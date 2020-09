EN CONCRETO

Por: Ángel A, Guerra

IETAM, ‘banderazo’

En circunstancias atípicas, el IETAM dio el “banderazo” virtual de salida a poco menos de 5 mil aspirantes a precandidatos y precandidatas de siete partidos a presidentes municipales, diputados locales, síndicos y regidores, luego que el presidente del Consejo general JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE, puso en marcha el Proceso Electoral 2020-2021, ayer domingo.

Así, 505 postulantes a aparecer en las boletas electorales del IETAM como [pre]candidatos a las alcaldías, diputaciones, sindicaturas y regidurías de Tamaulipas, entraron a la fase de participación en los procesos internos de selección de sus partidos, donde después de atravesar “aduanas” y “filtros” –incluyendo precampañas internas de posicionamiento–, pasarán a la fase de registro oficial ante el Instituto, lo que ocurrirá durante el primer trimestre del 2021 para acudir finalmente, a las urnas el domingo 6 de junio.

Así, los partidos Acción Nacional, PRI, Morena, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y Partido del Trabajo, tendrán la opción de presentar ante el INE, cada uno, candidatos a los 43 Ayuntamientos de Tamaulipas, totalizando 505 fórmulas de 43 aspirantes a alcaldes, 57 de síndicos, 269 de regidores de mayoría relativa y 136 de representación proporcional.

La cifra se reduciría si partidos afines integran alianzas con candidatos comunes, pues recuerde que Morena podría coaligarse con PT y PVEM; PRI podría ir con el PAN y MC. Además, la vigencia de la Equidad de Género obligará a que de los 43 candidatos a las alcaldías, 22 sean mujeres; de los 22 diputados de mayoría, 11 serán féminas; y de 9 candidatos a diputados federales, mínimo 4 deberán ser mujeres. Así que vaya calculándole: igualmente, la elección obliga a postular 27 candidatas a síndicas y 135, regidoras.

Pues por ser una elección concurrente, además de ayuntamientos también estará en juego la integración de los 22 diputados de mayoría relativa y la designación de 14 de representación proporcional: aparte, se elegirán a los nueve diputados federales que integran el Cámara de Diputados.

Faltarían los candidatos a diputados federales del Partido Encuentro Solidario, antes Encuentro Social, el cual solo podrá postular a diputados federales, sin hacer alianza con ningún otro, como lo hizo el 2018, cuando formó coalición con Morena y el PT.

Pero como en la sección de “grilla” –abajo, en esta misma columna– le amplío el tema, mejor deje compartirle que el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas, GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ, expresó:

«Ha sido un Informe de logros, como lo mencionó la Doctora MAKI ORTIZ, y hay que seguir trabajando en conjunto, los tres órdenes de Gobierno y la sociedad, es la manera en que tenemos que sacar a Reynosa adelante».

El representante del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, asistió al II Informe de Gobierno de la Presidente Municipal, en el cual la jefa de la administración pública también agradeció y reconoció las obras realizadas en Reynosa, por el Estado y la Federación.

«No habrá problemas que no se puedan solucionar cuando se trabaja en equipo», aseguró el Secretario del Gobierno del Estado, GILBERTO ESTRELLA, quien fue testigo del resumen oficial de los resultados de gestión de la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, a favor de los habitantes de Reynosa.

Al mismo tiempo, el Profesor JORGE GUADALUPE ACUÑA TOBÍAS, Secretario de Organización II del SNTE, elogió los logros en educación en este ciudad y manifestó el apoyo de los Maestros a la Doctora MAKI ORTIZ: «Son muy claros los datos que nuestra Presidente Municipal ofrece; hay que reconocerle el enorme apoyo en infraestructura y mantenimiento de escuelas. Como Maestros nos sentimos muy orgullosos de que pueda valorarlo y apoyarnos. La inversión de 140 Millones de Pesos en Becas es histórica y hay que reconocerlo y felicitarla por su gran valía y como mandataria del Municipio. Esto ha fortalecido la infraestructura como el apoyo a las familias, vamos progresando y vamos por el camino correcto».

