POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

IMPONE TAMAULIPAS NUEVO RECORD DE VISITANTES EN SEMANA SANTA

Dejando de lado los llamados de alerta vertidos por los gobiernos de Estados Unidos y Nuevo León, por la inseguridad y la violencia que en menor escala aúnse dejan sentir en Tamaulipas, el turismo nacional y extranjero rebasó los 2.4 millones de vacacionistas, los que saturaron durante la Semana Santa 2019 –del 12 al 21 de abril– todos los lugares de recreo, lo que incluye playas, ríos y lagunas , lo que propició por tercer año consecutivo un nuevo record para Tamaulipas como principal destino turístico del noreste del país.

A querer o no tenemos que reconocer que los esfuerzos del gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca y de su gobierno no han sido en vano; como tal nos atrevemos a afirmarlo sin tener a la mano cifras oficiales de la reducción habida en los hechos delictivos, al menos durante el último año, pero si damos fé de que nuestro querido estado ya no aparece en los listados de los estados que enfrentan serios problemas con la delincuencia organizada.

Ahora muy lamentablemente la sangre está corriendo en otros estados del país, como es el caso de Guanajuato y Veracruz, en los que las bandas antagónicas de la delincuencia organizada se están enfrentando todos los días por el territorio, que en meses atrás era el problema que enfrentábamos todos los días los tamaulipecos.

Nos consta que el gobierno del estado ha dotado a los elementos de la Policía Estatal del equipo necesario para el cumplimiento de su función, además de capacitarlos y darles en buen número de patrullas para su transportación y vigilancia de las áreas que les sean asignadas en coordinación con las fuerzas federales.

No sabemos en qué consiste la estrategia del gobernador para enfrentar ésta lucha que empezó con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y hasta ahora nadie ha podido parar. Pero el mandatario estatal prometió a los tamaulipecos cuando su registro como candidato a gobernador que en su gobierno les devolvería la paz y la tranquilidad; no podemos decir que ya lo logró, pero hay la lleva.

Así nos lo deja ver la enorme cantidad de paseantes que de varios estados del país y de la Unión Americana que se dejaron venir a nuestro estado en ésta Semana Santa del 2019, de la que llegamos a dudar que rebasaría el número de visitantes del 2018 que fue de dos millones 253 mil 316 personas, lo que representó un aumento del 9.31 por ciento. El Operativo de Seguridad y Atención al Turista 2019 dio buenos resultados. La derrama económica fue de mil 783 millones de pesos en número redondos.

Años atrás el Gobierno Federal apoyaba pero en serio lo que llamaban “la industria sin chimeneas” , ofertándoles a los empresarios los recursos necesarios para la construcción de hoteles y atender en debida forma al turismo que visitara el país, la condición era para los hoteleros que mostraran en una cuenta de banco el 20 por ciento del monto de la cantidad requerida. Esa facilidad la aprovecharon algunos victorenses entre ellos don Antonio Carcur Carcur (+) el que murió siendo presidente de los hoteleros y propietario de varios hoteles en Ciudad Victoria.

Sabemos que en el sur del estado, concretamente en Tampico, Madero y Altamira, se han construido una buena cantidad de nuevos hoteles, pero tenemos la impresión de que aún así el problema no ha sido resuelto. Hay que abrir espacio a las cadenas de los grandes hoteles, para estar preparados para los grandes eventos de clase mundial; que por esa razón no se dan en nuestro estado.

Seguramente por los reiterados reclamos de la gente que se siente intranquila e insegura en su negocio y hasta en su propia casa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, enterado de los 13 muertos en Minatitlán, Veracruz, aseguró en la mañanera conferencia de prensa, donde son más los invitados que los periodistas, que en seis meses conseguirá la paz en Veracruz y todo México.

El experto analista en seguridad, Alejandro Hope, dijo que con ésta declaración el presidente López Obrador se metió en una camisa de fuerza, al precisar su postura dijo que en primer lugar los homicidios tienen a aumentar en el verano; el despliegue de la Guardia Nacional requiere procesos lentos y no hay evidencia de que programas sociales generales reduzcan homicidios en el corto plazo.

Frente al escenario que ya perdió lo bonito y hasta dejó de ser color de rosa, supuestamente el Presidente Andrés Manuel López Obrador dará a conocer cifras sobre la corrupción que había en el Gobierno Federal en Administraciones anteriores y que al no continuar en el nuevo régimen permiten que esos recursos no sean desviados.

Dicen que ya hasta corren apuestas sobre los nombres que estarán incluídos en ésta lista de la corrupción que el mandatario va a revelar de un momento a otro.

Por la mañana del sábado, López Obrador, dijo que la única doctrina de los conservadores “es la hipocrecía”; después a través de un mensaje en su cuenta twitter el presidente se refirió a la derecha de éste país, a quienes calificó como “sepulcros blanqueados”. Destacó que ahora gritan como pregoneros que es inconstitucional hacer justicia y desterrar la corrupción, cuando en su momento callaron al saquear y pisotear los derechos humanos. Lástima que no de nombres, como que le falta valor para hacerlo, de ser cierta su versión.

Según nosotros todo apunta a que el caso de Minatitlán, Veracruz, en el que fuéron arteramente acribillados 13 personas, siete mujeres, cinco hombres y un bebé de un año de edad, va a ser esclarecido como resultado de las investigaciones que se llevan a cabo, asegurando el fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler, que fuéron seis los gatilleros que llegaron hasta lugar y dispararon contra Julio César González Reyna (a) “La Becky”, por cierto propietario de dos bares.

Supuestamente la masacre fue una venganza entre dos grupos criminales, dijo el fiscal en conferencia de prensa, por lo que creemos que tienen los hilos para resolver el caso que impactó a gran parte del país, salvo que los narcos les pidan a las autoridades que mejor se olviden del asunto, como creemos que podría suceder.

Uno de los testigos de la masacre a la hora de ser entrevistado, dijo que las personas armadas que llegaron a la fiesta del cumpleaños de una mujer, se dirigieron a la mesa de “La Becky” al que segundos antes de dispararle le dijeron: “Con esto no se juega”.

La Dra. Yolanda Mendoza Cavazos, colaboradora del Cuerpo Académico Estrategias para el Desarrollo Regional en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), asegura que los efectos del cambio climático se reflejan en eventos meteorológicos cada vez más severos, pero su impacto en la economía de las regiones es algo que aún no se ha abordado como debería.

Apuntó que se han iniciado un trabajo aportar nuevos conocimientos al tema, así como a los contextos relacionados como la aplicación de estrategias de sustentabilidad, entre los que se encuentra la huella del carbono.

“Estamos comprando el impacto que se tiene, ya sea en la competitividad, en los ingresos de las empresas, porque no todas utilizan huella de carbono, no analizan el impacto que se tiene de huella de carbono, sin embargo, es uno de los principales elementos que causan el cambio climático”, remarcó.

Dijo que ahora se ve como una estrategia informativa, tal vez porque en México no existe una regulación o no hay un plan para intercambiar bonos de carbono todavía oficialmente, para sacar beneficios económicos de tener una reducción en las emisiones de las empresas durante sus procesos, apuntó

