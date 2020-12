¿Independientes o dependientes?

CORRESPONDENCIA

Por José Luis Castillo

UNO.-El Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas, analiza la documentación que fue entregada por quienes manifestaron su intención de ser candidatos independientes y de esta forma participar en la elección del próximo año, que aun cuando les queda mucho por hacer y una buena cantidad de requisitos por cumplir, esperan con ansia su constancia de aprobación de la autoridad electoral.

A pasar de qué la figura de candidatos independientes fue constituida en gran medida para dar cabida a la participación ciudadana, o personas con intención de participar en la política pero sin pertenecer a ningún partido político, la verdad es que esta figura ha sido contaminada por los mismos partidos que se disputan el poder.

No es raro ver en la lista de los aspirantes a participar en una elección a personajes que un gran tiempo pertenecieron las filas de los ya conocidos partidos políticos, como el PAN, el PRI, principalmente, otros más, y hay que decirlo, sin temor a equivocarme, participan sólo como comparsa o con la intención de dividir el voto y así beneficiar a la franquicia electoral de moda.

No todo es malo, decimos que hay personas bien intencionadas que desean participar en política con el deseo de servir y dar lo mejor de sí por la ciudad, por lo pronto, en el caso de Victoria, un nombre llama la atención, Julián Alejandro Caraveo Real, ex sub Director Médico del Hospital Civil, ex sub director del Hospital de Alta Especialidad, reconocido cirujano plástico en esta capital y ahora aspirante a la Presidencia Municipal bajo la figura de Independiente.

Caraveo Real, es de esas personas que comparte su fortuna, profesional, afectiva y da la mano a quien la necesita, y de quien se espera una buena participación en la próxima elección.

Por Victoria también manifestaron su intención de participar, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, Rogelio Sánchez Hinojosa y Mónica Margot de León Sánchez.

Hay casos que llaman la atención como es de Paty Quintanilla, esposa del actual Presidente Municipal de Llera Héctor de la Torre, de esos que podemos decir que no tienen llenadera, porque ahora que la ley ya no le permite continuar al cumplir su periodo constitucional, decide inscribir a su mujer para seguir viviendo del presupuesto, un claro ejemplo también del abuso de poder y que las candidaturas independientes han sido contaminadas.

DOS.-Aunque comparece ante los diputados el Secretario de Seguridad Pública en Tamaulipas, con motivo de la glosa del cuarto Informe de Gobierno, a los legisladores nada los tiene contentos, ahora es Roque Hernández Cardona de Morena, quien pide entre otras cosas la comparecencia de la Secretaria de Finanzas Lourdes Arteaga.

Al legislador de MORENA, le interesa más el tema del dinero que saber qué y cómo se combate la mortal enfermedad del COVID-19, le interesa más cuidar lo centavos, que saber qué y cómo se combate la inseguridad en Tamaulipas y si fuera eso poco, que y como se hace para realizar obras aun en estos tiempos de crisis y pandemia ocasionada por el COVID-19.

Nada es extraño, así se la gastan algunos de los legisladores locales que nada aportan en el tema legislativo y sólo les gusta figurar y aprovechar temas para robar cámara, aparte de presupuesto.

Por cierto que a partir de este martes comparecerán ante los muchachos de Gerardo Peña, La contralora Estatal, María del Carmen Zepeda, el Secretario de Seguridad Pública, José Ontiveros Medina, la Secretaria de Obras Públicas, Cecilia del Alto, Fernando Oliviera Rocha, Secretario de Turismo, la doctora Gloria Molina Gamboa, Secretaria de Salud y finalmente el Pirrurris de Carlos Alberto García González, Secretario de Desarrollo Económico, que la verdad antes de informar el desempleo y cierre de empresas, lo que creemos es que va a lucirse y a fanfarronear como lo hacía en si tiempos de líder del Congreso, por cierto la peor época para las empleadas que sufrían sus bajezas y faltas de respeto, como colocarle su mano en la espalda baja o pasarles el chicle de su boca a la mano de las damas.

Ojalá que algunos de los legisladores, ya que lo tienen ahí, asuman su papel de representantes ciudadanos y lo cuestionen sobre el desvió de dinero a empresas factureras en sus tiempos de líder del Congreso, en complicidad con Fily, acción irregular que también alcanzó al poeta Glafiro.

TRES.-Sobre la publicación que realizara este fin de semana la revista proceso, el Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, a través de sus redes sociales, (Twitter), manifestó su postura en torno a este hecho, “Sobre lo que pública @proceso, desconozco la veracidad de la investigación en mi contra. La información revelada es falsa y se ha manipulado para crear apariencia de delitos. Lo reitero: estoy a disposición de la autoridad para aclarar cualquier especulación sobre mi patrimonio”.

CUATRO.-Sin tiempo que perder y remendando el pedacero que le dejaron la Alcaldesa Pilar Gómez sigue recorriendo los distintos sectores de la capital del Estado ahora dialogo con los vecinos del Sector Lomas de Calamaco comprometiéndose a continuar trabajando por el bien de ciudad Victoria, en donde presentaron propuestas de mejoramiento de pavimentación, agua potable seguridad y alumbrado público.

