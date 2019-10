T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

INCONGRUENTE POSTURA DE LA DIPUTADA CARMEN LILIA CANTUROSAS.

LO EXPRESADO por la Diputada “plurinominal” de MORENA, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, de criticar a los alcaldes de Tamaulipas que fueron a Palacio Nacional “a exigir los justos presupuestos” para el desarrollado de obras en los pueblos que gobiernan, con todo respeto, lo expuesto por la dama Neolaredense, me parece “una incongruencia”, pues nada ganarían los Presidentes Municipales con exponer este problema al Delegado Federal JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, porque si éste, hasta el momento no ha dado respuestas concretas a los planteados problemas del campo, menos podría dar respuestas claras a los alcaldes sobre los justos reclamos financieros.

CON DECIRLES esto, no es solo para señalar o evidenciar que José Ramón, en el Gobierno de la Cuarta Transformación “es un cero a la izquierda” o “un funcionario ineficiente”, porque carezca de capacidad política y administrativa, para resolver problemas de grandes dimensiones, como los expuestos por los alcaldes tamaulipecos. Y si la Diputada Canturosas cree o considera que eso que dice, “es el camino que deben tomar los indignados e inconformes alcaldes”, podremos apostar “cien contra una” que, ni ella podría asegurar o lograr que los del Congreso de la Unión o el Presidente de México, le hagan caso y otorguen los recursos que, la instancia federal, en el marco de justicia, debe hacer llegar a los municipios afectados. Porque esa es la ineludible obligación.

CARMEN LILIA, es una respetable mujer que llegó a Diputada “por imposición y no por elección”, ella, antes comulgaba con el PAN, cuando su hermano Carlos Canturosas era alcalde albiazul por Nuevo Laredo. Y si lo que ella ARGUMENTA “PUEDE ASEGURARLO”, entonces me parecería interesante que inicie las gestiones sobre los justos reclamos financieros de los alcaldes de Tamaulipas y ponga el ejemplo, “PERO NADA DE ESO HARÁ”, porque sabe que, si a José Ramón, como representante del Gobierno Federal, “no le hacen caso, menos le harían caso a ella”, de eso no hay la menor duda y si no pues que, diga cuándo empieza con las gestiones para publicarlo y seguir de cerca los pasos que sobre el particular, ella lleve a cabo.

REZA EL refrán que “hablar es fácil, lo difícil es hacerlo” y por este motivo tengo la certeza que, lo que aduce la Diputada de Morena, CARMEN LILIA CANTUROSAS DE HINOJOSA, no hará nada de lo que esboza, porque sabe que, “no daría con bola”, porque simplemente, “los Diputado Federales y el propio mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, por lo que se vislumbra en el escenario político, “no tienen voluntad política, ni gubernamental” para entregar los recursos que los municipios requieren, para ejercerlos en obras de infraestructura.

ADEMÁS, José Ramón Gómez Leal, por lo que, se comenta allá en Nuevo Laredo, al parecer, “anda bien tendido”, haciendo negocios redituables, aprovechando el cargo que ostenta, esto será cierto o no, pero eso es lo que se vaticina en los medios políticos de aquel puerto fronterizo y como el adagio reza que, “cuando el rio suena, es que agua lleva”, tal posibilidad no se descarta y por ende, tengan la certeza que, “si algo hay de eso”, hasta “nombres de algunos notarios públicos”, pueden salir a relucir. Y sino pues “el tiempo es el que sobre el particular “os dará la razón”. Porque debe recordarse que, “el sol no se puede tapar con un dedo”.

EL IMPERATIVO, es que el Gobierno Federal, por lo que se refleja en el ámbito político, “no acepta sugerencias ni consejos”. Y si la Diputada de MORENA Carmen Lilia Canturosas de Hinojosa, repito, cree o considera “tener la capacidad de pasar por encima” de las adversidades políticas en el Congreso de la Unión y en Palacio Nacional, sencillamente que, “le atore” y logre hacer llegar los recursos a los Gobiernos Municipales, PERO DE ESO NADA HARÁ y muchos menos lo lograría porque, “quien o quienes se oponen” a entregar lo que los pueblos de Tamaulipas merecen”, por los recursos que le aportan a la Federación, “están cerrados a cumplir” con lo que marca el manual político.