Por cierto, en ese mismo tenor se expresó la Diputada Federal NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ, quien felicitó a La Alcaldesa de Reynosa en su Segundo Informe de Gobierno, al destacar que «La Doctora MAKI ORTIZ es un ejemplo para Reynosa y para todo Tamaulipas por el gran trabajo que ha realizado a favor de los grupos vulnerables. Todos los Ejes como Salud, y sobre todo cuando más se ha necesitado del Municipio en la pandemia y el Huracán, ha estado ahí, en el recorrido por las colonias, y eso es muestra de su solidaridad, humanidad y empatía que tiene por las necesidades de cada uno de los reynosenses, es una mujer ejemplar para todos».

Por asociación de ideas, la presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC, en Reynosa, Arq. PERLA CANO MARTÍNEZ, reconoció «la transparencia, eficacia y compromiso que tiene la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ con los ciudadanos; gracias por todas las obras que está haciendo, tenemos que impulsar el desarrollo para tener la ciudad que soñamos».

«Los reynosenses estamos muy orgullosos de que nos represente la Doctora MAKI ORTIZ, la CMIC está presente con el apoyo que merece; esperamos el año próximo más obra de la que hemos hecho. Nos comprometemos haciendo nuestro mejor trabajo».

MARIO, CEREMONIA NIÑOS HÉROES

Mientras que en Matamoros, autoridades municipales y militares conmemoraron este domingo el 173 aniversario de la Gesta Heroica de Chapultepec, para recordar a los Niños Héroes, quienes escribieron con su vida la historia de la patria.

Con la representación del alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ asistió a la ceremonia, el secretario del Ayuntamiento, FEDERICO FERNÁNDEZ MORALES, acompañado por el General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, ANTONIO RAMÍREZ ESCOBEDO, Comandante de la Guarnición Militar en Matamoros.

También estuvieron presentes: el Capitán de Navío Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, HÉGOR MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, con la representación del Sector Naval Matamoros; el Ciudadano Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor, ALEJANDRO RIVAS SALGADO, comandante del Octavo Regimiento de Caballería Motorizado, así como también el titular de la SECUDE Municipal, ALEJANDRO VILLAFAÑEZ ZAMUDIO.

La ceremonia fue preparada con gran responsabilidad y seriedad, tomando en consideración todas las medidas para la contención y salud de los participantes, generado por la pandemia SAR-CoV2, en la cual solamente participaron las autoridades y un reducido grupo de personal militar.

Correspondió al Secretario del Ayuntamiento, FEDERICO FERNÁNDEZ MORALES pasar lista de honor a los Niños Héroes: Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez y Vicente Suárez.

Enseguida el General Brigadier Diplomado Estado Mayor, ANTONIO RAMÍREZ ESCOBEDO hizo una remembranza de los hechos acontecidos el 13 de septiembre de 1847, en donde los Niños Héroes de Chapultepec fueron más allá de su deber, sacrificando sus vidas por el bien del país, por el honor de México.

[-Entreparéntesis: Tamaulipas sumó el sábado 178 casos del nuevo coronavirus y registró 16 fallecimientos, informó la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA luego de señalar que la curva epidemiológica continúa su proceso a la baja, sin embargo, el riesgo de contagio sigue siendo alto. Con la actualización, la cifra oficial asciende a 27,001 positivos acumulados, de los cuales 22,314 se han recuperado y 2,051 han fallecido-].

A propósito de ceremonias cívicas, autoridades militares, municipales y congresistas, conmemoraron el 173 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec en la Explanada del Cuartel Militar del 16/o Regimiento de Caballería Motorizada, acatando las medidas sanitarias por la pandemia del Covid-19.

En una celebración diferente y cerrada al público, los elementos castrenses encabezados por el General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, VÍCTOR FERNÁNDEZ MONDRAGÓN, Comandante de la Guarnición de la Plaza; el Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor MIGUEL ÁNGEL CANCHOLA RAMÍREZ, Comandante del Décimo Sexto Regimiento de Caballería Motorizado y el presidente municipal ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, recordaron la gesta de quienes ofrendaron su vida por amor a la patria.

La ceremonia inició con Honores a la Bandera y la declamación de la poesía Fanfarria a los Héroes a cargo del Subteniente de Caballería JOSÉ ANTONIO DE LOS SANTOS PÉREZ.

