presidencial y no fue así.

Ahora este edificio ubicado en Insurgentes Norte, 59, Cuauhtémoc, Ciudad de México, se está tambaleando y seguramente va a retumbar hasta otros edificios de otros Estados como el de Tamaulipas, donde su dirigente estatal Yalheel Abdala Carmona, ya no encuentra como salir del atolladero que se metió y por lo tanto hasta se da el lujo de despedir a personal que ha laborado por mucho tiempo, lo que ocasiona que los empleados que le quedan, no duermen ni un solo minuto ante la terrible preocupación de no saber si les pagaran las próximas quincenas; sabiendo que el partido se está quedando sin un solo quinto para solventar la nómina.

Los resultados ahí están y a los ojos vistos de todos, pues fácilmente ha habido cinco despedidos, lo que le representa cinco demandas laborales, los mismos que han ganado en los tribunales muchos millones de pesos y esto obviamente le ha mermado al Revolucionario Institucional, quien antes era el todopoderoso, el de las mayorías y hasta se daba el lujo de arrasar en las urnas. Ahora es puro lamento y viene lo peor, que hasta la casa la han de perder.

Sin embargo, esta no es la primera vez que este instituto político está gravado, pues recuérdese muy bien allá por el 2006 cuando gobernaba el PAN y lo lideraba el queretano Mariano Palacios Alcocer, quien lo liberó de la hipoteca en que se encontraba, por lo que esta situación no es nueva en este partido, ya que le gusta endeudarse y poniendo a la estructura en una situación incierta.

Pero la cosa no para ahí, también las sedes de algunos municipios en el Estado están sufriendo lo mismo, pues hasta les han tumbado sus edificios y no precisamente ocasionados por un sismo donde se podrían recuperar, no, como el de Xicoténcatl, lo que pasa es que están mal fraccionados, no tienen escrituras y se ubican en lugares impropios. Asimismo hay otros que en su momento fueron donados por algunos ex alcaldes priistas, como el de Miquihuana, donde Ebodio Bulnes García, dio un predio para su edificación, luego se lo auto compró y al último lo vendió al mejor postor, precisamente a un lado de su obra magna en su trienio, el Hotel “Presidentes”, actualmente de su propiedad y quien hizo en su momento honor a su investidura. Hay otros que mejor rentan edificio tras edificio como si fueran húngaros, aunque algunos se van dejando deudas pendientes al arrendatario, por lo que este instituto político está sufriendo muchos momentos tormentosos y con estas elecciones venideras, se afirma viene lo peor. O sea, no dude que los pondrán de patitas en la calle y si no pal baile vamos.

NOTAS CORTAS

1.- Ya se escucha por el norte, centro y sur del Estado; ah y no se diga por el altiplano tamaulipeco, que con un PAN unido y fuerte en sus candidatos, se consolida “El Cambio Hacia Adelante”, donde en sus recorridos se escucha de la gente: “no la vamos a jugar contigo, porque eres el único (a), candidato (a), que ha venido a comprometerse con nosotros y porque sé que eres de palabra y por supuesto que nos referimos a Félix “El Moyo” García, por el distrito 03 de Nuevo Laredo; Nohemí Estrella Leal, por el 13 con cabecera en San Fernando; Pilar Gómez y Arturo Soto Alemán, por el 14 y 15 de Victoria y Juan Enrique Liceaga Pineda, del 16 con cabecera en Xicoténcatl, entre otros más. Y afirman: con ustedes y por ustedes este dos de junio hasta la victoria.

2.- Es cierto lo que se dice por aquí y por allá, que lo que se vive en pleno proceso electoral y de aquí hasta el final de la campaña, se verá un “volteadero” de gente tanto de los escasos del PRI hacia el PAN y algunos hacia MORENA, pero este último instituto en menor escala, pues la verdad no conocen a sus candidatos, de donde son, quienes son y que jabón los patrocina, pues ni recursos traen y hasta andan pidiendo fiado, los mismos que le apuestan a la sombra del “Ya Sabes Quién”.

3.- Allá en Jaumave los especuladores y los chismosos de café se preguntan: ¿Si el –disque- alcalde César Martín Rodríguez García, se sigue asesorando o manejando por su hermano incomodo Juan Diego, José Ramón Eguía Navarro y José Gudiño Cardiel? Pues todos saben que estos mismos están en la nómina secreta y muy bien remunerados. Por lo que nos despedimos con esta frase: aprendan a ser generosos y compartir lo que tienen, sobre todo con lo que más lo necesitan. Muy buen dicho, pues está bien “cañón” que estos individuos comportan lo que tienen y lo que se están llevando cada quincena.

4.- La mayoría de los municipios del altiplano tamaulipeco, por decir, Tula, Bustamante, Miquihuana y Palmillas, festejaron en grande el Día del Niño, donde la primer autoridad a través del Sistema DIF Municipal de cada uno de estos Ayuntamientos, llevaron a cabo alegría y diversión a los niños tultecos, bustamantenses, miquihuanenses, y palmillenses, con show, música y en algunos hasta con payasos para la animación.

Así es, tanto Lenin Vladimir Coronado Posadas, Marisela Rodríguez González, María Anselma de León Cruz y Laura Córdova Castro, junto a los y las titulares de los DIF llevaron este significativo evento del día del niño. Los asistentes (niños y niñas), pudieron disfrutar de rifas y regalos, así como competencias destacando el talento con el claro objetivo, de generan convivencia familiar para fortalecer el tejido social.

En estos eventos hubo de todo, refrigerio, dulces y bonitos regalos, que se entregaron a través de rifas, en donde se entregaron hasta bicicletas, patines, pelotas y la entrega de juguetes a todos los niños que disfrutaron de esa bonita fiesta del pasado Día del Niño.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com