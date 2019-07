Tendencias

Oscar Contreras Nava

Inicia el paro de los agricultores

Los agricultores organizados de México iniciarán el cierre de carreteras por todo el país este miércoles en protesta por la desaparición de algunas de las dependencias y programas que les ofrecían asesoría, apoyos y porque además, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha puesto atención a sus demandas.

Y es que para AMLO la solución de campo es que los agricultores reciban directamente los recursos que el gobierno federal siempre les daba y está decidido a quitar de en medio a las dependencias intermediarias que los atendían.

Sin embargo, esta medida no soluciona las peticiones de la gente del campo, por lo que una y otra vez han solicitado hablar directamente con AMLO, para expresarle las opiniones que tienen sobre lo que quiere hacer con el sector agrícola, pero el tabasqueño no les pone atención porque para él existen otros programas que son prioridad y no los que tienen que ver con el campo y ante esto no hay nada de qué hablar.

Por eso han decidido cerrar las principales carreteras de México a partir de este miércoles y esperamos que el presidente López Obrador no se ponga socarrón y se aferre a no atenderlos, porque es seguro que estos bloqueos carreteros causarán mucho daño a la economía nacional.

De tal manera que ahora si queremos ver actuando, al menos en Tamaulipas, al mentado JR Gómez quien es el súper delegado del gobierno federal y deberá ser el interlocutor con los agricultores en el estado, así como también queremos ver a los legisladores federales como Olga Sosa, Armando Zertuche y Erasmo González, quienes son “ajonjolí de todos los moles” y van a cualquier evento donde pueden sobresalir.

Así que ya veremos hasta dónde llegan los legisladores federales porque los agricultores de Tamaulipas y de México, están decididos y dispuestos a cerrar carreteras sin importarles cuánto tiempo duran y lo harán hasta que AMLO los atiendan, escuche y resuelva sus demandas.

En fin, por supuesto que esto nunca hubiera avanzado si el gobierno de la 4T los escucha y atiende por lo que esperamos que al presidente Andrés Manuel López Obrador no se le suba lo socarrón, porque desde luego que este movimiento nacional de agricultores organizados pudiera desatar otros conflictos más y tenemos que estar muy pendientes por todo lo que pudiera surgir a raíz de esta situación.

Cambiando de tema. Hace unos días en la refinería Madero se suscitó un hecho que confirmó el hartazgo que los trabajadores petroleros tienen hacia sus dirigentes.

Resulta que Esdras Romero Vega fue citado por los directivos de Pemex a la refinería para informarle sobre el despido de un grupo de trabajadores que resultaron ser los culpables del robo de varias herramientas especiales las cuales tienen un alto costoso.

Pues bien, todo sucedía con normalidad hasta que un grupo de petroleros se acercaron a Esdras para pedirle que los pusiera al tanto de la situación, pero Romero Vega no pudo decirles cuál era la situación en que se encontraban y esto los molesto.

Así que de inmediato empezaron a reclamarle por su actitud y más trabajadores se fueron acercando al ver que se calentaban los ánimos, por lo que Romero Vega decidió irse de inmediato, pero al subirse a su camioneta empezó a recibir una serie de proyectiles y salió huyendo.

Este tipo de hechos violentos nos indican que los trabajadores de la sección Uno del Sindicato Petrolero, ya no toleran la prepotencia y soberbia de sus dirigentes y todo indica que esto será el inicio de la caída de la pandilla de Edras Romero Vega y esperamos que sea más pronto que tarde para que los petroleros de Madero no se violenten más. Así de simple

Por cierto, ya que hablamos de los priistas de Ciudad Madero, nos comentan que el dirigente del PRI municipal, Soel Cruz Leos, busca bloquear la visita que hará Alito para promover su candidatura a la dirigencia nacional.

Nos dicen que Soel se la pasa enviando WhatsApps a los militantes priistas para que no asistan a las reuniones que tendrá el ex gobernador Campechano y esto porque asegura que no hay línea y él no puede promoverlo si no hay línea. ¿Qué les parece?

Punto final. El senador Samuel García sugiere blindar a Nuevo León ante el negativo panorama económico que se presentará por las decisiones que el presidente Andrés Manuel López Obrador está tomando y comenta que será necesario cambiar la constitución del estado.

Desde luego que esta sugerencia va contra el espíritu del sistema republicano y federal, pero parecería que a AMLO esto no le importa y una prueba de ello, es que el presupuesto federal 2019 lo ha canalizado casi por completo al sur sureste del país.

Si logra Samuel García llevar a cabo su propuesta será el inicio de una posible separación de pacto federal y esto no sería nada extraño, la terquedad de López Obrador obliga a actuar de esa manera. ¿Cómo la ven, eh?

http://oscarcontrerastamaulipeco.mx