INFORMALES DE REYNOSA: LA ESTAFA MAESTRA DE MAKI

Que investiguen a Maki y el faltante millonario de los cobros por derecho de piso.

La planeación de obras en Reynosa, es terrible: gastan en lo no necesario.

Reynosa se llena de Maki Zombies; Maki los combate con clausuras.

200 alcaldes fueron corridos de Palacio Nacional con gas lacrimógeno por pedir más presupuesto.

Mario Ramos Tamez, el “Diputado de Chiripa” da lástima.

Yeidckol: “No tienen derecho a opinar y nosotros no se los vamos a permitir”.

Que el Doctor Honoris Causa, Alejandro Rojas Díaz Durán cambie su estrategia de comunicación.

En el XXII Concurso Nacional de Sesiones de Educación Física Sinaloa 2019, Tamaulipas va a la final.

Sin duda que la polémica declaración de Maki Esther Ortiz Domínguez, una más de las que lleva desde que llegó al gobierno municipal de Reynosa, inició cuando la alcaldesa de Reynosa abrió la caja de pandora al proponer el cobro de impuestos a los comerciantes informales, especialmente a los “taqueros” y a los “eloteros”.

La alcaldesa expuso su “novedoso proyecto” en el Parlamento para el Análisis del Paquete Económico 2020, organizado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados: “queremos que se establezca una ley sobre los establecimientos informales; nadie como nosotros conocemos a los informales, los tenemos en un censo, todos los taqueros, todos los eloteros, toda esa gente que no paga impuestos y que debería tener una tasa para pago de impuestos”, indicó Maki Ortiz, ex Senadora de la República por Tamaulipas.

La edil presentó dicha propuesta debido a los recortes presupuestales aplicados por el gobierno de la República y dijo que para abatir esa “austeridad negativa” los alcaldes podrían generar riqueza para responder a sus gobernados con una recaudación que sería factible levantando un censo de contribuyentes informales.

“Así podríamos cooperar nosotros de una manera muy importante con toda la información de los miles que tenemos en cada municipio -dijo la originaria de Chihuahua, pero residente de Mission, en Texas- y lograríamos que dicha recaudación generara impuestos y riqueza para todos”, dijo la alcaldesa de Reynosa.

En su explicación, la alcaldesa tamaulipeca expuso que este impuesto se aplicaría con una tasa de 5 por ciento a los ingresos de las personas físicas dedicadas a actividades empresariales y cuyos ingresos no superaran los 2 millones de pesos.

El caso es que, en Reynosa, no se sabe, públicamente, y con precisión, cuantos comerciantes informales hay en la ciudad, dado que la alcaldesa se niega a informar la cifra que integra su padrón municipal, pero lo que sí se sabe es que está haciendo un gran negocio con ellos, se está enriqueciendo tanto, que se ha embolsado cientos de millones de pesos en los últimos tres años, sin que hasta hoy alguien le diga algo.

Lo malo es que Maki asegura que los informales no contribuyen, cuando lo real es que si lo hacen. Lo que a lo mejor Maki no sabe es que la Constitución General de la República, en su artículo 31, considera que el principio de proporcionalidad tributaria implica que los contribuyentes, en función de su respectiva capacidad contributiva, deben aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos o de la manifestación de riqueza que hubiere gravado el legislador para efectos de contribuir al gasto público. Y así lo hacen los informales, aunque para el criterio de la alcaldesa Ortiz Domínguez “la utilidad” que le dejan los informales no es suficiente, aunado a los recortes en los presupuestos federales, lo que ha impactado en que su mina de oro se venga para abajo

Y con esta petición de cobrar más impuestos a los pobres, queda comprobado que Maki desprecia a los pobres, a los que menos tienen, y claro, porque no son de su clase social, de su condición, no viven como ella y menos viven -en Mission- donde ella vive, lo que resulta un exceso, porque esos informales, a los que Maki quiere exprimir más, fueron su base electoral en las elecciones de 2016 y en la reelección de 2018. Y mientras más los quiere exprimir, Maki busca como convencerlos de su proyecto para el 2022 y convertirlos en voto útil. Maki, pues, no quiere a los pobres, pero los necesita con fines electorales y económicos.