POR ESO, repito y reitero, con todo respeto que, lo dicho por la Diputada Local Plurinominal Carmen Lilia Canturosas, “me parece una obvia incongruencia”, porque en el marco sensato, cauto y metódico, ella, al igual que el reynosense José Ramón Gómez Leal, de “intentar oponerse al aferramiento” del Gobierno de “la Cuarta Transformación”, podrían ser objeto de un buena llamada de atención y “el JR, correría hasta el riesgo de ser separado o cesado de manera fulminante del cargo”.

POR OTRA PARTE, les diré que, “la excesiva e intransigente dimensión política” instrumentada por el Gobierno Federal, es el factor que viene dañando a las familias de bajos recursos económicos, porque a estas, les hace falta tener obras de relevancia y trascendencia en las colonias donde viven y “si los Gobiernos Municipales y Estatales, no las hacen”, es porque LA INSTANCIA FEDERAL, SE OPONE A ESE BUEN PROPÓSITO de hacer obras de bienestar social, todo porque el Gobierno de la República “que dijo sería la esperanza de México”, fíjense bien “ESTA MONTADO EN SU MACHO” por cuestiones políticas. Y eso, la verdad, no debería manejarse en ese lamentable tenor.

POR LO QUE, sería importante que, la Diputada Canturosas, en lugar de ponerse “a criticar a los alcaldes”, debería ver con seriedad y respeto el tema y ponerse a trabajar por los pueblos del estado, porque si ella es tamaulipeca, “entonces está obligada a servir y no dedicarse a criticar”, porque hacer eso, “es demostrar no tener la menor intención de servir” como Diputada y si esa es su idea, se justifica, “porque ella no se debe al pueblo, porque simplemente, no fue electa”. Y ser Diputada, “se lo debe a quien la recomendó y no a las sociedad a la que debería de servirle”. ¿0 n0?.

“REALIZAN CONVIVIO EN LA UAT POR EL DÍA DEL MÉDICO”

CON MOTIVO del Día del Médico, celebrado el pasado 23 de octubre, la Facultad de Medicina de Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ofreció un convivio y una conferencia para el personal docente de esta institución.

El Director del plantel universitario, Dr. Enrique Álvarez Viaña, acompañado por los secretarios de la facultad, expresó su felicitación a los profesionales de la medicina y resaltó el esfuerzo que día a día llevan a cabo también como catedráticos de esta casa de estudios.

Destacó los logros obtenidos durante el presente período escolar, atendiéndose las políticas institucionales del Rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, para seguir avanzando en el mejoramiento de las funciones sustantivas de la Universidad.

“MÁS OBRAS ENTREGA CHUCHO NADER, A LAS FAMILIAS DE TAMPICO”

POR LA FIRME “convicción de servir a su pueblo”, el alcalde JESÚS “Chucho” NADER, ayer hizo la entrega de más obras de pavimentación de concreto hidráulico a vecinos de “las colonias Smith y la Aurora”, obra que se llevó a cabo “de la cuarta avenida, entre Victoria y Monterrey”, en la que hubo una inversión superior a los 800 mil pesos, con cuya tarea diaria “se confirma el buen propósito de servir a Tampico”, porque esa fue su promesa y por ello, “el edil porteño a diario trabaja a todo galope” y que bueno, porque eso permite que, “Tampico se siga transformando y continúe brillando” y entre otras cosas, eso que aquí se hace con claro entusiasmo “habla bien de quien realmente quiere a su pueblo”.

REHABILITARAN MÁS BOCACALLES EN RÍO BRAVO

ATENDIENDO la necesidad de mejorar las vialidades de la ciudad, el Gobierno Municipal y Estatal, trabajan de la mano para la rehabilitación de bocacalles en las principales avenidas. Personal de Obras Públicas, Atención Ciudadana y Bienestar Social, se reunieron este viernes para programar la rehabilitación de 4 cruces de mayor tránsito.

Se trata de las intersecciones ubicadas en las calles, Guanajuato con Jalapa, Guanajuato con Tlaxcala, Tlaxcala con 5 de mayo y Avenida las Torres con Jalapa. Cabe destacar que el primer punto a rehabilitar será el cruce de Avenida las Torres con Jalapa, en la colonia Sauteña, por lo que a partir del próximo miércoles el tránsito por estas arterias se verá interrumpido, por lo que se recomienda a los automovilistas del sector utilizar vías alternas.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx