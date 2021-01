DE PRIMERA……. LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA….

IMPONE EL PAN EN VALLE HERMOSO A CANDIDATO VILLAMELON A LA ALCALDIA.

AMLO PODRIA HABER CONTAGIADO A PARTE DE SU EQUIPO

GOBIERNO DE TAMAULIPAS SE PREPARA CON ESTRATEGIA PARA LA VACUNACION.

El fin de semana se llevaron a cabo una serie de registros en los diversos comités de partido tanto del PRI como del PAN.

Empezamos con el Revolucionario Institucional donde del distrito cuarto se registró YANIN GARCIA DELGADO por Matamoros, hasta el momento lo que sabemos por este mismo territorio de otros partidos llevan la delantera la diputada ADRIANA LOZANO, por MORENA, así como COCO CARDENAS por el partido REDES SOCIALES PROGRESISTAS faltando aun una serie de partidos más.

En el tema de los alcaldes y sobre todo de Reynosa, JESUS MARIA MORENO, mejor conocido como CHUMA, se registró este domingo apenas ayer, fue acompañado por un distinguido grupo de panistas entre ellos, GERARDO PENA, quien se registra este martes por una diputación federal.

Asimismo en Tampico repite nuevamente JESUS NADER NASRALLAH, quien seguramente sabrá manejar bien su reelección ya que dicen que trabajo mata grilla; importante trabajo el que se ha hecho en este puerto, así que el PAN lleva delantera en este espacio de la geografía Tamaulipeca.

Quienes podrían ser los candidatos a diputados locales por MORENA, si el partido en esta ciudad no ha construido perfiles y los de la administración de MARIO LOPEZ HERNANDEZ no son de este, seguramente estarán en riesgo de perder sino se aplican a invitar personajes conocidos y que tengan trabajo político aunque no sea proselitista.

Cabe hace mención que MORENA se dio a conocer por AMLO y los políticos que en este momento lo representan ganaron por la ola de este pero la elección de este año es muy diferente.

El presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, anuncio que tiene COVID-19, luego de que se mofara muchas veces de que este virus le hacia lo mandados, el problema ahora es su equipo de trabajo y las personas con las que convivio el fin de semana.

La aspirante a la candidatura por el PAN a la alcaldía de Matamoros, IVETT BERMEA, apenas empezó su campaña interna y ya le tundieron en las redes sociales de parte del departamento de comunicación social del alcalde MARIO LOPEZ la cual se encarga MIGUEL GARAY y claro con perfiles falsos desacreditan a la aspirante cuando aún ni siquiera saben si vaya a ser la enemiga política de LOPEZ HERNANDEZ ya que todavía está en veremos la reelección del alcalde del PES.

Siguen esperando ALEJANDRO MAYER y JORGE RENTERIA, ambos con artas posibilidades de ganar la elección ya que ambo son de cepa morenista, mientras que el alcalde tiene todo para perder por ser de extracción del Partido Encuentro Social.

En Valle Hermoso, GERARDO ALDAPE BALLESTEROS, continúa trabajando por la ciudad llevando a cabo diversas acciones, todas encaminadas a beneficiar a las familias de esta ciudad.

Este lunes se realizaron trabajos de servicios públicos primarios, los cuales son permanentes; en el primer cuadro de la ciudad así como a los campos deportivos entre otros espacios.

Aunque GERARDO ALDAPE, ha realizado un excelente trabajo al frente de la administración durante todo este tiempo, va ser difícil darle seguimiento a estos proyectos que habían engrandecido la ciudad ya que la postulación del médico ALBERTO ENRIQUE ALANIS VILLARREAL, quien esta fuera de dicho partido, no será bien vista por los vallehermosenses, luego que en el 2010 los traicionó para postularse como candidato del PRD a la Presidencia Municipal, la cual perdió.

Posteriormente, volvió a suceder lo mismo pero después por el partido MORENA, hace casi tres años cuando la ola de MORENA, genero una gran expectativa sumándose en ese momento a la candidatura de LUCERO GONZALEZ, quien fuera candidata de dicho partido a la alcaldía, pero no conforme con sumarse también grabo material de promoción a fin de que los habitantes de este municipio votaran por su candidata y por el hoy presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

Este es el personaje que los estrategas del gobierno de Tamaulipas piensan poner como alcalde de los vallehermosenses, claro nos referimos al equipo del CACHORRO CANTU, o habrá alguna mano que mece la cuna más

En Valle Hermoso la mesa esta puesta para el PRI o MORENA, así parece ser ante los cambios que se visualizan en este municipio, tal es el caso de Laredo ya que YAHLEEL ABDALA CARMONA, pudiera estar bien reconocida en su pueblo natal por el PRI, pero que dirán los priistas resentidos del tricolor y del PAN, seguro también es un arreglo anunciado.

O quizá es un asunto pendiente que dejo un exfuncionario del gobierno de PEÑA NIETO, que hoy desea pagar.

Lo mismo sucede con CARLOS ULIVARRI en Rio Bravo, el rebelde alcalde dijo que si no lo dejan reelegirse se ira por otro partido, mientras que ALDAPE BALLESTEROS ha sido muy disciplinado hasta el momento, o es que quizá pudiera dar una gran sorpresa.

Lo cierto es que esta elección se pone más candente, como CHUCHO NADER, alcalde de Tampico si pudo repetir, siendo panista, algo está pasando desde ahora y no dejara nada contentos a muchos que han realizado mucha chamba.

A que le estará jugando el CACHORRO, aunque quizá algo este nublado su razón, esperemos no haya tomado decisiones bajo los influjos intestinales.

Lo anterior no tiene coherencia con los discursos del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, de convertir a Tamaulipas en un estado independiente, como lo ha repetido una y otra vez en sus retoricas del Grupo de Gobernadores Aliancistas.

De no acomodar las fichas como debe en esta encarnizada elección estaría perdiendo su poderío para el 2022.

