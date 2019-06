PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Hipotecan en 100 MDP edificio de la CNOP

< ¿Renuncia o despido en el ISSSTE?

< Difícil tarea combatir la corrupción

1.- Ya está en marcha el proceso de renovación de la Dirigencia Nacional del PRI, para el cual se aprobaron 4 millones 296 mil 333 pesos, estará incentivado por la celebración de 2 debates que ya tienen fecha y la consulta directa a la militancia tendrá lugar el 11 de agosto. Estos acuerdos se generaron en la XLVI Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional, sin embargo hacia el exterior lo que más impactó fue la contratación de un crédito que requirió la hipoteca del inmueble que aloja a la CNOP nacional y cuya suma no se precisa y sólo dan aproximaciones.

Las mismas siglas que en fecha reciente la Presidenta del CEN, Claudia Ruiz Massieu le dedicó manifestaciones de cariño tratándose de su sector, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares.

Cabe mencionar que en el 2018 Enrique Ochoa Reza obtuvo un crédito de 300 millones con el respaldo de la sede nacional Tricolor, en esa ocasión para subsanar los gastos de la campaña de José Antonio Meade.

Hoy el edificio cenopista en la colonia Tabacalera es garantía del financiamiento para sufragar el proceso de renovación que el CEN estima no impliquen gastos mayores a los 100 millones de pesos. En ambos casos se presupone que serán pagados con las prerrogativas del partido, que por cierto van en picada.

En 2018 un funcionario priista nos decía que el PRI no necesitaba hipotecar sus edificios porque lo respaldaban los recursos oficiales que percibían, obviamente eso no es posible, porque no tienen certeza, la bursatilidad electoral lo mismo puede ir a la baja que repuntar, pero el horizonte de hoy va en negativo. Y Usted comprenderá ningún banco puede tomar como aval “posibles montos” de prerrogativas.

Pese al cadáver que llevará a cuestas quien presida el CEN del PRI, sigue siendo un “hueso” apetecible que se disputan varios valientes, dispuestos a sacrificar su capital político.

2.- Las circunstancias en que se dio la renuncia del Delegado Estatal de ISSSTE en Tamaulipas, Eduardo Martínez Bermea revela que no hay cabeza en ese sector en la cúpula de la administración pública, porque en 5 meses no es posible que no se le pagara ni un peso. Y además tener que “torear” lo que se derive con los despidos de personal instruido por estos días, otros del pasado reciente con los consabidos conflictos laborables.

La verdad uno no entiende, hay cabeza central para despedir pero no para resolver una serie de necesidades que enfrenta la institución de seguridad social.

Por otra parte, quizá Usted leyó una información que fue nota nacional donde la Secretaría de Hacienda dio a conocer que a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, “se procederá al despido de personal contratado desde el 1 de diciembre de 2018 en las delegaciones u oficinas de representación”.

Si teclea en su buscador predilecto, le aparecerán informaciones y un oficio de 2 cuartillas fechado el 29 de abril próximo pasado y firmado por la Oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, principal protagonista de la historia de austeridad republicana que se propone el Gobierno Federal.

El documento en cuestión, especifica que la orden de finiquitar la relación laboral va dirigida a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, léase delegados. También precisa que incluye a quienes estuvieran contratados por plaza permanente, eventual o por honorarios, repito a partir del 1 de diciembre, fecha en que inició el Gobierno de la 4ª Transformación. De tal manera que Martínez Bermea como el resto de sus homólogos estaba destino a abandonar la dependencia.

Nada va a detener la barredora, pero lo que todos esperamos y particularmente los afiliados al sistema del ISSSTE es que den atención a las necesidades más ostensibles, particularmente en medicamentos, reposición de aires acondicionados y equipo propio de los quirófanos, por citar lo más urgente.

3.- El acuerdo firmado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (a través del rector Andrés Suárez Fernández) con el Sistema Nacional Anticorrupción, representado por su Presidente José Octavio López Presa y teniendo como testigo al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, es de gran sustento para combatir este problema, no sólo en las áreas administrativas, sino las que tiene que ver con la deontología profesional conformada por principios y normas éticas que deben regular los desempeños académicos de quienes cincelan el perfil de los universitarios.

En ese marco de circunstancias el Gobernador García Cabeza de Vaca sustentó que su gobierno tiene la mejor disposición de trabajar con la UAT y las instituciones, en todas las acciones encaminadas a combatir y desterrar la corrupción y la impunidad de Tamaulipas. Aseguró que es obligación de los gobernantes y funcionarios de todos los niveles manejarse de manera responsablemente y con honestidad los recursos económicos de la sociedad, lo cual ha sido un “alto deber del gobierno del cambio”.

El evento en si testifica el compromiso de la Universidad y el Gobierno del Estado de articularse en un solo haz de voluntades en el que es eje importante la Comisión Nacional Anticorrupción como observadora neutral de los desempeño de ambas entidades públicas. Fue así como López Presa reconoció que hay avances en Tamaulipas y recomendó reforzar tres ejes: la independencia de las instituciones, la integridad de las personas y el combate a la impunidad.

Ni fácil, ni rápido es el combate a la corrupción, pero lo importante es que se reconozca esta debilidad del sistema y trabajar en consecuencia.

LOS RESULTADOS DE RUBIO MONCAYO.- Juanita Sánchez la única panista reprobada en las urnas el pasado 2 de junio, tiene el reto a su regreso al Congreso del Estado de realizar alguna aportación importante, sería muy penoso que sólo le hubiera movido el interés de las quincenas. Sobre todo cuando su suplente Martha Patricia Rubio Moncayo dejó testimonio de su sensibilidad social, y llegando, llegando propuso y sentó las bases de una convocatoria para conformar el Parlamento Incluyente de Personas con Discapacidad.

Por otra parte Rubio Moncayo sentó un precedente como persona con iniciativas propias, sensibilidad hacia los problemas de la sociedad y un buen manejo de la comunicación. En pocas palabras su partido seguramente ya tomó nota de este elemento para que a futuro figure entre sus opciones a candidatos en los procesos electorales por venir, dado que tiene un claro sentido de servicio, lo ha demostrado en diferentes responsabilidades.