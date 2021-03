            <  Indemnizan a Melhem con pluri por calentar la silla

PRESENCIA

1.- El PRI cuando fue gobierno en Tamaulipas olvidó su papel de conductor de las causas sociales, porque ni modo que marchara contracorriente de la fuente de recursos que lo sostenía de manera abundante, y se dedicó a fingir que construía victorias con los liderazgos simulados de las mujeres, la juventud, el campesinado y sector popular, el vacío de liderazgos se dejó sentir cuando se convirtieron en oposición.

También hay que reconocer que los otros líderes externos, los auténticos como lo fueron Diego Navarro en la CTM, Gerardo Gómez Castillo al frente del Gremio Unido de Alijadores, incluso la Quina, Joaquín Hernández Galicia en la zona sur, y sus homólogos por ejemplo en la Sección 35 del STPRM en Reynosa, los dirigentes obreros desde Nuevo Laredo hasta Matamoros, los propios de la zona cañera y muchos más, que fueron desapareciendo por fallecimiento o recluidos por avanzada edad, no han sido relevados por figuras auténticas, con peso propio y no por un “papelito” que les otorga autoridad, pero sin representación legítima.

Esta debacle empezó precisamente a partir de Salinas quien se sintió traicionado por el gremio petrolero y de los maestros en la elección presidencial, ordenó a partir de ahí, que no se les otorgaran diputaciones, ni siquiera regidurías a los dirigentes sindicales, él mismo anunció como Presidente electo una “poda de líderes”, lo dijo frente a la Quina en la sede nacional del Tricolor y de ahí se derivó todo.

Los eventos públicos dejaron de vestirse con la presencia de colonos y fueron sustituidos por la burocracia, dejaron “sueltos” a los vecinos de los sectores populares y ese fue el primer paso de la debacle.

Asimismo el sindicato del IMSS en Tamaulipas tenía en forma alternativa con el SNTE una diputación local, es decir la curul era tres años para uno y tres años para el otro. Los maestros lograron recuperar su espacio por el proyecto de la maestra Gordillo al crear su propio partido y el gremio del Seguro Social recuperó la curul a partir del régimen panista.

Los gremios están ahí, es decir la organización sindical o de otra índole, los relevos lo son desde el punto de vista legal, pero no han surgido auténticos líderes sociales como lo fueron los ya mencionados.

Joaquín Hernández Galicia, Agapito González Cavazos (maquiladoras Matamoros), Diego Navarro Rodríguez (Tampico), Pedro Pérez Ibarra (nuevo Laredo), Gerardo Gómez Castillo (Tampico) no han tenido relevos de su tamaño. Los liderazgos no están en la silla, ni en el acta que les da el poder, son dones naturales del individuo, como es la fortaleza de carácter. De tal manera que hay que sentarse a esperar el surgimiento de auténticos conductores de los movimientos sociales, lo cual se puede dar desde cualquier organización no gubernamental, sea sociedad civil o un gremio instituido.

Por lo pronto, retomando el caso del PRI, sus últimos dirigentes practicaron el dejar de hacer y dejar pasar, mientras obtienen además de un sueldo, una indemnización plurinominal por haber calentado la silla, es el caso de Edgardo Melhem número uno en la lista de plurinominales filtrada este martes, pero que era obvio su inclusión preferente. Y seguramente será la única posición que logre el Tricolor en el terreno de la Representación Proporcional, el 2º lugar es para Alejandra Cárdenas Castillejos, aunque es bastante difícil, que los resultados en la captación de votos les alcance para otra curul.

En la historia de la asignación de curules plurinominales hay casos mucho más injustos, como fue el de la hermana de Hugo Andrés Araujo de la Torre, Paty de los mismos apellidos, y ¿donde está ahora ella? y sobre todo su espíritu tricolor, y el mismo caso fue el de Mariana Rodríguez Mier y Terán, que nunca se le vió en el edificio tricolor antes de su ungimiento.

La cuestión es que la tibieza del PRI, como la de los gremios ya referidos, crea un vacío de poder, que ahí está, esperando a su líder.

Si Usted me pregunta qué ocurre con el PAN, este al ser gobierno en Tamaulipas tiene en el primer panista del estado a su líder, es el que decide y conduce, tal como lo hizo, el PRI cuando fue gobierno. Pero aun así, las parcelas de poder de Tamaulipas son inmensas, fraccionadas y dispersas en todo el estado y en espera de un líder.

2.- El caso de la solicitud de desafuero en contra del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca hasta ahora es más el ruido que las nueces. Sobre todo porque en el primer paso del procedimiento fue una llamarada de petate, es decir mucha intensidad y poca importancia. Desde el punto de vista legal, le faltó a la primera presentación más pólvora para mantenerse en dimensiones de escándalo.

La avalancha que incluso motivó una gran movilización para apoyar a FGCV la provocó un twitter y no un documento legal, pero eso fue suficiente para incendiar las redes y subirlo al cadalzo.

Después de que los diputados de MORENA lo acusaron de narcotráfico, huachicoleo y delincuencia, resulta que, tras la notificación oficial, se da a conocer que el problema es por el depósitos de 42 millones de pesos por la venta de un departamento que adquirió en copropiedad con su esposa en el 2013, mismo que fue vendido en 2019 en la suma antes citada.

El gobernador reiteró que toda la investigación se centra en la venta del departamento y no hay referencia ninguna por contrabando, delincuencia y huachicoleo que fueron temas con los que se especularon mediáticamente, o sea el famoso twitter que no es ningún comunicado oficial.

En ese marco de circunstancias el gobernador señaló que estas acusaciones sólo encierran el propósito de dañar su imagen en tiempos electorales.

Dispone de 7 días para aclarar lo pertinente en cuanto a los 42 millones de pesos de venta del departamento.

Quizá la infracción si es que la hubo, esté en no haber declarado y pagado los impuestos correspondientes a esa venta y al ingresar 42 MDP a su cuenta, o como en este caso que fue depositado en una empresa rural propiedad de la familia García Cabeza de Vaca, en esas condiciones la Fiscalía General de la República presupone lavado de dinero al no conocerse el origen de ese capital.

Y ahora falta ver que otro argumento encuentran para mantener en el ojo del huracán al gobernador tamaulipeco con los consiguientes efectos pre-electorales.

EMPRENDIMIENTO CON RESULTADOS.- Si algo requiere en este momento los victorenses, es un buen ánimo, para recuperarse en todos los sentidos. Sólo con fortaleza podemos buscar soluciones a lo económico, principal problema después del tema de salud.

Por eso el taller en línea impartido a emprendedores de forma gratuita por el Municipio victorense es doblemente oportuno, en el sentido emocional impulsa ánimo con elementos de fondo, basado en experiencias propias de quienes iniciaron un proyecto, el taller al que nos referimos aporta el ingrediente de la confianza al depositarla en el esfuerzo, un ingrediente valioso como motor que es el amor a la actividad que se elija.

En esta iniciativa del ayuntamiento canalizada a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo se comparten de manera virtual experiencias, ideas, tip´s, para afianzar los negocios, es una dinámica semanal que se ha venido realizando contando con la participación entusiasta de los emprendedores.

Finalmente, queda confirmado que hay una administración municipal con visión integral sobre su papel como conductora de los esfuerzos de quienes realizan una actividad productiva, que genera servicios, satisface necesidades de la población y genera empleo, los emprendedores son parte del crecimiento económico y social de la comunidad.

