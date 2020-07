T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“HURACÁN HANNA”, DEJÓ ESPANTADOS AL SENADOR Y A DIPUTADOS DE MORENA…!

X.-SERVIDORES DE LA NACIÓN, “SE HAN VUELTO OJO DE HORMIGA”

TAL PARECE QUE, que el Senador Américo Villarreal Anaya y los Diputados Federales de Morena en Tamaulipas, “se quedaron atónitos y seriamente espantados”, por el paso del Huracán Hanna” en Reynosa y Matamoros y, en otros municipios de la franja fronteriza, porque hasta el momento, ninguno de estos mal llamados servidores públicos de la Federación, han aparecido ante sus representados para ver en que pueden servir y apoyar a los damnificados, detalle con el cual se confirma que, a los legisladores Morenos, “esta clase de problemas, les son totalmente indiferentes”, plasmándose con ello, la tangible irresponsabilidad de estos políticos de baja calidad moral.

LO ANTERIOR es porque, “ni el pomposo senador” Américo Villarreal Anaya, incluso ni los Diputados Federales de Reynosa Armando Zertuche Zuani, Olga Juliana Elizondo, Héctor Joel Villegas “el calabazo” de Río Bravo y ni la matamorense diputada Adriana Lozano Rodríguez, penosamente “no han asomado ni las narices”, para acudir ante la gente que resultó afectada por la presencia del fenómeno meteorológico, que causó lamentables estragos de muy alta envergadura en esta zona de la frontera tamaulipeca, pero este problema a los Morenos, “les es ambiguo, ecuánime e indiferente”.

HAY QUE señalar que en Reynosa y Matamoros, así como en los municipios de Díaz Ordaz, Camargo y Miguel Alemán, “numerosas familias sufrieron en carne propia” los embates del “Huracán Hanna”, al quedarse muchas de ellas, sin alimentos y sin enseres domésticos, porque sus casas se vieron inundadas, por la presencia de la cruenta tormenta tropical, que generó lluvias en grado superlativo, y pese a ello, hasta ayer, ninguno de los Diputados Federales, ni el Senador Moreno Américo Villarreal Anaya, aparecían ante la gente, con lo cual se refleja y confirma que, “ESTOS SERVIDORES DE LA NACIÓN”, solo buscarán a la familias “PARA QUE LES DEN EL VOTO” y ellos, naturalmente, seguir pegados a la ubre presupuestal de la federación, cuya cuestión es indignante, porque estos “deben estar para servir a la gente”, cuando estas más los necesiten, pero lamentablemente, esa no es la forma de pensar de estos políticos oportunistas y mercenarios, porque a pesar de la emergencia, simplemente, “ninguno de ellos han aparecido”.

LO ESENCIALMENTE lacerante en esta clase de adversidades, provocadas por fenómenos naturales, como “el Huracán Hanna” es que, “políticos de baja caterva moral” como los arriba señalados, lejos de mostrar interés por servir a las familias afectadas, están dejando claro, ser personajes arribistas y gandallas en el ámbito político y, decirle esto al senador Américo y su cuadrilla de Diputados Federales Morenos de Tamaulipas, no es ofenderlos, porque ellos, mas ofenden a las familias, al no atenderlas como se merecen, pese a tener estos, la obligación de apoyar a la gente que, ha sufrido los agravios generados por citada tormenta, pero “si no lo han hecho, como ha quedado demostrado”, es porque estos mercenarios y perversos Morenos, tienen el compromiso con el Presidente López Obrador, porque fue él, quien los hizo Senador y Diputados, cuya forma de actuar y pensar, es lo que indigna a la sociedad tamaulipeca.

HOY que la gente de las colonias populares afectadas de Reynosa, Matamoros y de los pueblos de la zona ribereña, requieren del respaldo del Gobierno Federal, nadie de la Federación ha hecho presencia para ayudar a los damnificados, porque repito y reitero que, el Senador Américo Villarreal y los Diputados Zertuche, Olga Juliana, el Calabazo y Adriana Lozano, “COMO SERVIDORES DE LA NACIÓN”, “SE HAN VUELTO OJO DE HORMIGA”, porque pese al paso del Huracán Hanna, por esta zona fronteriza de Tamaulipas, no aparecen por ninguna parte. Y los hechos están a la vista y como reza el adagio “más claro ni el agua”.

PARA CONCLUIR, es importante señalar que, cuando hay el deseo sincero de servir, apoyar o bien ayudar a la sociedad, en casos de emergencia, como al que hoy hacemos alusión en este espacio, les diré que, “los beneficios a ofrecerse, estriban y se plasman en los hechos y resultados”. Pero tal parece que las acciones de bienestar de “los mal llamados servidores de la nación”, no aterrizaran, porque simplemente, a estos legisladores federales de Morena, “ayudar a la gente, es lo que menos les importa”, y eso lo afirma y patentiza, la gente afectada por la tormenta que azotó y desbastó hogares en muchas colonias de Reynosa y de la región fronteriza tamaulipeca.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]