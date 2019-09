EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

III Informe… un grito que cimbró a México

La dura frase pronunciada por el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA en su mensaje a los tamaulipecos, después de entregar su III Informe a los miembros de la LXIII legislatura, fijó nuevos linderos en su relación con el gobierno del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Ese lapidario “con Tamaulipas no se juega”, después de establecer que su gobierno no es moneda de cambio de nadie, y de denunciar que Morena pretende desestabilizar a Tamaulipas, dio la impresión de un hartazgo gubernamental ante el acoso sistemático de los senadores de MONREAL & Co.

Y de colofón, el gobernador tamaulipeco se vio precisado a anunciar nuevas estrategias para revertir los asfixiantes recortes presupuestales que pretende el gobierno federal contra Tamaulipas.

“De cada peso que capta la Federación en Tamaulipas, solo nos devuelve 14 centavos”, reveló el mandatario.

Y de paso, dijo también que para el 2020, el Presupuesto de Egresos de la Federación contempla otro “recorte” de 3 mil millones de pesos.

Ante ello, dio el ‘puntillazo al anunciar el replanteamiento de la relación fiscal y presupuestal de Tamaulipas con la Federación, “porque como Gobernador tengo el deber de defender los intereses del pueblo de Tamaulipas”.

Así, integrar la anunciada Comisión de expertos constitucionalistas, fiscalistas, municipalistas y economistas que analice los escenarios y las vías constitucionales para replantear el esquema de Coordinación fiscal, solo alargaría el diferendo interinstitucional hasta el lindero electoral del 2021.

Así las cosas, en medio de un alud de adhesiones de instituciones del sector privado y la sociedad civil, el gobernador CABEZA DE VACA matizó su deber de defender los intereses del pueblo de Tamaulipas, al sustentar que “nuestro estado merece mejor trato fiscal y presupuestal”.

“Con-Tamaulipas-No-Se-Juega”, gritó desde el pódium.

Esa sonora exclamación con evidente destinatario al gobierno del presidente LÓPEZ OBRADOR, enfatizó la injusta distribución del ingreso que realiza la Federación con los Estados.

Crítico, sin perífrasis ni eufemismos para amortiguar el peso de sus palabras, el Jefe del Ejecutivo tamaulipeco advirtió que no va a permitir que se manipule la Constitución a modo de chantaje político parlamentario, al poner en claro que Morena pretende desestabilizar a Tamaulipas.

El Gobernador hizo entrega de su Tercer Informe a los integrantes de la LXIII Legislatura, en cuyo contenido da cuenta de que, a tres años de distancia, las políticas públicas y estrategias sin precedentes implementadas, han llevado a Tamaulipas a destacar a nivel nacional en rubros como desarrollo económico, generación de empleo y simultáneamente avanzar de manera sustancial en materia de seguridad y bienestar para sus residentes:

“Al llegar tercer año del primer gobierno de alternancia en la historia de Tamaulipas, podemos afirmar, sin lugar a dudas, que los logros alcanzados se deben al esfuerzo decidido de una sociedad que tiene conciencia de que es posible construir un futuro próspero, que se refleje en mejores condiciones de vida”, dijo el Gobernador.

Destacó que mientras uno de los objetivos principales de esta administración ha sido recuperar la paz para las familias tamaulipecas, se ha puesto especial énfasis en generar las condiciones de crecimiento económico y social como estrategia integral de desarrollo.

“Registramos una variación a la baja del 29 por ciento en la incidencia delictiva, con lo que Tamaulipas avanzó tres lugares a nivel nacional en su camino hacia la seguridad ciudadana” dijo, “hoy Tamaulipas presenta ‘semáforo verde’ en delitos de alto impacto”.

Reconoció el Gobernador el respaldo que las Fuerzas Armadas han otorgado al estado en materia de seguridad y refrendó su apoyo y respeto incondicional.

¡Ah!, fue muy sentido el notorio reconocimiento hecho por el Gobernador CABEZA DE VACA a su esposa MARIANA, quien acudió al evento acompañado de sus hijas.

A la ceremonia asistió la Subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, MAESTRA DIANA ÁLVAREZ MARY, en representación del Presidente de la República,

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

También acudieron los Gobernadores de Aguascalientes, MARTÍN OROZCO SANDOVAL; Baja California Sur, CARLOS MENDOZA DAVIS; Durango, JOSÉ ROSAS AISPURO; Yucatán, MAURICIO VILA DOSAL y Querétaro; FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, además Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y los representantes de los Gobernadores de los estados de San Luis Potosí, Oaxaca, Guanajuato y Zacatecas.