Posteriormente, el alcalde dirigió un mensaje alusivo a los Héroes de Chapultepec

“La conmemoración del 173 Aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, es para el gobierno municipal el marco preciso para reiterar que la niñez y la juventud neolaredense son el activo más importante de nuestra ciudad. Hoy recordamos con respeto y con el honor que me merecen a los Niños Héroes.

En esta ceremonia también estuvieron en el presídium, la presidenta del Patronato del Sistema DIF de Nuevo Laredo, ADRIANA HERRERA ZÁRATE; las diputadas locales IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ y YAHLEEL ABDALA CARMONA, así como el diputado local FÉLIX GARCÍA AGUIAR, síndicos y regidores, quienes posterior al acto cívico disfrutaron de un desayuno junto con autoridades militares.

JORNADA DE LIMPIEZA EN TAMPICO

En Tampico, entre tanto y a reserva de compartirle mañana el contenido el II Informe del Alcalde JESÚS ‘Chucho’ NADER, previsto para ayer domingo a las 19:00 horas, deje decirle que con la finalidad de optimizar el funcionamiento del canal pluvial ubicado en el distribuidor vial aeropuerto, el Presidente Municipal encabezó este sábado una jornada de limpieza y desazolve de esta estructura hidráulica, en la que participaron varias cuadrillas de servicios públicos.

El Alcalde señaló que ante el pronóstico de nuevas lluvias para el sur del Estado, se ha intensificado la limpieza en los distintos drenes pluviales y canales a cielo abierto, a fin de garantizar la integridad física y seguridad patrimonial de las familias tampiqueñas.

«Hemos mantenido una limpieza permanente en los más de 75 kilómetros que componen la red de canales pluviales de nuestro municipio y aunque hemos contado también con la participación de la ciudadanía, reiteramos el llamado para que no arrojen basura o cacharros en estos lugares, con el objeto de mantenerlos en óptimas condiciones», señaló.

CHUCHO NADER sostuvo que para brindar mayor seguridad a la población que habita en zonas inundables, se ha modernizado y ampliado la infraestructura hidráulica en sectores estratégicos, como en las colonias, Borreguera, Vicente Guerrero, el Charro y en Tancol, entre otros.

Destacó que mediante los trabajos de ampliación y construcción de canales pluviales se ha mejorado la calidad de vida de miles de familias que por décadas vivieron en la zozobra y el riesgo de inundaciones en cada temporada de lluvias.

PROMUEVEN “LEY OLIMPIA”

En otro tema, la Diputada ROSA MARÍA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA manifestó que la Diputación Permanente del Congreso, desahogará las reformas al Código Penal de Tamaulipas, para incluir como delito la violación a la intimidad, denominada también “Ley Olimpia”.

Resaltó que fue a propuesta de su Grupo Parlamentario de Acción Nacional, llevar a la máxima tribuna este asunto, a fin de tipificar este ilícito que se realizará cuando se revele, difunda, publique, exhiba o solicite mediante correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o por cualquier otro medio, imágenes audio o video de contenido erótico o sexual de una persona sin su consentimiento.

Señaló que esta acción legislativa, fue planteada en enero de este año, y una vez analizada y dictaminada se resolverá en definitiva en el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la actual Legislatura, el cual inicia el primero de octubre.

“En febrero tuvimos una reunión con el colectivo de la activista, precursora de esta ley, OLIMPIA CORAL MELO CRUZ, derivando en diversas adecuaciones para fortalecer la propuesta y poderla llevar a estudio en la diputación Permanente y finalmente en el pleno”. Agregó la legisladora

Destacó que espera sea votada a favor, por unanimidad, ya que todas las fuerzas políticas han mostrado interés y aceptación en este asunto que dará certeza y seguridad a las víctimas y personas que han pasado por situaciones de esta magnitud.

MORENA, “UN CÁNCER”

¡Ah!, por cierto, el aspirante a la dirigencia nacional de Morena, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, corroboró en sus hechos su personalidad problemática y controvertida, pues al valorar al partido que aspira a dirigir lo definió como “un cáncer, que está haciendo metástasis, un crepúsculo encriptado, donde una minoría radical lo está pudriendo”.