Le doy un dato adicional. Es tal el desprecio de Maki por los pobres, que en un comentario compartido en el chat de Whatsapp de la Asociación Nacional de Alcaldes de México, Maki, quien les participó su proyecto de paquete económico para el 2020 de Reynosa, muy segura, con la seguridad que da la petulancia, la soberbia y la ignorancia, les aseguró a sus compañeros alcaldes: “No tengan miedo!!! ¡¡Los informales nunca estarán con nosotros!!”. Que presunción más grande. Maki utiliza a la gente y sólo la usa. Y cuando terminó de utilizarlos, les da una patada en salva sea la parte y quisiera tirarlos a la basura. Ahí el caso de los carretoneros a quienes primero los convenció de votar por ella y después les aplicó la guadaña a través de la Ley para desterrar a esta actividad de Reynosa, importándole un pepino el futuro de esas familias.

Y vamos más allá: ¿Sabe cuánto le generan “los eloteros y taqueros a Maki”? A pesar de que el Ayuntamiento y la propia Maki no quieren hablar de su padrón de informales, con el número exacto, organismos empresariales aseguran que el número va de entre los nueve mil a los diez mil. Y para poder trabajar, los informales deben pagar un permiso anual que se contempla en 5 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Asimismo, el Periódico Oficial del Estado, de fecha 24 de diciembre de 2018, en su página 706, señala que, por uso de vía pública, se deberá de pagar una Unidad de Medida y Actualización por metro cuadrado por día, lo que equivale a $84.49 pesos al día. Y aquí viene lo bueno, así está configurada la “estafa maestra y millonaria reynosense” que están llevando a cabo Maki y sus muchachos.

Si hubiese 9,000 informales, como calculan los organismos empresariales, y multiplicamos la UMA diaria por 365 días y por $84.49, nos da un gran total de $277’549,650.00 pesos. Una muy buena recaudación para Reynosa. El problema es que Maki, al estilo Fu Man Chu desaparece el dinero como por arte de magia. ¿O cómo podemos explicar entonces que la administración municipal de Maki reportó en 2017 al Congreso de Tamaulipas por concepto de uso de Goce, aprovechamiento o explotación de vía publica la cantidad de 15 millones 300 mil pesos y en 2018, por el mismo concepto, reportó al legislativo $13’451,721 pesos? ¿Y el resto? En el 2017 la diferencia entre lo cobrado y lo informado es de poco más de 262 millones de pesos y en 2018 se esfumaron poco más de 264 millones de pesos, los que hasta hoy nadie sabe y nadie supo.

¿Es o no negocio cobrar impuestos a los comerciantes informales? Algunas voces al interior de la tesorería aseguran que si existe un padrón con información de más de 7 mil informales. Lo que no se dice es cuantos más. Y permítame un dato. En el primer lustro del siglo XXI se tenía un padrón de más de cinco mil informales que, dadas las condiciones económicas del país y de ese municipio en particular, no sólo no hay posibilidad de que el número disminuya, sino que además, año con año, el número de informales crece cada día, más con la crisis económica que se vive desde el año 2012 y que, en este primer año del gobierno de la 4T la economía mexicana amenaza con no lograr el crecimiento mínimo, lo que se traduce en pérdida de empleos, en la no llegada de nuevas inversiones productivas y en el crecimiento de los comerciantes informales. Los jefes y jefas de familia debemos llevar a nuestras familias el pan diario, salga de donde salga.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, publicó en el segundo trimestre del 2018 el documento titulado Impacto Fiscal de la Economía Informal en México, que con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo trimestral, se concluye que el estado de Tamaulipas cuenta con alrededor de 356 mil personas ocupadas en el sector informal, de las cuales, más del 60% se concentran en los municipios de Reynosa (19%), Matamoros (15%), Nuevo Laredo (11%), Victoria (11%) y Tampico (10%). Si atendemos estas cifras del 2018, podríamos concluir que en Reynosa hay 67,640 personas que viven de la informalidad. Y entonces tendríamos que conocer si todos ellos pagan su derecho de piso por día y su permiso anual al Ayuntamiento de Reynosa, porque de ser así, entonces, el boquete económico que se ha hecho a la ciudad es un hoyo sin fondo.