Asistieron igualmente el Comandante de la Octava Zona Militar, representante del Secretario de la Defensa Nacional LUIS CRESENCIO SANDOVAL, General de Brigada CARLOS ARTURO PANCARDO ESCUDERO; el Comandante de la Primera Región Naval, Almirante ROMEL EDUARDO LEDEZMA; el Comandante de la Primera Zona Naval, Vicealmirante MARIO MAQUEDA MENDOZA y el Coordinador estatal de la Policía Federal, Comisario MANUEL ROJAS CALVO.

Y por supuesto, el presidente del Partido Acción Nacional, MARKO CORTÉS MENDOZA.

ASOMA GERARDO

Consciente de que todavía no es su tiempo, el inminente presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV legislatura, GERARDO PEÑA FLORES, mantuvo un bajo perfil al asistir a la lectura del III Informe del Gobernador CABEZA DE VACA.

Por el tono del mensaje gubernamental, GERARDO sabe que los primeros pronunciamientos de la siguiente legislatura tendrán que ser de apoyo al Ejecutivo estatal, aunque quizá cuide con esmero no incurrir en pronunciamientos rupturistas, aunque ello dependerá del tono que mantengan los morenos, pero a juzgar por las nuevas “investigaciones” que amenazan con realiza en Tamaulipas, todo parece indicar que el pleito va para rato.

Sea como fuere, es un hecho que la pugna Morena-PAN se mantendrá en el Senado, con ‘rebote’ para Tamaulipas y Guanajuato, cuyos gobernadores fueron puestos en la picota por los mastines de RICARDO MONREAL.

Bajo esa circunstancia, es necesario que AMLO dé un manotazo sobre el escritorio y apacigüe a los esbirros del ex gobernador de Zacatecas.

LA PASARELA

Pero, a querer o no, el III Informe del Gobernador CABEZA DE VACA se convirtió en una “pasarela” rumbo al 2021.

Por cierto, el alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, fue ampliamente ovacionado por sus amigos, los periodistas victorenses.

De Matamoros, ex alcaldes como ALFONSO SÁNCHEZ GARZA y JESÚS ‘Chuchín’ DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE salieron de la mano tras escuchar el mensaje gubernamental, en tanto que el alcalde más abucheado fue el de Victoria, XICO GONZÁLEZ URESTI, quien tuvo la cachaza para sonreír a los periodistas.

Otro que fue muy aplaudido por los periodistas fue el alcalde de Río Bravo, CARLOS ULIVARRI LÓPEZ.

Pero como el tema da para más, mañana le seguimos haciendo comentarios.

Por cierto, el Presidente de la Mesa Directiva, a nombre de la Sexagésima Tercera Legislatura, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, reconoció el esfuerzo del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, en el fortalecimiento de la seguridad del Estado, para contribuir con la parte que corresponde en la responsabilidad de mantener el orden y la paz social.

Puntualizó que en los logros alcanzados, mediante los programas prioritarios de carácter social, relativos a salud, educación y alimentación, prevaleció la sensibilidad, humanismo y apoyo permanente para las familias tamaulipecas, gracias al reconocido esfuerzo de la Señora MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA.

En el marco de la sesión extraordinaria y solemne, mencionó que la actual Legislatura procuró ser siempre aliada del Gobierno, y que quienes la integran, lo apoyan al margen de los colores partidistas.

“Hoy, sin duda, Tamaulipas avanza, prueba de ello es que el Presidente de la República, en su reciente visita, hizo un reconocimiento público de estos avances. Lo exhortamos a que no se detenga y aunque el sendero no es fácil, vamos juntos y vamos bien, que quede claro y que se escuche fuerte, estamos con usted señor Gobernador. En Tamaulipas se avanza y en México se siente”, expresó el Diputado local.

LA PERMANENTE

Por cierto, la Diputación permanente se reunirá hoy otra vez en la sede legislativa, para sostener una de sus últimas sesiones, pues este martes 1º de octubre asume la siguiente legislatura.

Amigos de Tampico dicen haber hecho los primeros contactos con la jefa de prensa de GERARDO PEÑA en la siguiente legislatura.

Ella es MARIANA MONDRAGÓN.

Veremos, y diremos.

En otro tema, ciudadanas y ciudadanos de los 43 municipios de Tamaulipas, líderes y militantes del partido, están llamados a participar en el magno festejo por el 80 aniversario del PAN, amenizado con música, comida y espectáculos, el próximo sábado 28 de septiembre, a las 12:00 horas.

