Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Impulsar candidaturas independientes, ya.

Construir una candidatura independiente tiene su gran chiste, es más, quienes pretendan buscar una Diputación local por esta vía en el proceso electoral que inició el mes pasado, tienen que hacerlo ya.

De ahí que ubiquemos en el terreno de las extrañezas, que, cuándo los funcionarios del IETAM tuvieron la primera incursión para dar a conocer, previa convocatoria, en qué consisten las candidaturas independientes, resulta que, entre los asistentes, solo tres personas dejaron entrever que le echarían ganas para cumplir con el protocolo y los requisitos establecidos en la legislación.

Para comenzar, debió de crearse la Comisión Especial encargada de ver que se cumpla el procedimiento en todos sus puntos, porque así lo prevén las Disposiciones Generales del Título Segundo, en su Capítulo Uno, el Artículo nueve.

Luego, el siguiente Artículo, 10, apunta el derecho de los ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley General y en la Ley Estatal, salvo en el requisito de la obtención del apoyo ciudadano, que será en todos los casos del tres por ciento de la lista nominal de electores de la demarcación territorial que corresponda.

Las candidaturas independientes son para los tres tipos de elección local que tenemos en la entidad y, la que nos ocupa para las votaciones del primer domingo de junio del 2019, es la de los candidatos a Diputados locales, por los 22 distritos de mayoría relativa y cuyo complemento, serán los 14 de representación proporcional que pueden adjudicar a los partidos políticos, de acuerdo con el listado que registren en su oportunidad.

En el Capítulo II de la Ley, se plasman las fases del procedimiento en etapas, de manera que, comienza con la convocatoria, luego los actos previos al registro de las candidaturas, la obtención del apoyo ciudadano, la declaratoria de quiénes tendrán derechos a registrarse y desde luego el registro.

En el caso de la convocatoria, la Ley dice que debe publicarse a más tardar el 15 de diciembre previo al año de la elección, misma que precisará el tipo de elección para la que puedan postularse, los requisitos que deben de cumplir, la documentación comprobatoria requerida, los actos previos al registro, los plazos para conseguir y demostrar el apoyo ciudadana, los topes a los gastos que pueden erogar y los formatos en que, se plasmará la información de la candidatura.

La Ley indica que el IETAM hará una amplia difusión de la convocatoria y, nosotros creemos que, deberá de ser al doble o triple, cosa que implica presupuesto, porque esto de las candidaturas independientes como que está muy apagado, por tanto, hay mucho que decir y hacer para incentivar a los ciudadanos a que se avienten por una diputación, por fuera de los partidos políticos.

A esto último se debió que hace unos días, se llevó a cabo un evento para difundir el arranque de las actividades, en el cual, solo pudo identificarse a tres personas que dijeron traer ganas de meterse a la grilla independiente.

Es más, el escenario está dado para que haya más candidatos independientes que de partidos políticos, en virtud de que, si descontamos al PRD, Encuentro Social y Partido del Trabajo, que están en duda de participar debido a que no sacaron el porcentaje previsto en la Ley a efecto de mantener su registro, hay espacio suficiente para tres candidaturas por Distrito, es decir, que haya 66 por fuera de los partidos.

En el Capítulo IV, el Artículo 15, dice que, los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular deberán hacerlo del conocimiento del IETAM por escrito, el día siguiente al en que se emita la convocatoria y hasta tres días antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano.

Con la manifestación de intención, el aspirante a candidato independiente deberá presentar la documentación que acredite la creación de la persona moral constituida en asociación civil, que tendrá el mismo tratamiento que un partido político en un régimen fiscal.

El Artículo 16 dice que, a partir del día siguiente a la fecha en que los ciudadanos adquieran la calidad de aspirantes a candidatos independientes, podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios distintos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña.

Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, son reuniones públicas, asambleas, marchas dirigidas a la ciudadanía, que lleven a cabo los aspirantes a candidatos independientes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para cumplir con los requisitos.

Hablar de este tipo de cosas, tiene una intencionalidad de nuestra parte, primero, que no se eche por la borda un logro constitucional y electoral, porque el cual lucharon miles de mexicanos, estas, las candidaturas independientes que por decenas de años fue un sueño y que no queden como la lógica común de que, cuando las cosas no se tienen es cuando más se desean y en el momento que están a la mano, dejan de ser importantes.

Tampoco esto debe de suceder con las reelecciones en cargos legislativos y de los ayuntamientos, en el entendido de que, por ser menos complicada que la aprobación de una candidatura independiente, los que están en los cargos se dirán listos para reelegirse, sin embargo, no dependerá de ellos, sino, de los dirigentes de los partidos políticos o de quienes desde fuera sean los grandes electores.

Por donde se vea, es el momento para impulsar las candidaturas independientes para que haya Diputados en la Legislatura que viene, en el entendido de que, se requiere un gran esfuerzo y el respaldo de los familiares, amigos, cuates y compañeros de todo tipo de actividades, para que esto prenda y que, en el 2019, además de los candidatos de los partidos políticos, se usen todos los artículos de los Capítulos de la Ley Electoral que se refieren a esta modalidad de prospectos a cargos de representación social y política.

Si conoce a alguien que quiera ser candidato independiente dígale que tiene muchas posibilidades de ser mejor candidato que aquellos que postulen los partidos, porque casi todos andan por la calle de la amargura respecto a personas que motiven a los ciudadanos a votar el primer domingo de junio venidero.