Ahí estos datos, pues, para que el Congreso, local y federal, y la contraloría investiguen a la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez, porque hay un gran faltante en sus cuentas públicas por donde se van cada día millones y millones de pesos que deberían ser aplicados en lograr una ciudad mejor, y no en el enriquecimiento ofensivo de Maki, su familia y sus “colaboradores”.

1. Por cierto, le comento que en el Ayuntamiento de Reynosa hay una terrible planeación en todo, incluyendo lo que a obras públicas se refiere. Déjeme le cuento que el tramo de la calle, Tiburcio Garza Zamora, entre San Luis y Morelos, en la colonia Rodríguez, fue rehabilitada apenas en 2016, durante la administración del deshonesto José Elías Leal, y a menos de tres años de distancia, y cuando las condiciones de la arteria no eran malas, nuevamente cerraron la arteria para volver a rehabilitarla, lo que parece ser un pretexto para seguir enriqueciéndose a costa de los ciudadanos.

Lo malo es que los vecinos del citado sector están que echan chispas por la autoritaria medida, que no era necesaria porque la calle no la necesitaba. Sin embargo, el coraje ciudadano por el desorden y el cierre de la citada arteria que ya completa más de un mes sin dar servicio, pero a estas alturas del partido la alcaldesa reynosense requiere estrellitas para pelear una candidatura en la elección de 2022, lo cual se ve casi imposible por la no aprobación de las cuentas públicas de Maki, en 2017 y 2018, por obvia$ razone$.

2. Por cierto haciendo gala de un autoritarismo increíble, la alcaldesa de Reynosa clausuró un depósito sólo porque al propietario se le ocurrió poner una makizombie a las afueras de su negocio, con motivo de las fiestas de Halloween. De inmediato, Maki dio la orden para clausurar dicho negocio.

Pero lo más interesante del asunto, es que el propietario de la Piñatería Ramírez, negocio que ha dado fama nacional y en una de esas hasta internacional a Reynosa por sus famosas piñatas basadas en el tema noticioso actualidad, de inmediato mandó quitar una piñata de Maki Zombie, otra, para evitar que le clausuraran también su negocio.

Lo que queda claro es que ya nadie respeta a Maki, menos los eloteros y los taqueros, por querer pasárselos a cuchillo con aquello de los impuestos, cuando les cobran permisos anuales y piso diario, por una cantidad millonaria que, lo más triste, es que nadie sabe en dónde quedó la bolita.

3. Este martes, como Usted bien se enteró, más de 200 alcaldes de México, entre ellos Enrique Rivas Cuellar, de Nuevo Laredo; y Xicoténcatl González Uresti, de Ciudad Victoria, se presentaron en Palacio Nacional a solicitar audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no sólo no los recibió, sino que además les rociaron gas lacrimógeno para dispersarlos, en un echo políticamente incorrecto, porque parece ser que de ese tamaño es el respeto del poder ejecutivo federal a los alcaldes del país.

Si el presidente dio la orden de rociarlos, malo, pero si no dio la orden peor, porque eso quiere decir que algún oficioso metió al presidente López Obrador en una dinámica compleja, en donde está abriéndole más frentes de batalla, lo que denota que no han leído ni a Maquiavelo ni a Tzun Su.

Además, sin defender a nadie, me parece que los alcaldes son personajes democráticamente electos que son quienes dan servicios básicos directos a los mexicanos, en los 2,457 municipios de México, lo que significa que un 10% de los alcaldes de México fueron gaseados y ofendidos cuando pretendían reunirse con el presidente a tratar de lograr más recursos para sus respectivos municipios.

Y si bien es cierto, que técnicamente el tema de los presupuestos y dineros públicos es competencia de la Cámara de Diputados, también es cierto que lo cortés no quita lo valiente y, en este caso, bien pudo haberlos recibido el presidente, saludarlos e indicarles el camino correcto de sus demandas, y pudo haberse comprometido a cabildear a su favor.

Por cierto, entre los alcaldes gaseados andaban también presidentes municipales emanados de MORENA.