La cita es en el Polyforum de ciudad Victoria, donde habrá una escenografía para grupos musicales, espacio para vehículos y ayuda para entrada y salida de personas.

A lo largo de 80 años, Acción Nacional ha sido impulsor de la democracia en el país y el Comité Directivo Estatal en Tamaulipas lo celebrará con toda su militancia, sus líderes y representantes, al frente de los cuales estará el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

La entrada a esta celebración será libre a todas las personas, sus familiares y amigos, pues se trata de una fiesta dedicada a toda la sociedad tamaulipeca.

Mientras que en Reynosa, la Audiencia Pública del Gobierno Municipal que encabeza la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, atendió en módulos de todas las Secretarías del Ayuntamiento, a más de 550 ciudadanos de 9 colonias, reunidos en la plaza pública de la Lampacitos.

Representando a la Alcaldesa, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, el Secretario de Desarrollo Social, EDUARDO BLADINIERES CÁMARA, dio a conocer que la Audiencia Pública acerca los servicios del Ayuntamiento a los ciudadanos y les permite hacer sus peticiones cerca de su hogar.

“Traemos empresas que ofrecen vacantes de trabajo, que les da certeza para su desempeño laboral”, dijo el Médico BLADINIERES CÁMARA, quien mencionó que la administración pública municipal pavimentó con concreto hidráulico la calle 20 de Noviembre, con 18 Millones 556 Mil Pesos; una de las obras que mejora el nivel de vida en ese sector.

“La Doctora MAKI diseñó el Programa de Becas Municipales más ambicioso, que antes de su administración eran 5 Millones por año, y ella subió a 13, luego a 30, y ahora tiene más de 100 Millones de Pesos y beneficia a 26 mil estudiantes que reciben una remuneración bimestral para que niños y jóvenes no abandonen sus estudios.

Entre los habitantes de las colonias Lampacitos, Almaguer, Fracc. Reynosa, El Mezquite, Fidel Velázquez, 1 de Mayo, y sector de Unidad Obrera, fueron entregadas 385 despensas y 20 arboles para reforestar, participando en este evento, Regidores y funcionarios municipales.

De Río Bravo reportan que la Presidenta del Sistema DIF Municipal, BLANCA LETICIA DE LEÓN de ULIVARRI, presentó su Primer Informe de actividades, entre las que destacó su promoción permanente en beneficio de los sectores más vulnerables de la población.

La Sra. BLANCA LETICIA DE LEÓN de ULIVARRI, destaca su gran labor humanitaria en presencia de personalidades, autoridades de los dos órdenes de Gobierno y ciudadanía en general.

El Informe anual de actividades de la Primera Dama de la ciudad, destacó el apoyo que le ha brindado el DIF Estatal que preside la Señora MARIANA GÓMEZ de GARCÍA DE CABEZA DE VACA, una tarea en la que también a coadyuvado, el Presidente Municipal, Licenciado CARLOS RAFAEL ULIVARRI LÓPEZ.

Le acompañaron en su Primer Informe de trabajo social a la Señora DE LEÓN de ULIVARRI, la Licenciada DIANA EVELYN MATA MONREAL, representante de la señora MARIANA GÓMEZ de GARCÍA DE CABEZA DE VACA; el Licenciado JULIO ALMANZA ARMAS, Presidente de la FECANACO, entre otras personalidades.

JORNADA

Por cierto, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y situaciones que pudieran amenazar el futuro de los jóvenes, más de diez direcciones del Gobierno Municipal en coordinación con el Sistema DIF y el Centro de Atención Primaria en Adicciones, llevaron a cabo la primera “Jornada Integral de Prevención”.

Fue en la escuela Telesecundaria Mariano Matamoros, donde los alumnos recibieron pláticas y talleres encaminadas a la prevención del delito, consumo de drogas y embarazos en adolescentes, entre otros temas que representan una amenaza para la integridad y futuro de los jóvenes.

Además, se llevaron a cabo talleres para la reanimación cardiopulmonar por parte de Protección Civil, uso del cinturón y vialidad segura por parte de Tránsito Municipal, protección en redes sociales por parte de Seguridad Pública, patios de lectura realizados por el personal de Educación, dinámica de canto con personal del Centro de Arte y Cultura y ejercicios de habilidad por parte de Fomento Deportivo.

En Matamoros, entre tanto, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ declaró que recibió la administración municipal con un presupuesto de ingresos de 1,500 millones de pesos, lo que resulta insuficiente para atender las necesidades de una ciudad que ha crecido en los últimos años, por este motivo ofreció seguir trabajando para incrementarlo a 2,000 millones de pesos, al cierre de la administración 2018-2021.