ROJAS DÍAZ DURÁN afirmó que Morena no se ha colocado como el soporte del gobierno del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: “Ha sido un bulto, una carga para él. La dirigencia lo único que ha hecho es darnos atole con el dedo, voltearle la espalda al Presidente porque han visto un interés de grupo, una minoría radical, que no ha caminado con el proyecto de nación del presidente. Morena en vez de acompañarlo, de impulsarlo, que esté a la vanguardia y que esté abriéndole brecha, ha sido lo contrario”, afirma en entrevista con EL UNIVERSAL.

Señala que el partido al cual busca dirigir, “se ha enclaustrado en vez ir a recoger las demandas de la gente; tampoco tiene estructuras políticas electorales y organizativas de ningún tipo. El partido se debate en dos visiones, una minoría radical golpista, autoritarios y antidemocráticos facciosos, y la otra una izquierda democrática, progresistas, vanguardistas, tolerantes, que no vemos a los empresarios como enemigos del pueblo; ésta verdadera izquierda hemos sido respetuosos de las libertades”.

Pero, en su crítica, dijo una verdad de a kilo:

“Su actual dirigencia -afirma- ha traicionado los principios de Morena, no han permitido que ingrese el pueblo de México, cerraron la afiliación, no credencializaron a nadie, etc. El partido en estos dos años ha recibido no menos de 5 mil millones de pesos en prerrogativas, y con este dinero cómo es posible que Morena no tenga oficinas de gestión social en cada municipio del país, de tener un programa de afiliación permanente y de credencialización, sin tener ahorita bien estructurado los comités del cambio verdadero; hoy en día se debería de tener bien organizado al partido, en todos los sectores sociales de la vida política, cultural y económica. Tampoco tiene estructuras políticas electorales y organizativas de ningún tipo, en vez ir a recoger las demandas de la gente, se enclaustró”.

Y bueno, esa autocrítica -cierta, por demás- coloca a Morena en la indefensión frente al 2021, al menos en Tamaulipas, pues quienes aspiren a ser postulados tendrán que bregar a contra-corriente y “colgarse” del posicionamiento presidencial, habida cuenta de que, como lo dice ROJAS DÍAZ DURÁN, el partido carece de todo, hasta de lo más elemental, que son comités municipales.

Así que vamos a ver como salen, primero, del laberinto de su elección interna y segundo, cómo le harán para “armar” la estructura que requerirán en el país para remontar la elección concurrente que ya está en marcha, pues quienes resulten nominados -que en teoría son los seguidores de MARIO DELGADO, no nos hagamos patos- tendrán que impulsar la formación de los Comités [con visión de largo aliento], pues recuerde que inmediatamente que concluya la elección del 2021, arranca en ese mismo minuto -aquí en Tamaulipas- la Elección-De-Elecciones, la del 2022, para renovar la Gubernatura del estado.

REYNOSA, LOS “GALLOS”

Y como del resultado del 2021 se derivará el 2022, pues ahí tiene usted que el reto no es asunto menor, como diría el ex alcalde de Reynosa, OSCAR LUEBBERRT GUTIÉRREZ.

Por lo pronto, por Morena en Reynosa se mira muy “amarrado” el diputado RIGO RAMOS ORDÓÑEZ, seguido de HUMBERTO PRIETO HERRERA, CAMILO MARTÍNEZ, MARCELO OLÁN y muy al último ARMANZO ZERTUCHE ZUANI, quien, pese a todos los pesares es el amigo de MARIO DELGADO, como lo son en Tampico OLGA SOSA RUIZ; en Madero, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO; en Río Bravo, HÉCTOR “El Calabazo” VILLEGAS GONZÁLEZ y en Matamoros ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ.

Es decir, en teoría estos últimos serían los “afortunados” de la lotería política municipal, si la elección interna del 2021 se decide al “estilo PRI”, donde los amigos y compadres de MARIO DELGADO llevan prioridad.

MAGDALENA, ¿POR EL PRI?

De otro lado y a reserva de ampliarle mañana el comentario, extrañó sobremanera que la ex alcaldesa de Tampico, MAGDALENA PERAZA GUERRA “subiera” a redes un video en el que rinde un extemporáneo “IV Informe” de gobierno, en el que habla del parque vehicular que, según ella, dejó a su sucesor en el Ayuntamiento.

Pero, lo que más extrañó de ese “documental” fue que lo epilogó con un “cerrojazo de oro” en el que amenaza con “estar lista para seguir sirviendo desde cualquier encomienda o trinchera”.

