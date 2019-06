[email protected]

RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

HUBO ACUERDO ENTRE EEUU Y MEXICO; GANO TRUMP, PERDIO AMLO

No hubo de piña, se hizo de agua el arancel del 5% que pretendía imponer Estados Unidos a México a partir del lunes, porque ayer viernes llegaron a un acuerdo sobre el problema de los migrantes; que obliga a nuestro país a registrar y controlar las entradas en la frontera y a desplegar la Guardia Nacional por todo el territorio nacional y en especial en la frontera sur, como lo dio a conocer en conferencia de prensa el canciller mexicano , Marcelo Ebrard, que encabezó las negociaciones por parte de México con Estados Unidos.

Los que saben de aguacates consideran que con el compromiso del endurecimiento de la política migratoria y la militarización de la frontera, el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador logró desactivar el estallamiento de la bomba arancelaria, pero, pero, pero, creemos que a la vez concedió una victoria política de gran calibre para su homólogo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Al dar a conocer el acuerdo habido entre los dos gobiernos, el Presidente Donald Trump afirmó de manera categórica que “los aranceles programados para entrar en vigor el lunes contra México, quedan suspendidos indefinidamente. México a cambio ha aceptado tomar medidas contundentes para detener la marea migratoria a través de México hacia nuestra frontera sur”, como lo anunció en su cuenta Twitter.

Por su parte el Secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, Marcelo Ebrard, dijo que no habrá aplicación de tarifas por parte de EU el lunes. Después de más de ocho días de tensión, el canciller mexicano dió las gracias a todas las personas que “nos han apoyado dando cuenta de la grandeza de México”.

Por cierto el presidente Andrés Manuel López Obrador había convocado para éste sábado en Tijuana, Baja California, a un acto de unidad en defensa de la Dignidad de México y en favor de la amistad con Estados Unidos, lo que provocó reacciones encontradas entre congresistas y políticos, ya que mientras unos confirmaron su asistencia otros tuvieron el valor de decir que no iban a asistir.

Los diputados federales del PAN, PRI y PRD consideraron que no es con un gran mítin, sino con un acto de Estado, con las instituciones y soberanía, como se debe defender a México y adelantaron que es muy probable que no acudan a la marcha. “Se requiere unidad para un acto de Estado, no uno popular sin articulación”, dijo el líder del Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks.

Por parte del Ejecutivo Federal la invitación fue hecha a los gobernadores de todos los estados del país, a los legisladores federales de todas las expresiones, a los miembros de la SCJN, a dirigentes obreros y campesinos, líderes sociales y religiosos y empresarios. Según López Obrador al evento asistirían 20 mil personas.

Entre los gobernadores que hiciéron pública su intensión de asistir están los de los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Veracruz, Querétaro, Coahuila, Zacatecas, Oaxaca, Sinaloa, San Luis Potosí y el de Nuevo León que dijo estar en veremos, esperando quien lo lleve.

La que dijo que no atenderá el llamado de López Obrador fue la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu. También los ministros de la SCJN descartaron asistir al acto por la unidad, convocado por AMLO.

Por su parte el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que es el presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores del PAN, expuso que “por supuesto nos sumamos y solidarizamos a la defensa de la dignidad de nuestro país, específicamente sobre la problemática que se está viviendo el día de hoy con una amenaza de impuestos sobre las exportaciones de productos mexicanos.

Precisó que en lo personal tomó la decisión de no asistir al acto de Tijuana, “pero si de apoyar y respaldar acciones en conjunto como Estado Mexicano.”.

Lo que no sabemos es si la marcha de la unidad programada para hoy sábado en Tijuana, Baja Californiaa, se va a llevar a cabo o a última hora fue suspedida, en razón de haber llegado a un acuerdo los gobiernos de Estados Unidos y México sobre el problema de los migrante ilegales.

Aunque usted y muchos no lo crean, ni yo tampoco, el primer presidente de izquierda en México, Andrés Manuel López Obrador, ayer 7 de junio, celebró en la Ciudad de México el Día de la Libertad de Prensa, lo hizo develando una placa en memoria del periodista revolucionario, Paulino Martínez, en la plaza de Santo Domingo, evento al que asistió acompañado de la señora Beatriz Gutiérrez Muller, asi como del dirigente del SNTE y funcionarios federales.

Otro que se acordó o ya anda haciendo méritos en campaña, fue el doctor y ahora senador de MORENA, Américo Villarreal Anaya, el que dijo que en éste significativo día envió a los periodistas sus sinceras felicitaciones y el reconocimiento a nuestra labor, en ésta fecha en la que se celebra el Día de la Libertad de Expresión. El que también ya está sonando para gobernador.

De repente como que López Obrador se sale de sus cabales y arremete en contra de quien sea, como lo acaba de hacer en contra de las Calificadoras que bajaron nota de deuda soberana y confianza crediticia de PEMEX. Aseguró que las Calificadoras no han sido profesionales ni objetivas, porque se hiciéron de la vista gorda durante el desmantelamiento de PEMEX.

Definitivamente la dirigente estatal del PRI en Tamaulipas, Yahleel Abadala Carmona, según nosotros le ganó la pelea –y de calle– a Roberto González Barba, ya que responde con certeza a todas las críticas y señalamientos que hace hacia su persona. Le hace saber que llegó a pensar en él para sacar adelante al partido, “pero fue grande la decepción al saber de su interés por proteger al presidente municipal de Tampico, panista por cierto”. Hace hincapié en que la experiencia no la da la edad, la experiencia se obtiene con la capacidad, la preparación, el trabajo, el compromiso y la entrega y lamenta que su carta no se la haya enviado a ella ni al partido.

Por cierto éste fín de semana la UAT entregó a la sociedad una nueva generación de la Licenciatura en Lingüística Aplicada y de Egresados de la Maestría en Gestión e Intervención Educativa que imparte la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH) del Campus Victoria.

El evento que se llevó a cabo ayer viernes 7 de junio en el Teatro Universitario, fue presidido por el rector José Andrés Suárez Fernández, acompañado por el Sub Secretario de Educación Media Superior y Superior de Tamaulipas, Miguel Efrén Tinoco Sánchez, representante del gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Nuestras antenas nos reportan que en un acto inédito en la UAT y teniendo como marco ésta ceremonia, el rector Suárez Fernández hizo entrega por primera vez del Título Profesional a cinco egresados de licenciatura, que en el día de su graduación recibiéron éste documento, lo que es parte del nuevo proceso de titulación que ha implementado la Administración Rectoral para agilizar los trámites de servicios escolares en beneficio de los estudiantes y egresados.

Con la presencia del director de la UAMCEH, Rogelio Castillo Walle y de la Mtra. Korina Contreras Osegueda, quién lleva el nombre de las dos generaciones, el rector, ingeniero y master en ciencias, reconoció el impulso que ha dado el plantel universitario a la educación de buena calidad. Y vamos por más.}

