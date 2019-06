DIALOGANDO

“Honor a quien honor merece”.

Por Roberto Olvera Pérez.

Hay que reconocer porque no a aquellos personajes que han trascendido en algo importante, por su trayectoria en defensa de las causas sociales, como activista, líder emprendedor, solidario, humanista y por sus contribuciones como es el caso del MBA. Francisco Chavira Martínez, quien recibió el pasado Jueves la investidura con el grado de Doctor Honoris Causa en materia de: labor humanitaria y social por parte del Claustro Doctoral Honoris Causa, Asociación de educadores que promueven valores humanos y realizan estudios en materia de educación y humanidades. Evento que se llevó a cabo en el Auditorio de la AAPAUNAM en la Ciudad de México.

El nuevo doctor Chavira Martínez, es oriundo orgullosamente de una comunidad rural del Mante, en donde inició una vida de superación de obstáculos de manera constante en su juventud y formación académica, lo que le permitió entender lo necesario de apoyar a quienes carecen de todo y brindarles oportunidad de formarse un futuro con su propio esfuerzo, por lo que lo convirtió en un promotor de la educación y un luchador social que protege y apoya a grupos sociales vulnerables, como son los migrantes hacia los Estados Unidos y los jóvenes de poblaciones alejadas del desarrollo que tienen que estudiar fuera de sus lugares de origen; además de trabajar al mismo tiempo para su sustento.

Por tal motivo, luego de analizar la situación en la que vive la sociedad mexicana en los últimos años, distingue a los benefactores y promotores de grupos sociales desposeídos y de movimientos que luchan por causas que se han generalizado y que han perjudicado a mexicanos de distintas regiones del país. En la recomposición del tejido social han figurado personajes que han podido aliviar el malestar y la pesadumbre de mexicanos a quienes se les ha negado el bienestar, el desarrollo y hasta la justicia.

El doctorado Honoris Causa que le han entregado al rector Francisco Chavira Martínez, debe analizarse como un galardón o un premio a quien ha sabido ayudar y proteger a mexicanos que han vivido situaciones de exclusión, de desventaja y malestar que han sido retirados del progreso a veces por causas ajenas a las generadas por ellos mismos y que desde la capital de la Republica se ven como factores emergentes de agentes sociales nuevos y resuelven problemas que son adversos para grupos.

El premio o distinción de Doctor Honoris Causa que se entregó al MBA. Francisco Chavira Martínez, es un reconocimiento a su actitud solidaria, integro, humanitaria y emprendedor a favor de personas, comunidades y grupos sociales que ha sabido impulsar brindándoles oportunidades, orientación y apoyo a lo largo de muchos años, lo que ha transformado sus vidas y los ha incorporado a mejores condiciones de bienestar, no solo en el estado de Tamaulipas, sino en otros estados de la Republica, donde ha participado proporcionando distintos apoyos y ayudas a movimientos sociales que han conseguido lograr sus causas y motivos.

El premio se da precisamente, por su solidaridad, integridad y colaboración para conseguir solución a problemas y ayuda a caravanas migrantes, grupos de autodefensas, personas de la tercera edad en condiciones de abandono en zonas alejadas y en forma alternativa, programas de becas a jóvenes trabajadores y emprendedores. Por esos meritos que se han reiterado por más de 30 años, se otorga este Doctorado Honoris Causa a este tamaulipeco ejemplar y orgullo de las nuevas generaciones que ha formado una nueva construcción de servicio a la sociedad, a través de ayuda humanitaria desinteresada y abierta a las nuevas condiciones que vive el país.

Son tiempos nuevos, causas nuevas y también meritos nuevos, por lo que ningún otro rector de institución educativa del estado que recordemos en la historia de Tamaulipas, ha recibido esta investidura en esta materia humanitaria y social. Cabe resaltar que hasta allá se dieron cita amigos y familiares del rector Chavira, para constatar en los hechos a los que fue objeto en ese grado.

Anote esto: Este grado de Honor entregado al Doctor Chavira, lo distingue y lo reconoce como una persona humanista que ha realizado importantes actos de beneficio a la sociedad, por lo que hay que resaltar lo importante de este valor de honestidad. Enhorabuena mi Dr.

NOTAS CORTAS

1.- Que en la Secretaria de Educación de Tamaulipas, la palabra “titular” está empezando a sonar muy fuerte por todos los pasillos. Pues después de los resultados obtenidos en la última elección, es un hecho que al aún encargado del despacho Lic. Mario Gómez Monroy, lo conviertan en titular de la SET. Pendientes.

2.- Me informan que ayer andaba por el Puerto Jaibo de Tampico la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal Luisa María Alcalde Lujan, presidiendo importantes reuniones de trabajo tanto públicas como privadas y una de ellas fue que atendió el caso de la impugnación de la elección del SNTSS Sección X Tamaulipas, al frente el interesado Qco. Arturo Gómez Hernández, del cual me dicen que le fue muy bien, por lo que no se sorprenda que en breve lo siente como el autentico y reconocido líder del sindicato del IMSS.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. [email protected]