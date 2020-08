Tribuna

Históricas 20 líneas de AMLO

Bien para Matamoros y sus habitantes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, les entregó 45 obras sociales a través de la SEDATU, por 482 millones de pesos.

Una zona de alta marginación empieza su transformación, con un Mercado, un área de esparcimiento y complejo de vivienda nueva para sus habitantes.

Aún con lo sustantivo del impacto social de las obras federales, la gira fue efímera, debido a la pandemia del Coronavirus y a que se generó una concentración mayor a la prevista.

El acto se acortó y la mayoría de los oradores redujeron el contenido de sus intervenciones.

Dio la bienvenida el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, cuyo mensaje fue el más extenso, de 75 líneas, la mayor parte agradecimientos, saludos, abono a la cordialidad, al trabajo de equipo.

Bien, porque no recurrió a las exigencias previas que han ventilado a través del Grupo de Gobernadores de la Alianza Federalista de la CONAGO.

Hizo peticiones de apoyo para conclusión de hospitales en Matamoros y Madero, indicando que el primero está al 85% y equipado; en tanto, en el segundo, se superó un problema legal.

Solicitó igual apoyo para basificación de trabajadores eventuales de la salud, que han trabajado duro en la atención de la pandemia.

Pero en mayor tiempo lo usó para mencionar a los visitantes y agradecer la presencia y motivo de la gira para entregar obras sociales que ayudan a restablecer el tejido social.

Incluso dio du saludo al micrófono al Delegado Federal, José Ramón Gómez Leal, con quien es público, marcadas diferencias políticas y familiares.

Una muestra de que al menos por ahora imperó la cordura. Bueno envió saludos hasta a la porra, que no lo trató del todo bien, pues hubo gritos, silbidos, abucheos y algunas “palabrotas”.

Por su parte, el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón fue más concreto, dio un saludo genérico y reveló que el Programa de Mejoramiento Urbano aquí inició en Tamaulipas, con un enfoque fronterizo.

“La idea con la cual nosotros llegamos era diferenciar las grandes desigualdades territoriales y sociales en la frontera y Tamaulipas no es la excepción, Tamaulipas tiene un fuerte contraste entre sus colonias, entre sus centros de barrio, y por eso es que el programa aquí se desarrolló de forma rápida, eficiente en colaboración con el municipio, en colaboración con el estado”, expuso.

Y añadió: “aquí nos encontramos, en uno de sus ejemplos un mercado público, una plaza pública y un centro deportivo público. La idea que queremos transmitir es la calidad del espacio público como un elemento para poder juntar a las familias, un elemento para que se sientan seguros”

Precisó que Tamaulipas fue el estado donde más se invirtió en el Programa de Mejoramiento Urbano, una tercera parte de las obras a nivel nacional se llevaron a cabo aquí, una quinta parte, aproximadamente mil 500 millones de pesos se invirtieron en Tamaulipas, generando aproximadamente 10 mil empleos directos en el estado.

Y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en su turno, fue todavía más parco en su mensaje, menos de 20 líneas.

“Amigas, amigos de Matamoros, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes” inició.

Y prácticamente se disculpó por prácticamente casi cortar el acto. “La verdad es que me siento apenado, muy apenado, porque no debió de hacerse este acto”.

“Estamos en plena pandemia todavía y tenemos que cuidarnos todos, de modo que no voy tardar mucho porque quiero que guarden sana distancia y que se vayan retirando. Se los digo con todo respeto, tenemos que cuidarnos, la salud es primero”, argumentó.

“Yo sé que hay mucha pasión, muchos deseos de participar, pero tenemos todo el tiempo por delante y nos vamos a seguir encontrando. Por eso nada más quiero resumir que me da mucho gusto que aquí, en Matamoros se estén el día de hoy inaugurando 45 obras de mejoramiento urbano en Matamoros con mil 214 viviendas para la gente humilde, para la gente pobre, aquí en Matamoros se invirtieron 482 millones de pesos en estas obras”, destacó.

Y finalizó: “Termino diciendo que me dio muchísimo gusto ahora pasar por el mercado público y enterarme que se llama Catarino Garza, un revolucionario de Matamoros, Tamaulipas.”

Para despedirse rápido. “Muchas gracias. Guarden distancia, tenemos que seguirnos cuidando. Ya me voy, pero voy a regresar pronto con ustedes. Quiero estar allá con ustedes, abrazarles, tomarme fotos, porque les quiero de verdad, le tengo un profundo amor al pueblo de México; pero no lo podemos hacer todavía, no podemos estar juntos, tenemos que guardar distancia porque tenemos que cuidar nuestra salud. Un abrazo virtual, un abrazo como si nos lo es tuviésemos dando, así, cariñoso, fraterno. Amor con amor se paga”.

Ahora sí que una gira de muchas obras y pocas palabras.

Y no bueno que no hubo confrontación, pleito o desencuentro.

AMLO mantuvo la sana distancia política del gobernador Francisco García.

Habrá que dar seguimiento puntual al complemento de la gira de hoy en Reynosa.