Es decir: ¿Va por oooootra nominación?

Ignoramos cuál los seis -7 con el nuevo PES-, partidos se arriesgaría postulando a PERAZA, aunque hace unos meses el ex alcalde jaibo GUSTAVO TORRES SALINAS se habría quejado con sus amigos de que el PRI de EDGAR MELHEM estaba dándole jugada a la maestra.

Nosotros lo ignoramos, pero el comadrazgo que existe entre MERCEDES DEL CARMEN ‘Paloma’ GUILLÉN VICENTE’ y MAGDALENA PERAZA y la estrecha relación que existe entre “Paloma” y EDGAR [quienes compartieron curul en la LXVIII legislatura federal], puede estar produciendo este “tiro de tres bandas”, que podría concluir con la postulación de PERAZA por el PRI, vía recomendación de la ex procuradora en los tiempos de TOMÁS YARRINGTON.

… Que al fin y al cabo: ¿qué más puede perder el PRI con este “cartucho quemado”?

¿O va por Morena, haciendo “fórmula” con OLGA SOSA RUIZ para presidenta municipal?

No se pierda el siguiente capítulo de esta telenovela.

(-Un paréntesis para compartirle que a nueve meses de la jornada electoral del próximo año y tal y como lo establece el Reglamento de Elecciones y demás Lineamientos del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), se aprobó el acuerdo mediante el cual se ratifica al Titular de la Unidad Técnica de Sistemas del Instituto, que encabeza el Lic. JOSÉ DE LOS SANTOS GONZÁLEZ PICAZO a fin de que coordine los trabajos relativos a la elección del próximo año-).

De pasadita, deje recordarle que ayer, durante su sesión Extraordinaria número 18, el IETAM aprobó el Proyecto de Acuerdo mediante el cual el Consejo General, dio el visto bueno a la modificación de fechas de actividades que deban ajustarse con motivo de la homologación de los plazos de la etapa de precampañas y obtención de apoyo ciudadano, así como la aprobación del calendario electoral correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.

PRI DEMANDA “ELECCIONES LIMPIAS”

Para el Partido Revolucionario Institucional es de suma importancia que durante el proceso electoral 2020-2021, se haga valer la ley sin simulaciones, sin temor y sin ningún otro interés dado a que representa para los tamaulipecos la elección más trascendental que la historia haya registrado, afirmó ALEJANDRO TORRES MANSUR, Representante Propietario del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas.

Hizo mención que, son visibles y predecibles las prácticas clientelistas electorales que a través de los programas sociales, pretenden los gobiernos oficiales de nuestra entidad, así como el derroche indiscriminado de recursos públicos y privados.

“Por ello que se invita a que su actuar sea en estricto apego a la ley y con firmeza, que no les tiemble la mano frente a las conductas infractoras de la ley, que seguramente serán muchas, como ya lo estamos viendo”, señaló.

En ese contexto el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional EDGAR MELHEM SALINAS, dejó en claro que el PRI y sus candidatos a los puestos de elección popular, desempeñarán campañas electorales respetuosos de la ley en cada una de las etapas del proceso electoral y, en ese escenario, invitó a las demás fuerzas políticas a conducirse en los mismos términos, por el bien de Tamaulipas.

Por último, en continuidad a las conferencias virtuales a cargo de especialistas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), se impartió el tema: “Presentación de Casos de Anatomopatología”, dirigido a estudiantes, profesores, profesionistas y público en general.

La exposición estuvo a cargo del M.C. JOSÉ LUÍS PALOMARES RANGEL, investigador del Cuerpo Académico de Sanidad Animal y coordinador del área de Patología de la FMVZ-UAT, quien se refirió a los casos que llegan a esta área de la universidad y que sirven para la preparación académica de los nuevos médicos veterinarios.

En el desarrollo del tema, se abordaron situaciones que comúnmente acaban con la vida de las mascotas, y que en el mayor de los casos, existe poco acceso a la información que podría evitar desenlaces fatales en los animales domésticos.

La Anatomopatología, es una rama de la medicina enfocada en conocer y demostrar las características, causas y efectos de los trastornos anatómicos y fisiológicos de distintas enfermedades, esto se logra a través del estudio de los órganos y tejidos removidos quirúrgicamente de los pacientes en correlación con su historia clínica.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.