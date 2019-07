EL INFILTRADO…

ii DIF Tamaulipas y el programa “Pensando en Ti” !!

Por: J. Ángel Ríos Cepeda

.-¡¡ Fin de las Vacaciones, regresamos sin dinero pero felices y contentos !!

.-ii DIF Tamaulipas y el programa “Pensando en Ti” !!

.-ii Mario Delgado abre un nuevo frente de batalla en Morena !!

Sean Ustedes Bienvenidos….

Vamos con el humor: *El Pirata Morgan *

Y Dice Así: En un bar un pirata cuenta sus aventuras por los siete mares. El cantinero le pregunta:— ¿Por qué tiene una pierna de palo, un garfio en la mano y un parche en el ojo?— Estábamos atacando un barco mercante –dice el pirata– y una bala de cañón me arrancó la pierna.— ¿Y el garfio en la mano?

— En otra ocasión asaltábamos un barco y mientras luchaba espada contra espada, de un tajo un enemigo me cortó la mano.— ¡Increíble!– ¿Y en el ojo… qué te pasó?— En uno de los viajes, una paloma que iba pasando me cagó en el ojo.— ¡Ah chinga! ¿Perdiste el ojo por la caca de una paloma?— ¡¡Noooo!… se me olvidó que era mi primer día con el garfio !! 🙂 🙂 🙂

¡¡ El Regreso de Vacaciones, sin dinero pero felices y contentos !!

Concluyó el periodo de vacaciones este fin de semana, después de dos semanas de asueto, se reincorporan a sus labores este lunes 29 de junio los empleados burócratas tanto de las dependencias federales, estatales y municipales, durante el periodo de descanso, algunas dependencias del gobierno estatal mantuvieron guardias para la atención a la ciudadanía, en turismo el saldo ha sido blanco, es evidente que se superaron las expectativas, el operativo de vigilancia por aire, mar y tierra ha sido exitoso, el repunte turístico que ha registrado Tamaulipas en los últimos 3 años, de manera consecutiva, refleja que las cosas las está haciendo bien el actual gobierno del estado, y ello ha motivado a los propios tamaulipecos para disfrutar las bellezas turísticas que ofrece Tamaulipas y es que, como lo hemos señalado reiteradamente en este espacio periodístico, apenas tres años atrás, la sociedad tenía miedo, había terror, por transitar en las carreteras de Tamaulipas, y esa confianza se ha recuperados para los turistas, tamaulipecos y no tamaulipecos. De otra manera, entonces, no podrían explicarse la oleada de turistas de Coahuila, de Nuevo León, de San Luis Potosí, de Querétaro, de Veracruz e incluso de la propia Ciudad de México, que visitaron Tamaulipas este periodo de vacaciones de verano.

ii DIF Tamaulipas y el programa “Pensando en Ti” !!

El programa “Pensando en Ti” que lleva a cabo el DIF Tamaulipas, ha entregado más de 200 mil raciones alimentarias a familiares de los pacientes internados en 20 hospitales del Sistema Estatal de Salud de 13 municipios del estado. “Pensando en Ti” tiene como finalidad entregar alimentos calientes y fríos a familias foráneas que tienen que dormir en los hospitales para estar al pendiente de familiares o amigos que se encuentra hospitalizados es sin duda un excelente programa de asistencia social que impulsa el DIF Estatal como un acto de solidaridad.

A través de comedores comunitarios este programa llega a los hospitales generales “Dr. Carlos Canseco”. de Tampico; “Dr. Alfredo Pumarejo”, de Matamoros; “Dr. José María Cantú Garza”, de Reynosa; “Dr. Emilio Martínez Manautou”, de Mante; “Dr. Rodolfo Torre Cantú”, de Altamira, los Hospitales Civiles “Dr. Heriberto Espinosa González” de Madero, de Nuevo Laredo, También el Hospital Psiquiátrico de Tampico y el Hospital Materno Infantil, Reynosa, entre otras unidades médicas, contando con el apoyo del voluntariado de la Secretaría de Salud. La estadía de los pacientes y familiares en el hospital es de entre 5 y 12 días, aunque hay personas que esperan hasta 20 días afuera de los mismos, con esta estrategia el sistema DIF garantiza la calidad en el servicio ya que los alimentos que se ofrecen presentan variedad de ingredientes de los distintos grupos alimenticios.

ii Mario Delgado abre un nuevo frente de batalla en Morena !!

PRI y MORENA se alistan para cambiar a sus liderazgos, el PRI ya elige a su dirigente nacional el próximo 11 de agosto, en el caso de MORENA, luego de que en agosto de 2018 el Congreso Nacional de MORENA modificó estatutos, se decidió que la actual dirigencia nacional, encabezada por YEIDCKOL POLEVNSKY, y los líderes estatales, se mantuvieran en sus cargos hasta noviembre de 2019 cuando se realizará la elección interna.

Todo parece indicar que las condiciones se están dando en favor del coordinador de los diputados de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO, mencionado como uno de los posibles aspirantes para contender por la dirigencia nacional de MORENA, deberá de esperar a que la dirección morenista haga pública la convocatoria respectiva que al parecer esta propuesta para el mes de noviembre, y lanzar su candidatura por la dirigencia nacional, con muy altas posibilidades de que el legislador capitalino logre ser el sucesor de YEIDCKOL POLEVNSKY. En los hechos, el diputado MARIO se ha reunido con un grupo nutrido de sus legisladores para tentarle el agua a los camotes, y ofrecer una sucesión en unidad y no de confrontación con los demás aspirantes.

En su cuenta de tweeter @mario_delgado dijo “Es momento de llamar a la UNIDAD en #Morena y junto a la militancia consolidar y repensar nuestro movimiento. Por eso vamos a recorrer el país para consultar y dialogar sobre los desafíos que tenemos”.

Notas del Infiltrado:

1.- Muy positivo el balance del Plan “Unidos por Tamaulipas” en materia de educación ambiental en escuelas de 13 municipios, de marzo a junio del 2019 se han visitado 254 planteles educativos, se logró capacitar a 20 mil 93 personas, de las cuales 19 mil 202 son alumnos, 891 profesores y el resto padres de familia.

2.- .Investigadores de la UAT descubrieron en el ejido Santa Ana, del municipio de Victoria una nueva especie de escarabajo cuya presencia es registrada por primera vez para México, la investigación registra por primera vez en México el “Diachus chlorizans”, localizado en una zona de alta prioridad para la conservación de la biodiversidad.

La del Estribo:

—Un norteño llegó a un Restaurante, el mesero, al tomar el pedido le preguntó: — ¿Cómo quiere sus huevos?: contesta el norteño… pues si he de serte sincero…

—¡¡ LOS QUIERO CON TODA MI ALMA !!

P.D. Respetados y amables lectores, disfruten sus actividades con alegría.

Para contacto mi correo es: angelrioscepeda@gmail.com, elinfiltradomx7@gmail.com; Facebook: Angel Rios Mx; Tweeter @AngelRiosmx