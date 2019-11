HISTORICO PRIMER INFORME DEL PRESIDENTE LOPEZ OBRADOR

LA@RED

HISTÓRICO PRIMER INFORME DEL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR

Rubén Dueñas

Llega el Presidente Andrés Manuel López Obrador al final del que será el primer año de su gobierno, de lo que mañana domingo informará al pueblo con bombo y platillo en el Zócalo del Distrito Federal, en lo que oficialmente será su Primer Informe, pero lamentablemente no con los resultados esperados por todos los mexicanos que le diéron su voto en las elecciones federales del 1 de julio del 2018, cargo que asumió el Primero de diciembre.

Son muchos los que coinciden en que los últimos episodios de inseguridad y violencia que han azotado al país son los que han mermado la satisfacción de la población y por ende propiciado que la aprobación de la ciudadanía de su gestión haya caído al 58.7%, esto es 10 puntos menos que hace escasos tres meses. Pero a la mejor el mandatario nacional tiene “otros datos”, como lo esgrime muy seguido.

En todos éstos retrocesos de confianza tienen mucho que ver los recientes episodios de violencia registrados en el país y en especial el fallido operativo en Culiacán para detener al hijo del Chapo Guzmán y la masacre de la familia mormona LeBarón en Sonora, noroeste de México.

Los mexicanos declaran que el principal error en la gestión del país en el último año es el combate a la criminalidad, una declaración con la que coinciden uno de cada cinco mexicanos.

La segunda mayor deficiencia de la Cuarta Transformación (CT), según los resultados, es el combate al narcotráfico y el tercero es la violencia y por ende a la inseguridad.

El fandango va a empezar en el Zócalo a las 10:00 de la mañana y la fiesta la abrirá el Grupo “Los Salmerón” y después le seguirá Santanera; a las 12 horas López Obrador rendirá su informe por los primeros doce meses de su gobierno, terminado su discurso continuará el festival musical el flautista Horacio Franco y después el Grupo Caña Brava.

Por cierto creemos que en el Distrito Federal nadie desconoce que la Familia LeBarón junto con otras organizaciones y sus respectivos líderes van a llevar a cabo el mismo domingo –1 de diciembre– una marcha, pero no en contra de AMLO, como lo aclaro Adrián Lebarón, ya que la movilización fue organizada “para pedir justicia”, dijo. Previéndose incluso que los LeBarón se reunirán con López Obrador el lunes 2 de diciembre.

“Yo no voy en nada en contra del presidente López Obrador. Yo estoy encabezando un grupo que va a marchar con la petición de justicia, por el derecho a la vida….ese va a ser mi estandarte, a mi no me envuelvan “en ese chisme político”.

Sí que se necesita valor para enfrentar el gobierno izquierdista del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo están haciendo los integrantes de la Junta General Ejecutiva del INE los que pidiéron a los legisladores del Congreso de la Unión y de los 32 Congresos Locales no avalar un retroceso democrático como el que sería recortar el período de la presidencia de ese organismo, para empatarla con los ciclos políticos.

En el pronunciamiento emitido alertaron que de renovarse la presidencia (del INE) cada tres años, a la víspera de cada proceso electoral federal, cambiaría la conducción del Instituto, lo que desestabilizaría y sometería el proceso a una carga política adicional por el nombramiento.

“Esa iniciativa pone en riesgo la independencia e imparcialidad con que se debe conducir la autoridad electoral”, advirtieron los 17 funcionarios públicos de esa institución”, apuntaron.

Una buena nueva, como dicen los norteamericanos, es el hecho de que la Asamblea General Universitaria haya aprobado el proyecto de Presupuesto de ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), propuesta que fuera presentadad por el rector José Andrés Suárez Fernández.

El acuerdo del máximo órgano colegiado de la UAT se llevó a cabo durante la sesión ordinaria que se celebró en el Centro de Excelencia del Campus Victoria, que por cierto se desarrolló en la modalidad a distancia por videoconferencia a las sedes de la máxima casa de estudios en el estado

El ingeniero y master en ciencias expuso los diferentes rubros que integran el presupuesto ante los miembros de la Asamblea, representada por directores, maestros y alumnos de los 26 planteles de la UAT de los Campus Vioctoria, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Río Bravo, además de Valle Hermoso, Mante y Tampico.

Durante la sesión se aprobó, entre otras cosas, la creación de la Maestría en Gestión Estratégica Empresarial y el cambio de modalidad de escolarizada a mixta, la Especialidad en Marketing Político, además de propuestas relacionadas con la liquidación de programas educativos, cambios de modalidad, estatus y duración de diversos programas de posgrado.

También se aprobó la integración de tres nuevos miembros al Consejo Ciudadano de Radio UAT, los que resultaron seleccionados en el proceso a cargo de la Comisión Dictaminadora designada por ésta Asamblea. Otro punto que en lo personal nos pareció la mar de interesantes es que están trabajando para la creación de la nueva Ley General de Educación Superior.

Por cierto la UAT a través de la Unidad Académica de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH), entregó a la sociedad una nueva generación de profesionales en las áreas de Ciencias de la Educación, Lingüística Aplicada y Sociología.

El evento que se llevó a cabo en el teatro Juárez de la UAT fue presidido por el rector José Andrés Suárez Fernández, acompañado del director de la UAMCEH, Rogelio Castillo Walle.

Suárez Fernández felicitó a los egresados por la meta cumplida en su vida personal y académica, y destacó el logro también de la Universidad, al seguir entregando profesionales de calidad a la sociedad.

