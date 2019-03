T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

INDIGNA A CAMPESINOS RECORTES DEL GOBIERNO FEDERAL

LA GENTE QUE creyó y confió en el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ahora está marcadamente indignada, “por los criminales recortes presupuestales” de la federación al campo agrícola, a cuyo escabroso tema, el Ejecutivo Federal y su gabinete de Diputados y Senadores Morenos “No darán ni un paso atrás”, para hacerle llegar a los campesinos los recursos que estos reclaman, lo que viene a confirmar que, al nuevo Gobierno de México, no le importa en lo más mínimo si los hombres del campo, “podrán o no subsistir”, detalle por el cual las familias del agro mexicano, ya han levantado la voz para señalar “estar arrepentidas de haberle dado el voto a López Obrador”, porque aducen que “este señor, no piensa en el criminal daño que le viene haciendo a quienes año con año, trabajan la tierra, para hacerla productor.

HASTA EL momento, solo hay promesas de solución al problema del campo de parte del Delegado Federal José Ramón Gómez Leal, “pero de soluciones concretas, nada” y por esta razón, este incapaz o ineficiente servidor público, “ha preferido quedarse callado” y “no dar la cara”, porque simplemente “no tiene respuestas de apoyo del Presidente a los campesinos”, ignorándose cuál es la causa fundamental, por la que, el Gobierno mexicano, “se niega rotundamente darle el apoyo a los agricultores”.

LO ACTITUD DE los Congresistas de MORENA, me parece una postura criminal e irresponsable, pero además imperdonable e inconcebible, porque a mi juicio, “no se debe dejar de la mano” o “a la deriva”, a quienes en el campo, se parten el alma sembrando la tierra para hacer llegar los productos de la canasta básica a los mercados nacional y extranjeros, desconociéndose por qué el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, se niega irremediablemente a tributar el indispensable apoyo a las familias del campo mexicano, familias que aducen “no tener al menor idea” sobre el mal actuar de quien ahora dirige los destinos del país y por cuyo nefasto comportamiento, AMLO, “ya viene decepcionado al contexto nacional mexicano”.

POR ESTE RUIN motivo, los agricultores, han llevado a cabo, protestas, marchas y hasta bloqueos de carreteras federales, como sucedió en la arteria que comunica a Reynosa con Río Bravo e igual acto de inconformidad e indignación ocurrió “en el entronque” de las carreteras Matamoros-Victoria y Reynosa-Victoria, en territorio del municipio de San Fernando y, pese a ello, esto no ha tenido el más mínimo eco, porque a LÓPEZ OBARADOR, por lo que se ve, no le importa que México siga siendo un país productor de granos, considerándosele a este señor “ser un claro enemigo de los campesinos” porque en lugar de ayudarlos, les ha venido bloqueando los envíos de recursos para el campo, cuyos actos son el sello tangible, de la inconformidad de los campesinos y agricultores.

PARA ELLO, quiero decirles que, “los recortes presupuestales” y “la reducción del programa de Ingreso objetivo”, afectarán a miles de agricultores. Porque sencillamente, “los costos de producción, han rebasado a los hombres del campo”, todo esto es del dominio público Y, “es también la consecuencia de los altos costos en diesel”, cuyo producto carburante es lo que más se usa en los trabajos del agro. Pero esto, repito, al Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador, “le es ambiguo, ecuánime a indiferente” y desde luego muy lamentable, porque AMLO, lejos de recortar el prepuesto al campo agrícola”, debería ayudarlos, para que “haya mayor producción de alimentos para los mexicanos”.

TAMBIÉN HAY que hacer hincapié para señalar sin tapujos, ni cortapisas que, “los Diputado Federales de Río Bravo Héctor Joel Villegas “El Calabazo”, que dice ya no estar de acuerdo con los recortes presupuestales al campo, éste al principio del tema, allá en el Congreso, votó a favor de los señalados recortes y en cuyo acto criminal contra los campesinos, tampoco aparecen los demás legisladores como Olga Juliana Elizondo y Armando Zertuche Zuani, sin olvidar a la matamorense Diputada Adriana Lizcano González, todos ellos, se mantienen lejos de la gente, para no ser increpados como los campesinos, allá en San Fernando increparon “al bueno para nada” del J.R. José Ramón Gómez Leal, demostrando los Diputados, “ser unos sometidos o carga maletas en el Congreso”, porque estos malos representantes populares, simplemente, “tienen que hacer lo que les ordene MORENA”.

PARA CONCLUIR, les comento que, por las acciones de agravio, cometidas contra los campesinos, el Gobierno Federal de Andrés Manuel López Obrador, está convertido “en el principal enemigo de su pueblo de México”, porque éste, en lugar de obrar de manera sensata, se mantiene aferrado a no darle el necesario respaldo financiero a los productores de granos en México y Tamaulipas.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx