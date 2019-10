AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

AMLO: tan fuerte como vulnerable

Inicia Chuy Puente obras de pavimentación

Alcaldesa de Xicoténcatl supervisa obras

Los recientes hechos suscitados en Culiacán, Sinaloa con una notoria réplica e interés en redes sociales de quienes apoyan la llamada Cuarta Transformación, en los cuales se ha visto involucrado directamente el presidente de la república, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, por haber tomado la valiente decisión de dejar en libertad a un famoso capo de la droga, invitan a distintas reflexiones sobre manejo en situaciones de crisis por parte de las personas que en el supuesto deberían fungir como asesores del ejecutivo federal, los cuales han dejado mucho que desear en temas de seguridad, económicos y políticos.

Para colmo de males, MORENA, la organización política con la cual el tabasqueño llegó al poder, se ha convertido en un verdadero centro de batalla, donde se vive un verdadero desgarriate de todos contra todos por la sucesión partidista, donde ni siquiera el propio presidente AMLO ha podido poner orden, muy a pesar de haberles sugerido a sus huestes a no pelearse y a utilizar el método de las encuestas para definir quién debe ser el nuevo presidente de MORENA.

Entonces, ya vimos en el Senado, lo mismo que en la Cámara Baja y en MORENA el pleito que se traen entre grupos y tribus por la dirigencia nacional del partido en el poder. ¿Quién se preocupa por apoyar al presidente en sus valientes decisiones de “pacificar” al país?. ¿Dónde están los súper asesores?.

La estrategia fallida sobre la captura de uno de los hijos de “EL CHAPO” GUZMÁN le pegó de lleno al presidente LÓPEZ OBRADOR en su imagen, pero también en su credibilidad. La brújula parecía extraviada. No había control de daños.

El famoso capito anda libre, en tanto que FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO ex portavoz y ex secretario particular del ex presidente VICENTE FOX sigue en su chamba como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el gabinete de AMLO.

Al respecto no han rodado cabezas y los titulares de la SEDENA y MARINA se han mostrado molestos, pues aceptaron que el operativo con el cual se buscó detener a OVIDIO GUZMÁN LÓPEZ, fue precipitado y mal planeado por parte de agentes ministeriales militares y de integrantes de la Guardia Nacional (GN) que no midieron las consecuencias que se iban a desatar.

El secretario de la Defensa, LUIS CRESENCIO SANDOVAL reconoció que el gobierno desestimó el poder de convocatoria y la capacidad de respuesta de los grupos criminales de esa entidad.

Posteriormente, diputados del PAN demandaron la renuncia del Gabinete de seguridad y del Presidente de la República, luego de la violencia desatada en Culiacán.

Y luego, vendría la respuesta del presidente AMLO ante la toma de su decisión: “Hay algunos que nos critican porque tomamos esta decisión, pero lo más importante es la vida de los seres humanos y la vida hasta de los que están en malos pasos, la vida de los soldados porque el soldado es pueblo uniformado, y la vida de inocentes, de población civil, que estaba ahí atrapada entre dos fuegos.

Iba a ser una masacre y decidimos evitar eso porque nosotros ya no vamos a continuar queriendo apagar el fuego con el fuego. La violencia no se puede enfrentar con la violencia, al mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia.

Y la gente es buena, el pueblo es de buen corazón. No es cierto que el mexicano, el ser humano sea malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Recibí llamada del presidente TRUMP expresando su solidaridad por los hechos de Culiacán. Le agradezco el respeto a nuestra soberanía y su voluntad por mantener una política de buena vecindad, sustentada en la cooperación para el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos”.

Por cierto, ese día del escándalo sobre la estrategia de capturar a un “pez gordo”, fallida, el presidente también mostró su fortaleza, pues después de dimes y diretes y hasta de magistrados suspendidos, por fin en la Base Aérea Militar de Santa Lucía se iniciaron los trabajos para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles.

De tal modo, que tenemos un mandatario nacional que es fuerte en algunos temas, pero vulnerable en otros.

