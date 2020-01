LETRAS PROHIBIDAS

Hospital General en crisis

Clemente Zapata M.

En crisis va el General/

cirugías ya cancelaron,/

a los médicos frenaron/

la situación está mal…

Hay un claro desabasto/

de insumos y medicinas,/

no es ‘chisme de vecinas’/

pues se terminó el gasto…

Algo muy delicado está pasando en el Hospital General (HG) de Ciudad Victoria. Actualmente sufre una crisis por falta de medicamentos, insumos y material quirúrgico.

Médicos consultados que pidieron el anonimato, por temor a represalias, aseguran que hay algo “muy turbio” en la falta de medicamentos.

Sospechan que hay manejo deficiente para adquirirlos, pues el presupuesto está asignado desde un año antes para evitar este tipo de crisis.

El viernes pasado, 24 de enero, los médicos adscritos a la División de Cirugía del nosocomio recibieron, vía correo electrónico, el oficio 2020/DC/02/2020.

En dicha misiva se narran los acuerdos que los directivos del Hospital tomaron en la reunión con los Comités de Calidad y Seguridad del Paciente (Cocasep).

La Cocasep son los órganos responsables de llevar a cabo las estrategias para establecer mejoras en la calidad del servicio; también se coordinan y analizan las acciones a seguir.

Según el oficio, y tras la reunión celebrada con el Órgano en mención, el pasado 22 de enero, (1).- Se tomó (y se firmó) la determinación de suspender las cirugías programadas.

(2).- Sólo se practicarán cirugías de verdadera urgencia o de tipo obstétrico. (3).- Los procedimientos oncológicos del programa gastos catastróficos se enviarán al Hospital Ángeles, S.A. de C.V.

(4).- Se evaluará la situación particular de cada paciente que se encuentra hospitalizado y que requiera cirugía para tomar la decisión de operar o no.

(5).- Se suspende el apoyo interinstitucional. Pero se estabilizará al paciente en estado grave para después remitirlo a su institución de origen.

El jefe de División de Cirugías, CARLOS ORLANDO PACHECO GONZÁLEZ, señala (en la misiva) que las medidas se mantendrán hasta regularizar el abasto de medicamentos e insumos.

Por ello “invitó” a todos los cirujanos del Hospital Civil a no programar, o bien reprogramar, los procedimientos quirúrgicos hasta que esta severa crisis de desabasto termine.

El año pasado, el 20 de noviembre, una notificación similar circuló en el área de Cirugía, precisamente por lo mismo: no había medicamentos e insumos para realizar cirugías.

Médicos consultados señalan que aquella crisis ya se había solventado, por ello se dicen sorprendidos que en apenas dos meses con siete días surja otra similar y en inicio de año.

Cabe destacar que la carta está fechada el 24 de enero del actual, pero la crisis por falta de medicamentos data desde hace poco más de dos semanas; me aseguran.

Por ejemplo, no hay medicamentos para anestesiar al paciente. Tampoco guantes, gorros, cubre bocas, material de sutura, vendas y otros insumos.

Además, aunque los familiares de los pacientes pudieran comprar lo que falta para las cirugías, los medicamentos de anestesia no se venden al público en general ni con receta.

Quienes pueden acceder a comprar este tipo de medicamentos sólo son los médicos responsables para el recetario de “Controlados Tipo Uno”.

El Hospital General atraviesa por una severa crisis de desabasto de medicamentos y nadie sabe, dentro de los profesionales de la salud, cuánto dure la misma o el responsable… Pendientes…