En entrevista con representantes de diferentes medios de comunicación, el Presidente Municipal se refirió a que los gobiernos municipales que antecedieron a la actual administración, no supieron incrementar con más fuerza el presupuesto de ingresos.

En 14 años agregó, de un presupuesto de 1,100 millones de pesos, sólo incrementó a 1,500 millones, situación que no está acorde con el crecimiento de Matamoros y sus necesidades sociales.

En ese sentido, el alcalde LÓPEZ HERNÁNDEZ dijo que proyecta al cierre del 2021, dejar un presupuesto de ingresos de 2,000 millones de pesos, “en el 2020 viene el censo de población y Matamoros ha crecido, lo que permitiría que el fondo nacional aumente las participaciones federales”.

Anunció que el próximo año, una unidad equipada con computadoras e impresoras recorrerá las colonias de Matamoros para brindar información a los ciudadanos sobre el estatus de su predial.

Mientras que en Tampico, con la presencia de la primera actriz mexicana, LETICIA PERDIGÓN, fue reaperturado el emblemático Teatro “El Farol” ubicado al interior del Centro Regional de Educación Artística (IRBA), en un acto encabezado por el Presidente Municipal CHUCHO NADER y su esposa, AIDA FERES de NADER, Presidenta del Sistema DIF Tampico.

En su mensaje, el jefe de la comuna destacó que el Teatro el Farol representa un símbolo cultural en la ciudad, un espacio de magia y de leyenda y un sitio muy querido por toda la comunidad artística; “Por ello nos da mucho gusto que una vez más se abran sus puertas y se levante el telón”.

CHUCHO NADER valoró el empeño de la titular de Cultura en el municipio, SANDRA EDITH MUÑOZ CRUZ y de los promotores culturales de Tampico por encabezar la iniciativa de recuperar este foro.

“La cultura siempre nos une, fortalece nuestra identidad y valores, la cultura siempre encontrará la forma de manifestarse y si le abrimos los espacios será mucho más fácil y agradable disfrutarla, tengo en honor de compartir este momento tan especial con grandes artistas de este estado y país; gracias a ustedes, a su talento y a su amor por las bellas artes, El Farol se enciende nuevo en nuestra ciudad”, expresó.

Durante la ceremonia los dramaturgos y escritores locales, ARTURO CASTILLO, LETICIA LIRA y EMILIO BENAVIDES, reconocieron la labor de la autoridad municipal por rescatar y rehabilitar un histórico escenario que ha dado lugar a una infinidad de obras y expresiones culturales.

Aquí un paréntesis para compartirle que la Sub Secretaria de Educación Básica en Tamaulipas, MAGDALENA MORENO ORTIZ, impartió la Conferencia “El Papel de los Padres en el Desarrollo de las Competencias Sociales”, en el Municipio de Nuevo Laredo.

“Ante más de 300 padres de familia, en la sala “Sergio Peña”, de la Antigua Aduana y a través de esta charla, pretendemos ayudar y contribuir con gran entusiasmo en la formación y consolidación de familias integradas y con valores”, dijo.

La zona 95 de preescolar fue la encargada de organizar este evento que, además, tiene la finalidad de celebrar el X Aniversario de la Escuela Capacitadora para Padres.

MORENO ORTIZ, refirió que este escenario que se tornó propicio para el encuentro de la autoridad educativa con los padres de familia y de esta forma continuar con la suma de esfuerzos en bien de la educación y superación de las niñas, niños y adolescentes del Estado.

“Estoy emocionada y agradecida con el personal de la zona 95 de preescolar y con la Mtra. ALMA CÁRDENAS, quien hace una importante labor social y educativa a través de esta Escuela para Padres”, afirmó.

Por último, la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), fue sede del “Primer Foro Regional Noreste de Psicología”, en coordinación con el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP).

Al poner en marcha los trabajos en las instalaciones de la UATSCDH, el director del plantel universitario, CESAR HUMBERTO CARRANZA AVELDAÑO, dio la bienvenida a los funcionarios e investigadores de las universidades pertenecientes a la región noreste del CNEIP.

En su mensaje explicó que el CNEIP reúne a las escuelas acreditadas y posicionadas a nivel nacional, “la Secretaria de Educación Pública (SEP) le hace el encargo a COPAES, que es la Comisión para la Evaluación de la Educación Superior, para validar a organismos, y que puedan a su vez, acreditar programas educativos; en este caso el CNEIP, es el único organismo en México que acredita programas educativos de psicología.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.