Y si tan de buen corazón se trata, ojalá y que pronto doña ROSARIO ROBLES pueda obtener su absoluta libertad, pues no hay nada mejor que ser libre en esta prometida república amorosa.

DEL ARCHIVERO…

Con una inversión importante de recursos, el Alcalde del municipio de Ocampo, Tamaulipas, Profesor, JOSÉ DE JESÚS ÁVALOS PUENTE puso en marcha las obras de recarpeteo con pavimento asfáltico que beneficiará a familias que habitan en distintos sectores del llamado vergel tamaulipeco.

Con estas acciones de recarpeteo a base de pavimento asfáltico, algunos tramos de diversas arterias del municipio como: Pedro José Méndez entre 5 de mayo y campo 20 de noviembre, Hidalgo, entre Cuauhtémoc y Cuitláhuac, Juárez entre Felipe Ángeles y Cuernavaca, Cuauhtémoc entre Matamoros y Guerrero; Cuitláhuac entre Juárez y Guerrero; Obregón entre Hidalgo y avenida San Juan; Guerrero entre Lázaro Cárdenas y Puente Españita; Sarabia entre San Juan y Libramiento y Lázaro Cárdenas entre Guerrero y Zaragoza habrán de ofrecer mejores condiciones a quienes transiten por ambos sectores de la población.

Se informó que dichas acciones también se efectuarán en algunas vialidades del poblado Adolfo López Mateos.

Se trata de un total de 42 cuadras, donde se estarán realizando estas importantes acciones que puso en marcha el alcalde JOSÉ DE JESÚS ÁVALOS PUENTE, quien estuvo acompañado por funcionarios municipales, miembros de su cabildo y beneficiados.

“El apoyo de los vecinos, y su participación ha hecho posible atender esta demanda, una de las principales desde el inicio de la administración, hemos trabajado en equipo para, juntos, construir el futuro de Ocampo, donde contamos también con el apoyo de nuestro gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, quien ha visto con buenos ojos a nuestros municipio, y tenemos la oportunidad de realizar un total de 45 mil metros cuadrados de recarpeteo con pavimento asfáltico”, refirió el presidente municipal.

Estas acciones forman parte de un proyecto de mejora constante en la imagen urbana de la población y que se traduzca en mejores condiciones de vida para todas las familias de Ocampo.

Cambiando a otro municipio, tenemos que al igual que el resto de otras ciudades, González destaca por su participación en la Feria Tamaulipas, la cual se desarrolla con éxito en la capital del estado.

En días pasados y como parte de este importante evento, el alcalde GUILLERMO VERLAGE BERRY participó en la Cabalgata Unidos por Tamaulipas, encabezada por el Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, la cual se desarrolló desde el Lienzo Charro- al parque Bicentenario acompañado de los representantes de su gobierno y de los 43 municipios.

En su mensaje, el gobernador mencionó la importancia de realizar acciones de fortalecimiento a las raíces y costumbres familiares, y el orgullo de ser Tamaulipeco.

A la cabalgata de la unidad asistieron más de 1000 cabalgantes en un recorrido de 12 km en un ambiente familiar.

En cambio, la alcaldesa de Xicoténcatl, NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ supervisó de forma personal los avances de la construcción del mercado municipal “20 de noviembre”, donde verificó los trabajos sobre la instalación de red de agua potable y red de drenaje sanitario en dicho establecimiento comercial, donde fue acompañada por el titular de la COMAPA, así como de personal de obras públicas.

Posteriormente, se dieron instrucciones para la colocación de dados para la instalación de postes de alumbrado público en ampliación del bulevar Rodolfo Torre Cantú, en la colonia José María Martínez, acciones que brindarán una mayor iluminación a los domicilios de ese importante sector del municipio.

Y en cuestiones de iluminación, tenemos que por instrucciones de la alcaldesa de Xicoténcatl, NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ se instalaron luminarias LED en el punto de salida del municipio a la altura de la calle José de Escandón que conecta con la carretera estatal, donde de igual manera se construyó un canal para desagüe pluvial, así como también un área de juegos infantiles.

lerma2002@hotmail.com

lermavillegas2002@gmail.com