T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

INEPTOS E IMPRODUCTIVOS DIPUTADOS FEDERALES FRONTERIZOS.

A PESAR de que “los Diputados Federales Fronterizos”, allá por el mes de agosto, se comprometieron con sus pueblos “a no ser improductivos”, hoy a 5 meses de distancia, queda probado que “el cuarteto” de legisladores federales, de Reynosa, Río Bravo y Matamoros, “han resultado ser todo un fiasco”, es decir, peores que los conocidos como “más de los mismo”, a los que ellos, tantos criticaron en campañas, digo esto, porque ninguna de las peticiones que el electorado les hizo en campañas, han logrado consolidar para las familias, cuya cuestión “ha generado un engaño vil y cobarde” de estos nuevos funcionarios del Congreso de la Unión.

PARA ELLO, quiero decirles que, Armando Zertuche Zuani y Olga Juliana Elizondo Guerra, ambos legisladores por Reynosa, así como Héctor Joel Villegas “el Calabazo” por Río Bravo y Adriana Lozano Rodríguez de Matamoros, “en lugar de ser reales gestores y defensores de sus pueblos”, se han convertido “en los nuevos enemigos” de la gente que creyó y confió en ellos, porque estos, con el cuento de que, “Juntos haremos Historia”, hicieron saber a la sociedad que, “sería diputados cercanos a la gente”, pero esto, “ha resultado toda una vil falacia”. Porque estos, continúan alejados de la sociedad tamaulipeca fronteriza.

POR EJEMPLO, los cuatro irresponsables diputados federales, “votaron a favor” de que, “se redujera el presupuesto para los agricultores y campesinos”, cuyo tema no pueden refutar, porque esta criminal decisión, está sentada en actas del Congreso y, “haber votado para que no se aumentara el presupuesto anual al campo”, eso a juicio de propios y extraños, es la clara muestra del porqué, Olga Juliana, Armando Zertuche, Héctor Joel Villegas y Adriana Lozano, “son evidentes enemigos de las familias del agro”, las que año con año y con marcado esfuerzo, hacen producir la tierra, para aportar granos alimenticios, para las mas elementales necesidades del país.

LO ANTERIOR, me parece una clara incongruencia de los referidos Diputados Federales, porque estos, desde el momento que fueron electos, deben, obligadamente, “velar por los intereses ciudadanos” y no someterse a atender “en plan de agachones y serviles” lo que les mande y ordene el Presidente de México o quien en el Congreso “los utiliza como borregos”, porque eso a mi juicio, es penoso, pero a este cuarteto de malos servidores públicos, más les ha importado “estar bien con quien les paga”, no importándoles defender a sus representados.

OTRO DETALLE criminal e irremediable de los Diputados Federales de la frontera tamaulipeca, es que estos, allá en San Lázaro, “como obedientes corderitos”, se han mantenido callados, “sin mover un solo dedo” para apoyar que “se baje el costo por litro de la gasolina” y lo peor es que aquí en la frontera, “no hay la real homologación” entre el costo de las gasolinas entre México y EU”, porque cruzando el rio, el combustible, por cierto con mayor octanaje, cuesta alrededor de 10 pesos litro y aquí en nuestro querido territorio fronterizo mexicano, anda muy por encima de los 15 pesos litro, y sino que esto se analice de manera profunda, pero no lo harán, porque no les conviene, porque hacer eso, sería tanto como ellos mismos, “echarse tierra” y quedar en vergüenza.

EN EL MISMO entorno de irresponsabilidad y valemadrismo “del cuarteto de Diputados Federales” de la frontera, también está el tema del 8 % de la aplicación IVA en esta zona, cuyo supuesto apoyo, aún no se aplica de manera clara y generalizada, porque aun hay muchísimos negocios que siguen cobrando el 16%, detalle que estos pésimos representantes populares “dejaron en plan incierto” y a la deriva, motivo por el cual “la gente está mega súper indignada” contra los mentirosos de Olga Juliana Elizondo Guerra, Armando Zertuche Zuani, de Héctor Joel Villegas “el calabazo” y de Adriana Lozano Rodríguez, a los que más les importa, “no toparse con reporteros de sus distritos”, para que no se les pregunte: Porque: ¿le han fallado tal cruelmente, a la gente que creyó y confió en ellos?.

CON RESPECTO a que, “este cuarteto” de legisladores federales puedan lograr que se instrumente un programa de nacionalización de autos en la frontera, esto en mi punto de vista, sería una situación mucho más compleja para estos malos servidores públicos, los que, naturalmente, en cinco meses que llevan de gestión, han demostrado ineptitud, porque la verdad, “no sirven para nada”, pero sí, muy buenos para cobrar sus jugosos salarios y demás beneficios y por supuesto, “darse la mejor vida allá en México”, y cuando los fines de semana están aquí “se la pasan asando pollo” y contando mentiras, porque de bueno nada pueden contar.

EN CONSECUENCIA, “los Diputados Federales Fronterizos”, ya han venido demostrando no tener ni calidad, ni altura y mucho menos interés de servirle a las familias que les dieron el voto y aun así, esta gama de “políticos buenos para nada”, creen tener la opción a buscar ser Presidentes Municipales de sus pueblos, eso es increíble, porque simple y llanamente, “la gente ya está despierta” y sí “como Diputados están fallando, como alcaldes serían peores”, porque a estos, obviamente “más les ha importado el beneficio propio que el bien colectivo” y eso no lo digo yo, si no la misma gente que está decepcionada de los legisladores que en campañas, pomposamente y en coro gritaban que, “Juntos Haremos Historia”, pero esa historia a como el pueblo hoy ve el panorama político de estos diputados, “sería una historia negra” para las familias de la frontera de Tamaulipas.

OJALÁ Y Olga Juliana Elizondo Guerra y Armando Zertuche Zuani trabajaran con atingencia y perseverancia por el bien las familias de Reynosa y las de la región ribereña, pero repito, “no lo harán”, porque ni el intento han hecho y eso, está muy claro. Igualmente el Río Bravo y demás pueblos del III Distrito, están inconformes, indignados e incluso marcadamente decepcionados, porque “El Calabazo” Héctor Joel Villegas, quien como Diputado Federal, está demostrando muy clara ineptitud e importamadrismo y que lamentable, porque todo mundo en Río Bravo, creyó y pensó que este ex aduanal, haría un decoroso papel, pero, está haciendo todo lo contrario.

PARA CONCLUIR, es importante señalar que, los hechos aquí y donde quiera, “son los que enmarcan realidades” y si exponemos el mal proceder de los irresponsables cuatro Diputados Federales de la zona fronteriza, es porque la gente, quiere saber de ellos y, estos, “porque están quedando mal”, no han regresado a los lugares dónde fueron a pedirle el voto a las familias que creyeron y confiaron “en esta gama de mitómanos”, a los que ser Diputados “solo les ha servido a ellos” y no a las familias de los pueblos que dicen representar, cuya cuestión es muy lamentable, porque esta es una triste historia, pese a que en campaña decían que, “Juntos harían historia con sus pueblos”. ¿Será?.

¿Usted amable lector que opina?

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com