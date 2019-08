.- ii ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR UN ALCALDE CON VOCACIÓN  !!

EL INFILTRADO…

Por: J. Ángel Ríos Cepeda

.- A SUS 19 AÑOS, EDSON RAMÍREZ VIVE SUS PRIMEROS JUEGOS PANAMERICANOS

.- ¿ROSARIO ROBLES CON UN PIE EN LA CÁRCEL?

Vamos con el humor: * El RITO *

Y Dice Así: Una Madre asustada le pregunta a su hijo; ¿Hijo, por qué hay un pentagrama dibujado con sangre, velas en el suelo del baño y las paredes llenas de crucifijos al revés? – Mamá, me dijiste pon algo demoníaco para limpiar el baño.

– No seas #endejo…¡¡ Te dije algo de AMONIACO..!! 🙂 🙂 🙂

Oriundo de Ciudad Victoria, Tamaulipas EDSON fue adoptado por Coahuila, donde ahora ha respondido a esa confianza que le han brindado para continuar con su preparación, es entrenado por BLAS RUIZ, un experimentado en el tiro deportivo y ahijado del ex ligamayorista Ismael ‘Rocket’ Valdez, EDSON vive sus primeros Juegos Panamericanos, detrás de él hay un enorme trabajo que comenzó desde pequeño, siempre aferrado a lograr sus objetivos, su experiencia es amplia en eventos internacionales, el año pasado durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla Colombia 2018 ganó tres oros, en la prueba por equipos, la prueba mixta y en la individual donde también estableció récord de evento y superó al poseedor de la marca, el cubano Reynier Estopiñán.

EDSON gana la primera medalla de plata para el tiro deportivo de México, en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, presea que le concede además la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, subió al podio en uno de los eventos más reñidos que han vivido los tiradores mexicanos, EDSON quien dio muestra de su talento para ser considerado entre los favoritos para Tokio 2020, rompió el récord panamericano del evento con un registro de 625.7 unidades, para mejorar la marca de 624.9 puntos que poseía el estadounidense Bryan Walizer, desde Toronto 2015, en octubre del año pasado, ganó plata en la prueba mixta de los Juegos Olímpicos Juveniles de Buenos Aires, Argentina; ahora con está plata, ya se prepara rumbo a su debut Olímpico en Tokio 2020.

¿ROSARIO ROBLES CON UN PIE EN LA CARCEL?

Sin duda que la fuerte acusación que ha hecho la Fiscalía General de la República contra la ex titular de Sedesol y la Sedatu Nacional en la época de ENRIQUE PEÑA NIETO, ROSARIO ROBLES BERLANGA, donde se le imputa el desvío de más de cinco mil millones de pesos en contra del patrimonio de la Nación cuando estuvo al frente de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, también por permitir operaciones dudosas que llevaron a cabo sus subordinados cuando estuvo al frente de ambas dependencias. La acusación contra la ex titular de Sedesol y Sedatu sin duda pone a temblar al propio ENRIQUE PEÑA NIETO y a media docena de ex integrantes de su gabinete y a sus allegados, la actual administración federal les ha iniciado una serie de inhabilitaciones y acusaciones judiciales que van desde presuntos actos de corrupción, desvío de dinero, relaciones con huachicoleros hasta ser parte de una red de lavado de dinero, por lo que, en algunos casos, se han girado órdenes de aprehensión a nivel nacional e internacional, como es el caso del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) EMILIO LOZOYA AUSTIN, el ex abogado de EPN, JUAN COLLADO y otros que están en la mira como PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, exsecretario de energía, quien ya solicitó a la Fiscalía que lo citara a declarar por la compra de la planta Agro Nitrogenados por parte de Pemex y con la que lo vinculan mientras estuvo al frente de la institución. Al igual que COLDWELL, el exsecretario de Economía, ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL, se puso a disposición de las autoridades para informar del papel de esa dependencia durante el periodo en el que se desempeñó en el Consejo de Administración de Pemex.

ENRIQUE RIVAS CUELLAR UN ALCALDE CON VOCACIÓN

Apenas cumple el primer año de gestión del periodo 2018-2021, pero en realidad cumple ya tres años de manera continua de gobierno, es ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR el Presidente Municipal de Nuevo Laredo, uno de los alcaldes tamaulipecos más carismáticos que goza de una gran aceptación entre la ciudadanía, demostrando desde el inicio de su gestión un productivo e intenso trabajo en la ciudad de Nuevo Laredo, la ciudad que más progreso registra en la frontera norte de Tamaulipas, factor que le ayudó a ganar la reelección como alcalde donde cumple ya su primer año en un segundo periodo que le permitirá seguir trabajando en su segundo periodo como presidente municipal.

RIVAS CUÉLLAR ha mostrado un liderazgo nato y una gran vocación de servicio, en su administración se llevan a cabo con gran éxito algunos programas ideados para servir a la ciudadanía como el Programa de Acción Inmediata (PAI), donde el presidente municipal recorre las calles de la colonia junto con colaboradores, para saludar, escuchar las peticiones de viva voz y atender las demandas de los vecinos, otro programa de gran éxito es el de los miércoles ciudadanos donde las puertas de la Presidencia Municipal y las oficinas de todos sus colaboradores están abiertas para atender las peticiones de cada uno de los Nuevolaredenses.

El pasado lunes ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR fue ratificado para continuar como Presidente de la Red Tamaulipeca de Municipios por la Salud que tiene como objetivo impulsar la participación de los ayuntamientos, población y sociedad organizada para la conducción de políticas públicas saludables, también se dio a conocer que está programado para el martes 3 de septiembre, que el presidente RIVAS CUELLAR ofrezca al pueblo de Nuevo Laredo, el Primer Informe de Gobierno correspondiente a la administración 2018- 2021, en el Centro Cultural, si no hay cambios será a las 10 de la mañana, una vez que Cabildo autorice la propuesta para que sea avalado como recinto oficial donde se pueda llevar a cabo la sesión de cabildo y dar el Primer Informe de Gobierno de esta nueva administración que todos sabemos es el primer año de gestión del periodo 2018-2021, pero cumple tres años de gobierno de manera continua.

Notas del Infiltrado:

1.- La Secretaría de Turismo estatal, fortalecerá acciones dentro del programa Verano Tam 2019, En los siguientes 3 fines de semana se realizarán funciones de cine en Gómez Farías, Mante, Tampico, Tula, Jaumave, Reynosa, Nuevo Laredo y Altamira. También habrá activaciones deportivas en las playas de Aldama y Soto la Marina.

2.- A partir de este viernes 9 de agosto, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) publicará los resultados del proceso de admisión con la lista de alumnos que han sido aceptados para ingresar a licenciatura en la apertura del ciclo escolar agosto-diciembre 2019 de esta casa de estudios. http://cecom.uat.edu.mx

3.- Este jueves en el municipio de Soto La Marina, el DIF Tamaulipas inauguró la Casa Club del Adulto Activo número 62 de Tamaulipas, para que los adultos activos tengan mayores oportunidades de disfrutar a plenitud su etapa de vida

La del Estribo: — Entra un Gallego a la cantina y el barman atentamente preguntó: — ¿Usted me dirá?. Y él Gallego respondió: – Pues no estoy seguro,

— ¡¡pero creo que como un metro ochenta!! 🙂 🙂

P.D. Respetados y amables lectores, disfruten sus actividades con alegría.

