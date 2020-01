LETRAS PROHIBIDAS

Hospitales están ‘enfermos’

Clemente Zapata M.

Hospitales se ‘enfermaron’/

quien sufre es el paciente;/

con realidad deprimente/

pues crisis se agudizaron…

¿Qué pasa?, es la pregunta/

que se hace la población,/

por la grave situación/

pues esta crisis despunta…

Algo muy grave está sucediendo en los nosocomios públicos de Tamaulipas. Los profesionales de la salud (que me han contactado), así lo aseguran.

Tienen temor de reconocer en público lo que en privado pasa en diversos hospitales, a lo largo y ancho de la entidad. No quieren represalias, pero ya no soportan la situación.

En este mismo espacio, el lunes pasado, le narraba las penurias que sufren en el Hospital General (HG) de Ciudad Victoria y sobre la crisis de medicamentos que obligó a no programar o reprogramar cirugías.

Los médicos están cansados de recibir insultos, malacaras y hasta maltratos de los pacientes por las carencias que se sufren en el área de farmacias y hasta en quirófanos.

Lo peor, me aseguran, es que el desabasto de medicamentos e insumos no saben cuánto durará. Lo más grave es que son los médicos, y no los directivos, los que terminan dando la cara para que “se las escupa” el paciente.

Me comentan los profesionales de la salud que la misma radiografía del HG capitalino la están viviendo en otros nosocomios como el “Carlos Canseco”, que se ubica en Tampico.

En el “mismo llanto” se encuentran el “Alfredo Pumajero”, en Matamoros y el Hospital Civil, en Madero; ya que los médicos no saben qué yerbas cocer para cumplir a cabalidad con la atención.

En estos tres nosocomios de Matamoros, Tampico y Madero (al igual que en el HG), también faltan medicamentos para anestesiar al paciente, como el fentanilo.

En el Hospital General circula la versión de que el fentanilo ya se compró, pero no llega. Para fines prácticos y de forma clara no se tiene a la mano; al menos no había este miércoles por la mañana.

Aunque en los mencionados hospitales no circuló una carta donde pedían la reprogramación de cirugías (como en el HG), me confirman que circuló la orden pero de forma verbal…

Los directivos de los nosocomios fuera de la Capital no quieren que se entere la sociedad civil que tampoco hay guantes, gorros, cubre bocas, material de sutura, vendas y otros insumos.

Pero son los médicos, y no los directivos, quienes reciben el descontento de los pacientes por la irritación social que han venido generando las carencias.

La crisis se agudiza en perjuicio de la población que se atiende en los cuatro mencionados nosocomios, al grado que el Congreso local mandó llamar a la titular de la Secretaría de Salud.

Aunque la reunión con la titular GLORIA MOLINA GAMBOA ya estaba programada desde el 2019, de todas formas tiene mucho por explicar sobre el asunto, pues la salud pública es el tema más delicado en la agenda de cualquier administración… Pendientes…

~~EN OTROS TEMAS.- Fíjese lo que son las cosas. El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tiene dos presidentes nacionales, uno por el que votaron y otro, que es el “presidente legítimo”… Bien dicen que las cosas se parecen a su dueño y por eso vale recordar aquella ocasión en que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, siendo el perdedor de la contienda, armó un teatro para su “toma de posesión” como “presidente legítimo”… Resulta interesantes saber cuál de los dos, entre YEIDCKOL POLEVNSKY y ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR, es el “presidente legítimo”… Upssss

~~LE HACEN FUCHI AL PAN.- El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN “pasó saliva” luego de recibir puntual respuesta por parte de los priistas tamaulipecos. Al dirigente panista no les preocupaba ir el próximo año a las elecciones y enfrentarse a los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero tras la negativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tamaulipeco de tomarle la mano a los panistas para caminar por los senderos electorales, fue como si el también apodado “Cachorro” recibiera un balde de agua helada en pleno invierno… Es cierto que Morena no tiene estructura ni unidad, pero si hace coalición con el PRI en la entidad, entonces esa dupla podría convertirse en un enemigo muy peligroso y poderoso para el PAN… Morena pondría la lana y el PRI la operación política… ¡Ay nanita!

~~FUEGO AMIGO.- ¿Será cierto que dentro del Partido Revolucionario Institucional tamaulipeco ya inició el fuego amigo…? De confirmarse la versión resultaría ilógico que los priistas comiencen a darse con la cubeta cuando todavía no han iniciado a limpiar todos los escombros que existen en lo que queda del Comité Directivo Estatal… Con eso de que el Presidente de México se tardó 18 años en llegar al poder, ahora hay quienes empiezan a volar cuando todavía ni caminar pueden… El desorden se ha iniciado en el sur de la entidad, ya sabe entre quienes. Pero si lo ignora más delante se lo decimos ¡Ay ojón!

ÁGORA

DICEN QUE “MÁS vale solo que mal acompañado…” Es cierto. Conozco historias en donde por no ser el “quedado(a)” las personas unen sus vidas al primer ser humano que se les cruza en su camino, para después darse cuenta que fue un grave error. Lo peor de la situación es que para no ser el “dejado(a)”, guardan con férreo hermetismo el infierno que viven, por miedo al “qué dirán”. Lo más grave es que la siguiente generación viene con un “chip” igual porque ella o él no fueron capaces de romper el círculo vicioso; porque no tuvieron el valor de abrir los ojos, poner un alto y buscar una mejor vida… Muy cierto, más vale solo que mal acompañado(a)… Hasta mañana…