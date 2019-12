Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Impuesto predial, fortaleza en municipios

La fortaleza de los municipios para concluir el año, es en todo momento el impuesto predial ya que, de otra forma estuviesen más intrincados de nunca para cerrar desde una perspectiva financiera el año fiscal.

Pudiera decirse que la ciudadanía no dejó solos a sus alcaldes, aunque en realidad aquello que hacen las familias es aprovechar los descuentos que se aplican al pago del predial.

La gran ventaja para municipios como Ciudad Victoria, es que, durante los últimos años, quedaron muchas cuentas pendientes de este impuesto que hace unos 27 años fue cedido por el Gobierno de la entidad a los municipios para que, en forma directa se encargaran de cobrarlo y usarlo en beneficio de la sociedad con obras que mejorasen el desarrollo urbano.

En los últimos dos años de la administración municipal del doctor Ramón Durón Ruiz, el impuesto predial se cobró ya en la Tesorería del Ayuntamiento y con toda la transparencia del mundo, se dio a conocer en que obras se invirtió el pago que los ciudadanos hicieron, situación que generó conformidad, porque se llevó a cabo una campaña de orientación a los ciudadanos sobre la determinación que el Estado tomó respecto al predial de aquella época.

Desde luego, ni los alcaldes ni sus Tesoreros hablan sobre la fortaleza financiera que representa el impuesto predial y que bueno, porque de otra forma, las instancias que deben de respaldar con programas y presupuesto a los municipios podrían decir que, tienen ese impuesto que les permite ingresos suficientes, pero, en realidad, se trata de una acción ciudadana de gran calado, que sirve para resolver emergencias de dinero, como las que se presentan a fin de año.

La lógica dictaría que la respuesta de las personas para pagar el predial es positiva debido a los buenos gobiernos municipales, aunque más bien tiene que ver con el hecho de que, los causantes del impuesto predial ahorrarán dinero, porque los Cabildos determinaron cancelar recargos, porcentajes por cobranza y cuándo se trata de casos complicados, porque el atraso en el pago de este impuesto es de varios años, los funcionarios municipales pueden otorgar hasta plazos para que la gente salga de sus pendientes con los Ayuntamientos.

En el caso de Ciudad Victoria, el Tesorero, licenciado José Alfredo Peña Rodríguez, atiende en forma diaria a muchos ciudadanos que se apersonan para pagar, cosa que, de entrada abre la puerta a una solución a su deuda, así que, lo demás es sencillo, ya que, la dependencia podrá contar con el respaldo de los ciudadanos, en virtud de la buena voluntad expresada para cubrir el adeudo.

Dicen los comerciantes que no existe mejor voluntad de las personas que su intención de pagar, malo cuándo es al revés, que las personas están negadas a cumplir con sus obligaciones, bajo la premisa de que otras si pagan, algo que también sucede en organismos descentralizados como las Comisiones Municipales de Agua Potable y Alcantarillado, en las que, miles de personas deben el agua y no la pagan porque no les cortan el servicio o como algunos dicen, hay otros que pagan y con eso tienen para funcionar.

Respecto al mismo predial, para el 2020, el impuesto tendrá el mismo valor, es decir, el pago a los ayuntamientos por la tenencia de propiedades urbanas y rústicas no aumentará, en virtud de que, el Gobierno del Estado y los Diputados locales, no estuvieron de acuerdo en la intensión de algunos municipios para que, se modificarán a la alza las tablas de valores catastrales, mismas que, aunque no definen de manera literal el aumento al impuesto predial, la realidad es que, cuándo se hacen las cuentas, por el número de metros cuadrados que tienen las personas, el pago obligado sale mayor.

Los otros.

El doctor Felipe Garza Narváez, recién nombrado Delegado de la Secretaria de Gobernación en la entidad, pone en orden muchos elementos para que su oficina funciones mejor y al cien por cien.

No se trata de buscarle tres pies al gato, porque quien desempeñaba ese cargo no es un desconocido para él, incluso, era su compañero del priismo, pero, ahora que el exdiputado pertenece al Partido Movimiento de Regeneración Nacional, trae otra óptica.

Desde luego, las actividades de la Delegación a su cargo, tienen que ver más con la generación de información del día, día, así que, quienes colaboren con él deben, en principio de cuentas, mejorar su desempeño.

El Obispo dela Diócesis de Ciudad Victoria, Antonio González Sánchez, centra su atención por estas fechas en las acciones de todas las Iglesias de su jurisdicción, para que cumplan con las expectativas de los fieles ya que, son fecha en las que, la presencia de la población es mayor, en el entendido de que, no se trata de incrementar la cantidad de misas, sino de que, los responsables de las Parroquias, trabajen más con la comunidad para que, como acto reflejo de fe, cada misa sirva a una cantidad mayor de creyentes.

La postura del Obispo de Victoria sobre algunos temas de política, le convirtieron de hace unos meses para acá, en un hombre polémico en positivo, ya que, sus juicios tienen mucha relación con la apreciación que las personas tienen respecto a la evolución del Gobierno de la República.

El dirigente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio de la entidad, el matamorense Julio Almanza Armas, cree que las ventas en las tiendas que ofrecen productos y servicios, estarán en su punto más alto por estos días.

Ello, en virtud de que, todas las familias tienen como objetivo central comprar todo lo necesario para que haya una noche en realidad buena, el día 24 de los corrientes, durante la cual se celebra con toda la fuerza de la familia, la gran reunión que les permitirá recibir la Navidad, misma que comienza con el primer minuto del 25 de diciembre y que sirve para celebrar el nacimiento de Jesús de Nazaret.

Este sábado se vivió la noche más larga del año y por tanto, el día más corto. La razón fue el inicio del invierno, época del año que concluirá el 21 de marzo, cuándo dará inicio la primavera.

El inicio del invierno, de acuerdo con los datos astrológicos que fueron difundidos por los estudiosos de los fenómenos que traen las estaciones del año, fue a las diez de la noche con 19 minutos, así que, si de manera literal el invierno implica temperaturas muy frescas, de este 22 de diciembre en adelante hay que traer a la mano chamarra o saco, para evitar que el fresco pueda ocasionar enfermedades respiratorias agudas.