-IMPULSAN CULTURA EN REYNOSA

EN LA CAPITAL DEL ESTADO, el diputado local ARTURO SOTO ALEMAN se siente ya el candidato a la alcaldía para sustituir al doctor XICO GONZALEZ URESTI por muchas razones.

Y es que la situación no es para menos, su posicionamiento como alcalde de la capital del conocido galeno ya no le da credibilidad para ir a la reelección.

Algo parecido como lo del alcalde de Rio Bravo, CARLOS ULIVARRI LOPEZ habiendo sido candidatos independientes con antelación, casualmente haciéndole creer algo a quien manda en el estado lo convencieron ene l momento que eran la ultima coca cola en el desierto para encabeza al PANISMO en ambos municipios y salir igual o peor como el alcalde de San Fernando, JOSE RIOS SILVA.

ARUTRO SOTO ALEMAN, ex sub secretario de finanzas, ex candidato a alcalde en dos ocasiones y hoy diputado local de alguna manera, se las da de buen gallo para mantener al PAN en palacio municipal en el 2021.

Su paso real por la militancia del PAN a nivel estado desde muy joven, le da la oportunidad sobre el mismo alcalde en turno de ponerse a nivel de ser el único en su momento a la candidatura a la presidencia municipal y XICO pe al congreso del estado donde seguramente montaría un espectáculo como nunca se ha visto.

Mientras que en el PRI el relevo de JOSE LUIS OCHOA como delegado del comité nacional del PRI se encuentra mas que cantado y enviarán a alguien que tenga los tamaños para encabezar el relevo de la dirigencia estatal del PRI donde suena a una candidatura de unidad aunque usted no lo crea en la que no se asoma ni tantito abonando a la unidad TOMAS GLORIA REQUENA.

JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA, director del IRCA, instituto reynosense de cultura y arte, dio a conocer que del 31 de octubre al 10 de noviembre se llevará a cabo un concurso de tumbas en la plaza Treviño Zapata de Reynosa.

Y en la acción, la participación del IRCA que dirige el LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA que no hay que perderla de vista en sus labores como titular de un área tan importante.

RSP EN TAMAULIPAS

FERNANDO GONZALEZ, fue ratificado como dirigente nacional de RSP, Redes sociales progresistas y donde ENRIQUE MELENDEZ PEREZ como coordinador en la entidad anda con todo el vuelo para alcanzar la nominación en la primer comalada de candidaturas de convertirse en partido político para el 2021 poder contender políticamente y sino pal baile vamos, pues se encuentra cumpliendo la encomienda de la líder moral de esa asociación civil.

FAT DE CARA AL PROCESO

Y por cierto el dirigente del FAT REYNOSA, LIC. JOAQUIN OLEA VAZQUEZ, dijo estar trabajando coordinadamente con el FRENTE AMPLIO DE Tamaulipas del municipio de Rio Bravo y de Matamoros donde en breve nos estarán presentando una serie de actividades a desarrollar antes de concluir este 2019 pues se preparan seguramente con propuestas y candidatos a cargos de elección popular que tienen peso político para lo que viene.

REALIZARAN ALTAR DE MUERTOS EN RIO BRAVO

TODO listo en el municipio de Rio Bravo para que este sábado 2 de noviembre a las doce del mediodía cuando MORENA RIO BRAVO, COS, RED DE AGRONOMOS, COEP AC realicen el altar de muertos en memoria de 4 personajes de la historia riobravense.

Evento que será en las instalaciones de las oficinas de ambas organizaciones que trabajan para el mismo lado y con ello demuestran su sentir mexicano, sus raíces nacionales y de muchos años que aún promueven como parte del trabajo social que ellos encabezan en la ciudad.

HUGO GUERRA de COEP; RAFAEL GARICA BARAJAS de la red de agrónomos; CARLOS TAVAREZ LEAL de MORENA RIO BRAVO y RAMON TAPIA ALVAREZ de la confederación de organizaciones sindicales, COS, son los organizadores de dicho evento donde recordarán a personajes de la historia de Rio Bravo como El ING. GONZALO PERALTA FRANCO, RUBEN GARCIA GARCIA, PROFR. HILARIO CASTAÑON CEDILLO Y DON GILBERTO IBARRA FLORES.

EN EL RUMBO DE NUEVO LAREDO, Alumnos de la Primaria ‘Cecilio Jesús Castillo Castillo’ y otros tres planteles ya no sufrirán por climas extremos que se viven en Nuevo Laredo, gracias a la entrega de minisplits que realizó el presidente municipal ENRIQUE RIVAS a través del programa ‘Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable’.

Directivos, docentes, alumnos y padres de familia que integran la comunidad educativa de El Campanario y Villas de Oradel reconocieron la ayuda de la administración municipal a estos sectores de bajos recursos ubicados en la periferia.

“Muchos de nuestros alumnos no cuentan con ropa adecuada para los climas radicales de calor o frío, que los niños estén en aulas confortables mejora su proceso de aprendizaje”, dijo JOSE MANUEL BELTRAN, director de la Primaria ‘Don José de Escandón y Helguera’.

En esta ocasión, se entregó a cada primaria y al Jardín de Niños ‘Gilberto Puente González’ turno matutino, 20 cubetas de pintura vinilica, 20 cubetas de impermeabilizante, 7 minisplits frío/calor, una bocina bluetooth, 2 micrófonos inalámbricos, 7 enfriadores de agua, 7 pintarrones y 7 botiquines equipados, con valor de 240 mil 289 pesos.

Además, se entregó al turno vespertino del Jardín de Niños, un minisplit, 50 sillas plegadizas, cinco mesas rectangulares, una bocina, dos micrófonos, un equipo de cómputo, una impresora multifuncional y un enfriador de agua con inversión de 90 mil 727 pesos.

El presidente municipal ENRIQUE RIVAS CUELLAR, anunció que con estos planteles suman 13 espacios educativos beneficiados a través de este programa que mejora el entorno escolar de los niños y jóvenes de Nuevo Laredo.

