A Título Personal

IETAM se alista para la contienda electoral 2021 ¿Y los candidatos?

Por José Luis Zapata Pesina

Sera del 1ro al 30 del próximo mes de septiembre, cuando los partidos políticos de nuestro Estado, deberán presentar la documentación del registro nacional, para iniciar la contienda electoral del 2021, donde estará en disputa 22 diputaciones locales de mayoría relativa, 14 de representación proporcional (ósea de chiripa), y las legislaturas federales que son 9, así como las 43 alcaldías, 57 síndicos, 269 regidores de mayoría relativa y 136 de representación proporcional, trascendió que a partir del 11 de septiembre, se instalara los Consejos Estatales INE e IETAM., el 3 de octubre sesionará el Consejo General del IETAM para discutir los topes de gastos financieros de las precampaña, pero ¿Los partido políticos y precandidatos, ya estarán listos?, los políticos de Café, y la vox populi, ya empiezan a barajear nombres para la que puede ser la madre de todas las batallas electorales en nuestro Estado, empezare por 3 ciudades importantes de la geografía tamaulipeca que irán por las alcaldías. Primero, Nvo Laredo un municipio gobernado por Enrique Rivas Cuellar, un político que se ha ganado a pulso el respeto de la ciudadanía, y eso hace que el PAN, pueda retener la alcaldía, las preferencias ciudadanas la encabeza el diputado federal Salvador Rosas Quintanilla, seguido por los Dip Locales Félix “el moyo” García, y Manuel Canales Bermea, indudablemente Chava Rosas lleva la delantera, su trabajo y disciplina institucional está más que probada, la última palabra la tendrá el primer panista de nuestro Estado, enfrente al parecer tendrán a Lilia Canturosas Villarreal, actual diputada por MORENA, una mujer valiente y llena de virtudes, pero con un agregado, su hermano Carlos Enrique es prófugo de la justicia y de ser encarcelado, trastocaría el proyecto en plena contienda, otra mujer que ha levantado la mano es Yahleel Abdala Carmona, exdirigente del C.D.E. del PRI, y actualmente diputada local, ha dicho que está lista para subirse al ring, sin embargo su partido no tiene los recursos económicos y mucho menos un verdadero capital político que la respalde, Por Reynosa; El escenario político en la ciudad de Reynosa, es sumamente complejo, ahí gobierna la Doctora Maqui Ortiz, quien llego a la alcaldía con las siglas del PAN, su trabajo no ha sido del todo bien y la sociedad no olvida, ahí en la tierra del gobernador Fco. García Cabeza de Vaca, se escucha fuerte el nombre del diputado local Gerardo Peña Flores, un político que ya contendió alguna vez para la Alcadia de Reynosa, y la perdió, sin embargo hoy son otros tiempos, otro escenario, su llegada como candidato seria con el respaldo de un partido político en el poder, sin descartar a la diputada federal. La arquitecta Noemí Alemán Hdz, la arqui ya levanto la mano y quiere que se le tome en cuenta para participar en dicha elección, su contra parte por MORENA, seria Rigoberto Ramos Ordoñez, personaje que sigue muy activo en las redes sociales, en las gráficas y videos que comparte, se observa un político muy cerca de la gente, y eso habla bien de su trabajo, Rigo, sería un buen candidato de MORENA, la pregunta sería ¿hasta dónde le puede pesar o ayudar el desempeño del presidente López Obrador de aquí al 2021?, por otra parte dicen que Victoria se cuece aparte, hoy nuestra capital del Estado, es gobernada por un personaje que nació políticamente de la noche a la mañana, según él, siempre fue y sigue siendo independiente, sin embargo el PAN lo apoyo y creyó en sus promesas, hoy el alcalde Xicoténcatl González Uresti, defraudo a todo un pueblo que creyó en su palabra, y con ello arrastro a un abismo a todo un proyecto de gobierno, ¡No hay reelección! Le gritaron…hoy el PAN, tiene varias alternativas para postular candidatos, sin embargo quien lleva la delantera es sin lugar a duda, el Ing. Miguel Mansur Pedraza, actual presidente del club de futbol Correcaminos y empresario de toda la vida, Mansur Pedraza es un hombre institucional y gente de confianza del gobernador F.G.C.V., pero sobretodo amigo de la raza, los presidentes de ligas y asociaciones, así como promotores del deporte, lo ven con buenos ojos, pero sobretodo su buena relación y el respaldo de la gente del comercio victorense, sin olvidar a Álvaro Barrientos Barrón, exdiputado local, sería otra alternativa de los panistas, su contraparte podría ser Eduardo Gattas, expriista y hoy MORENISTA, le aposto todo su capital político y económico, a la campaña del actual presidente de México, hoy Lalo sigue en la lucha por el poder, a dos años de ganar la presidencia, MORENA lo dejo solo y sin nada, ¿le darán el premio de consolación esta vez al buen Gattas?., Por El PRI, ya está casi cantado, va el siempre dinámico exdiputado y exdirigente municipal del PRI-Victoria, Carlos Morris Torre..,También el partido del Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, se alista para presentar al escenario político, al lic. Gonzalo Lan Zambrano, un joven de 23 años que su activismo en las diferentes redes sociales, lo colocan como un extraordinario prospecto para competirle a cualquiera………..porciento, el compañero periodista José Dosal Hernández, no será candidato independiente a la alcaldía de victoria, quiere ser diputado por su distrito, y lo apoyaremos sin lugar a duda