HOY EL SEGURO POPULAR vs EL INSABI, APUESTELE

Rubén Dueñas

De llevarse a cabo el encuentro que tendría hoy martes el Presidente Andrés Manuel López Obrador con los gobernadores de todo el país, integrantes de la CONAGO, de la que forma parte el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pudieran llegar a un arreglo sobre sobre las objeciones de que está siendo objeto el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), pero no nos atrevemos a asegurar un final feliz.

Es cierto que de los 32 gobernadores del país, –incluída la CDMX– solamente son ocho los que están en contra del nuevo Instituto, por la serie de irregularidades con que se conformó por la vía del fast track, al grado de no tener hechas ni siquiera las reglas de operación, por lo que los directores de hospitales del Estado y la Federación no saben ni que hacer, ya que para empezar no hay medicina contra el cáncer.

Según nuestras antenas de los ocho mandatarios que hasta ayer lunes no habían firmado la Carta de Intención para sumarse a la operatividad del Insabi), cinco son del PAN y uno es del MC. De los dos restantes no sabemos quienes son, pero columnistas del Distrito Federal aseguran que los gobernadores inconformes son ocho en total.

Entre los cinco gobernadores del PAN está el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, Carlos Mendoza Davis, de Baja California, de Guanajuato Diego Sinhue, Enrique Alfaro de Jalisco y Martín Orozco de Aguascalientes del MC.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, consideró que el INSABI que reemplaza al Seguro Popular “está condenado al fracaso”; dijo el mandatario que es un modelo centralista, absurdo, en el que hay poca claridad y definiciones, respecto a la manera en como los estados “que hemos decido no caminar en ésta ruta, que nos parece que está condenada al fracaso, vamos a trabajar y ver como será la coordinación con la nación.

Por su parte el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, no se anduvo con rodeos y reiteró que “defenderá a morir el Seguro Popular en Aguascalientes” y aseguró que el servicio se seguirá brindando en la entidad.

Julio Frenk Mora, creador del Seguro Popular en el gobierno de Vicente Fox, dijo que con el INSABI ahora todo se hará desde la Ciudad de México, lo que seguramente generará ineficiencia. Ahora el Secretario de Salud será responsable del abasto de medicinas en un pueblo remoto. “Estamos a los 70s en materia de Salud”, lamentó.

También Frenk Mora lamentó que el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador “haya eliminado el fondo de riesgos catastróficos y el mecanismo financiero con el que se garantizaba la atención médica en hospitales de tercer nivel, donde se tratan enfermedades complejas de alta especialidad, como el cáncer”.

En lo personal como analistas políticos vemos muy difícil, mucho muy difícil, que López Obrador acepte las propuestas que le hagan hoy martes los gobernadores, supuestamente rebeldes y vemos más factible que se doblen porque el que manda es y siempre ha sido el de la lana.

Para nosotros como analistas políticos el otrora presidente de Bolivia, Evo Morales, se quiso pasar de listo al buscar su cuarta reelección como mandatario de ese país hermano, pero, pero, pero, peor aún porque a toda costa pretendió eregirse en el triunfador de la elección, pero, pero, pero, en ésta ocasión topo en macizo, porque el pueblo ya estaba hasta la madre de su gobierno, por lo que el Ejército lo conminó a que mejor siguiera su camino y como tal lo entendió, Por lo que pidió asilo en México y López Obrador lleno de contento hasta mandó por él, al que lo trajo un avión de la SEDENA.

De México se fue a Argentina desde donde siguió moviendo a su grupo, ya que esta o estaba más que dispuesto a volver al contender por la presidencia en las elecciones que tienen en puerta en Bolivia. Pero, quizá lo que no sabe Mr. Evo Morales, el gobierno en funciones ya declaró un delincuente confeso que está prófugo, pero también decidieron las autoridades que no pueden tener infraestructura “con el nombre de un delincuente”, por lo que quitaron un busto del ex presidente elegido en polideportivo en el estado de Cochabamba, antiguo feudo electoral del líder indígena. Por cierto también le quitaron su nombre al polideportivo y ahora se llama Quillacollo, como la población donde se encuentra. Medidas que en lo personal estamos totalmente de acuerdo, ojalá y lo mismo se hiciera en México.

Conocimos a doña Rosario Robles Berlanga en sus mejores tiempos y hoy que el gobierno de López Obrador la mantiene en prisión, por cuestiones personales o mal manejo en su desempeño como funcionaria del gobierno federal, nos da lástima el ver su impotencia para resolver su problema judicial con todo y la lana que tiene, prueba de ello es que no ha logrado obtener un amparo para que la dejen salir del penal de Santa Marta Acatitla y su arresto sea domiciliario. Que le dijo el ganso a la gansa, “ven gansa, ven gansa”, será.

Vaya sorpresa que nos dá el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ya que a alrededor de 30 policías estatales les fueron revisadas sus mochilas ayer lunes, para ver que la Policía sane en todos los sentidos, emociónales y hasta espirituales, dijo el Secretario de Seguridad Pública en Tamaulipas, Augusto Cruz Morales, revisiones que van a continuar.

Añadió que también a los policías estatales se les harán exámenes en todos los sentidos, para tener la certeza total de que el estado cuenta con policías capaces. Bien.

Otra sorpresa más para nosotros nos la da el Instituto Nacional Electoral (INE), que preside el consejo Lorenzo Córdova, el que dio a conocer que éste instituto se alista para utilizar –por primera vez– las urnas electrónicas con las que cuenta, en las elecciones de gobernador de los estado de Hidalgo y Coahuila, en éste año. Consideró que es posible que antes en la elección que el PRD plantea de su dirigencia nacional en febrero, en la que se va elegir la dirigencia nacional de éste partido político. Con lo que el relleno de ánforas va a pasar a la historia, entre otras cosas.

Ayer lunes se reinició en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) un nuevo ciclo académico, por lo que el rector José Andrés Suárez Fernández, les dio la bienvenida a los estudiantes los que se incorporaron a la actividad universitaria en la máxima casa de estudios del estado.

“Échenle ganas, aprovechen la Universidad Autónoma de Tamaulipas y cumplan sus expectativas de obtener una carrera profesional”, fué el exhorto que en forma sentida les hizo el rector, ingeniero y master en ciencias, Suárez Fernández, en su mensaje de apertura al Período Escolar 2020-1 Período de Primavera.

El rector de la UAT refrendó también el compromiso de seguir fortaleciendo las políticas institucionales para la formación profesional e integral del estudiante, además de las acciones que permitan brindarle apoyo y acompañamiento durante su ingreso, permanencia y egreso de la Universidad.

Según nuestras antenas con más de 40 mil alumnos y alrededor de tres mil profesores, se pone en marcha el ciclo en los 26 planteles de la UAT (Facultades, Unidades Académicas y Escuelas Preparatorias) distribuídas en Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, Ciudad Victoria, Mante y Tampico. Y vamos por más.