4. Quien no se cansa de cometer torpeza tras torpeza, es el diputado federal por Movimiento Ciudadano, Mario Alberto Ramos Tamez, entenado de Gustavo Cárdenas Gutiérrez, a quien le dio a ganar una buena cantidad de pesos cuando era regidor en la pasada administración municipal. Ramos Tamez ya dio color de que está apoyando a MORENA en la Cámara de Diputados, en lugar de apoyar y salir al rescate de los victorenses que fueron quienes le dieron el voto para acceder al Palacio Legislativo de San Lázaro.

Este sujeto, diputado federal, se enfrentó en un encuentro epistolar a través de las redes sociales con el Sindico del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Luis Torre Aliyán quien le lleva mucha, pero mucha ventaja en esto de la política. Y Luis, colmilludo como lo es, no se engancho como era la intensión de Mario, el diputado de chiripa.

Ramos Tamez quiere seguir el estilo de su maestro, el de la escoba, pero no le queda, da lástima, y más que lástima da coraje que no ha traído nada a Ciudad Victoria, nada, ni una miserable obra, por lo que su paso por la Cámara de Diputados ha sido tan o más inútil que su paso por el cabildo de Victoria.

Y me parece que si Mario tuviera vergüenza renunciaría de inmediato al cargo y ofrecería disculpas a sus electores, porque no ha cumplido nada y menos ha regresado a su Distrito, el Quinto, a conocer las necesidades de la gente y ver de que forma los puede ayudar.

Y, mientras que este sujeto siga cobrando, la gente le importará un comino. Cuando vaya terminando su gestión como legislador va a regresar a su Distrito a pedir el voto para la nueva encomienda que quiera seguir pero, lamentablemente, la sociedad victorense ya lo conoció, y las opiniones son malas, muy malas, tanto o más que el pobre desempeño de Mario que, aunque Usted no lo crea, da pena ajena.

4. Hablando de MORENA, la presidenta nacional de ese partido político, Yeidckol Polevnsky, después de los hechos de Culiacán, en Sinaloa, salió en un video en sus redes sociales donde afirmó que “No tienen derecho a opinar, no pueden criticar (…) y nosotros no se los vamos a permitir”. La presidenta nacional de Morena, se dirigió a quienes llamó “jauría de críticos” y quienes han opinado contra la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de seguridad de liberar a Ovidio Guzmán López, hijo del “Chapo”.

Perdón, pero la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos defiende que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito, o a través de las tecnologías de la información, derecho que no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley.

Además, no se puede restringir el derecho de expresión por medios indirectos, como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos; de frecuencias radioeléctricas; de enseres y aparatos usados en la difusión de información; mediante la utilización del derecho penal o por cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Señora Yeidckol le sugiero serenidad, serenidad y más serenidad. Este país requiere trabajo, trabajo y más trabajo para resolver los grandes temas nacionales y no podemos esperar más tiempo.

5. Vaya quemón que se dio Alejandro Rojas Díaz Durán al criticar al Gobernador de Sinaloa el pasado jueves, por no haber agradecido al presidente Andrés Manuel López Obrador

En su primer twitter, el cual borró para sacarle la vuelta al error, Rojas Díaz Durán señalaba que “El Presidente @LopezObrador_ deslindó del fallido operativo en #Culiacán al gobernador @QuirinoOC, y es hora que no le agradece!

Más tarde, alguien le hizo ver su error a Rojas Díaz Durán quien tuiteó: “Ofrezco una disculpa pública al gobernador @QuirinoOC y a los sinaloenses por no darme cuenta de que ya había agradecido (Quirino Ordaz Coppel) al presidente @lopezobrador_.

El humanismo del presidente evitó una tragedia. Hay que redefinir la estrategia. No hay de otra”.

Ante ello hay que recomendar al Doctor Honoris Causa Rojas Diaz Durán, cambiar su estrategia de comunicación, porque esta le está generando muchos problemas.

6. Y una buena noticia, una primicia diría yo, para nuestro estado. En el XXII Concurso Nacional de Sesiones de Educación Física Sinaloa 2019, que se está celebrando en Mazatlán, Tamaulipas pasó a la final, con Javier Saldaña Ríos. Me parece un excelente resultado, pero, como siempre pasa, queremos más. Por ello, ante el reto que este concurso representa, le deseamos mucha suerte al equipo que representa a Tamaulipas en esta justa. ¡Enhorabuena!

