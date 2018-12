POR ESAS CALLES DE DIOS

# Imparable Alma Laura Amparán Cruz: ¡por el Desarrollo de Altamira!

# Altamira, con una alcaldesa que demuestra para que fue reelegida

# En la Administración de Alma Laura Amparán Cruz, Altamira demuestra un acelerado crecimiento económico en base a una excelente relación con el sector Patronal como con el sector Sindical; en días pasados me mostraron una tabla macro económica sobre como es que andan las cosas en el Municipio, datos duros pero de resultados tangibles, demuestra repito, el buen desempeño del Gobierno Municipal que encabeza Doña Alma Laura.

# Parte de lo que se destaca es que en el período de enero a noviembre del presente año el municipio de Altamira ha autorizado licencias de nuevas construcciones por 221 mil metros cuadrados, con una inversión estimada de 2,281 millones de pesos en costos de material de ingeniería civil y mano de obra, sin considerar lo que conlleva el equipamiento y mano de obra de alta especialidad.

#Si algo ha caracterizado a la Alcaldesa es su disposición de escuchar y trabajar con los sindicatos lo que produce resultados en este renglón… Es necesario señalar que el Sector de la Construcción presenta un incremento del 71% en metros cuadrados y 68% en inversiones con respecto al período igual del año 2017, los registros del año pasado fueron de 129 mil metros cuadrados con una inversión de 1,361 millones de pesos, demostrándose con ello que se tiene una diferencia de 92 mil metros cuadrados y 920 millones de pesos más en este 2018.

#Ahí están los datos, las cifras no mienten al venir de instituciones federales que están siempre bien pendientes con los números de la economía de los municipios como es el caso de Altamira… Por su parte el IMSS registra 8,354 empleos formales en el sector de la construcción, 2007 más con respecto al 1 de enero del 2018 y 4,953 más con respecto al 1 de octubre del 2016, esto demuestra la forma de Gobernar y saber conducir de Alma Laura Amparán este gran Municipio, que cuenta con una gran riqueza, principalmente su gente y eso es precisamente por lo que se preocupa la Alcaldesa: por sus ciudadanos incluidas las futuras generaciones, trabajar a pasos agigantados y crecer fuerte para en el presente y afianzar el futuro y es como Doña Alma Laura Amparan Cruz, va siempre en busca en el BIENESTAR DE LOS ALTAMIRENSES.

# Cd. Madero…….

# Jesús Suarez Mata, director de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cd. Madero no para, con teléfono abierto las 24 horas atendiendo a sus conciudadanos y a la vez bien pendiente de las instrucciones del Alcalde AOK y claro, las llamadas de los regidores que le pasan de primera mano peticiones de maderenses; la recolección de basura es un tema diario con los nuevos camiones adquiridos en esta administración para Servicios Públicos, se presionan los trabajadores un poco menos, pero claro que se necesitan unos 10 camiones más para poder estar al 100% en el servicio… A Suarez Mata se le ve en las colonias del norte de la ciudad, en la zona centro como en la zona sur, viendo lo de los contenedores, por las noches hace sus recorridos checando los puntos donde la gente tira basura, procura concientizar a la gente, platica con ellos cuando los descubre y los invita a ayudar al Alcalde a mantener una ciudad limpia; desde muy temprano anda en la talacha, dicen quien lo conoce y tiene confianza con él que anda trabajando tanto que hasta la barriga se le está disminuyendo, eso es bueno para su salud, que bien por él, la confianza del Alcalde recayó en Jesús Suarez Mata para dirigir el departamento más importante de operatividad y a dos meses y días las cosas en esa dirección van bien, han disminuido las quejas considerablemente a comparación de cuando empezó esta administración, sin los recursos necesarios, ya que el gobierno que terminó el pasado septiembre dejo sin nada a este departamento y poco a poco se ha puesto al corriente con las herramientas necesarias… Bueno pues, a no aflojarle Suarez Mata ya que a finales de Enero habrá una evaluación por parte del Alcalde y se sabrá quien sí y quien no a hecho bien su trabajo, empezando con los directores así que lo principal es no fallarle a los Ciudadanos maderenses y por consiguiente el Alcalde saldrá avante en la encomienda que le dieron los miles de votantes que creyeron en Adrián Oseguera.

# Mire, si le pregunto si conoce el nombre de Jorge Luis Arteaga Nieto, probablemente no lo sepa, yo le diré quién es: Jorge Luis es un personaje de Ciudad Madero, actualmente trabaja como regidor del Ayuntamiento de Madero… Arteaga Nieto forma una familia con su esposa Socorro Mar Zamora, son padres de seis hijos: cinco mujeres y un varón… Jorge Luis nos platica que es comerciante en la rama de alimentos, que desde muy chico ha trabajado en diferentes oficios, su residencia la tiene en la colonia Miramapolis donde tiene un negocio familiar, es el Regidor No 18 por la fracción de Acción Nacional y como Presidente de la Comisión de Deportes Cultura y Recreación de la comuna se le ve muy activo con el Presidente Adrián Oseguera en parte de las actividades que realiza el Alcalde ya sea arranques de obras como en las sesiones de cabildo y en sus encomiendas en deportes como en cultura, muchos eventos; a inicio de año se echó a cuestas realizar diferentes actividades en colonias del Municipio, creó unas jornadas que las denomina “APOYO A TU ECONOMÍA” llevándole a la gente más vulnerable verduras, frutas, pollo, corte de cabello y vacunación a los animalitos etc, nos comenta que se han realizado en la Miramapolis, 16 de Septiembre entre otras colonias y en donde se benefician cerca de 200 familias en cada una de ellas, ya que los productos son de precios muy bajos, con algo que se recupera para operatividad, se hacen cada fin de mes y no es él solo, su familia lo apoya y amigos… El 12 de diciembre, día de la virgen de Guadalupe, también tiene por costumbre en la Miramapolis, junto con vecinos, realizar una misa y se cantan las mañanitas a la Guadalupana con mariachis y se reparten cenas a todas las personas que asisten, aproximadamente mas de 150 vecinos y se convive con todos en una buena armonía… Además, entre los colonos se construyó un nicho a la Virgen en una glorieta y es ahí donde se le cantan las mañanitas… Pues es así como les iremos platicando del trabajo que desarrolla este personaje, ahora metido en la política: el Sr. Jorge Luis Arteaga Nieto… Es Cuanto