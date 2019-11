LETRAS PROHIBIDAS

Inicia guerra PAN-Morena

Clemente Zapata M.

La guerra ha iniciado/

en el Congreso local/

será hostilidad total/

diálogo está cerrado…

Son dos de peso pesado/

PAN y Morena combaten/

espero que no se maten/

ya de todo se han gritado…

Lo visto en la última sesión del Congreso local la semana pasada, nos demostró que el PAN y Morena ya están en abierta lucha por la siguiente elección.

Es claro que tanto el Partido Acción Nacional (PAN) como Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) son los únicos partidos que se mantienen “vigentes” en la política tamaulipeca.

Aunque Acción Nacional tiene mayoría en el Congreso local cabe reconocer que Morena puede ser, con todo y sus diez legisladores, un hueso duro (por no decir imposible) de roer.

Por ello el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, GERARDO PEÑA FLORES, debe evitar caer en provocaciones por parte de Morena; debe serenarse pues.

Por si no se han dado cuenta los panistas, la bancada de Morena (el partido del Presidente de la República) es “golpeadora”, como se le llama en política a quien usa la provocación y agresión verbal.

Además la bancada de Morena tiene, tras su espalda, a “picudos” analistas y a serios auditores que se la saben muy bien en eso de la “pelea callejera” y que han aportado datos duros para abrir fuego.

(Y cuando hablo de picudos analistas y serios auditores no me refiero ni por broma o error al payaso vestido con traje y corbata de JORGE VALDEZ, de triste memoria entre la comunidad gay)

Por ello la bancada panista, y su “pastor”, deben verse más inteligente en sus dichos, mesurados y estoicos; demostrando con hechos y datos duros que le asiste la razón.

También cabe reconocer que la bancada de Morena sabe pegar y han sido “efectivos”; de ahí la importancia de tomar con mesura los comentarios románticos a favor de la Cuarta Transformación.

Los legisladores morenos buscan exhibir a la bancada azul porque saben que son menos y que sus iniciativas serán aplastadas por la mayoría panista; no pasarán pues…

Por ello sólo les queda “golpear” para ganar reflectores y tal parece que en las últimas sesiones les ha funcionado a la perfección, pues han sido los “ganones” en el “teatro del escándalo”.

Ya demostró oficio la legisladora matamorense, LETICIA SÁNCHEZ GUILLERMO, del distrito once, quien llegó al Congreso por el principio de mayoría relativa.

Detrás de ella está un fuerte equipo que le entiende a los números, a la verborrea y, sobre todo, a la “tenebra política”. Es decir no está sola y ya le “agarró la onda” al “juego legislativo”.

Podrán ser EDNA RIVERA LÓPEZ o CARMEN LILIA CANTUROSAS las coordinadoras, pero es LETICIA la de la “cadena corta” y la que dará más dolores de cabeza a la bancada azul, ¡apúntelo!

De ahí que GERARDO PEÑA debe “serenarse” y asesorarse bien para que pueda contrarrestar, a través de sus “alfiles”, los ladridos morenos que desde tribuna recibirá durante toda la legislatura.

Los morenos ya le tomaron la medida al “pastor azul”, les bastó tres meses para conocerlo y “encenderlo”; y falta mucho para cambiar la legislatura…

Los proyectos a futuro ya se cocinan desde hoy y “llevan mano” panistas y morenos en ellos… al buen entendedor, pocas palabras… Pendientes…

ÁGORA

ESTAMOS INMERSOS EN un mundo de tecnología, en donde para muchos un “like” es la línea divisoria entre la alegría y la depresión, principalmente en las nuevas generaciones… Por desgracia esta tecnología nos acerca a través de una pantalla, pero nos aleja en el aspecto de interacción física… Paradójicamente es más fácil hablar con una persona al otro lado del mundo que con personas de la misma cuadra en donde se vive… La tecnología debe ser una herramienta para facilitar la comunicación, pero ojalá nunca suplante la interacción personal ya que el ser humano podría evolucionar y perder el habla y el oído, pues sólo necesitaría los dedos y los ojos para la comunicación… ¡Para la reflexión!

DEL TINTERO…

+++El Sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, que digna y atinadamente dirige MARIANA GÓMEZ DE GARCÍA, y el gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, hicieron alianza con la plataforma DMX32 para proyectar a Tamaulipas con su moda, arte y cultura.

+++El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, a través del Cuerpo Académico de Estudios de Psicología, difundió el libro “Adherirse a la vida: Manual para promover la adherencia de varones con VIH”.

+++El alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, inició las gestiones para la construcción de una Estación de Protección Civil y Bomberos en el Puente de Comercio Mundial (Puente III).

ENTRETELONES…

1.- ME COMENTAN QUE… Derivado de la salida de ARTURO SOTO para irse como candidato y posterior diputado local, la Subsecretaría de Ingresos no está pasando por un buen momento… Al parecer SOTO dejó una buena estructura y ambiente laboral, pero con la llegada de MAURICIO GUERRA MARTÍNEZ las cosas se vinieron abajo… También me comentan que los despidos en esa área están a la orden del día, que ha provocado un estresante ambiente de trabajo. Varios empleados se sienten como si fueran pavos (guajolotes), pues intuyen que no llegarán a Navidad… Al parecer a partir de enero el Subsecretario piensa borrar cualquier vestigio (gente) que llegó con SOTO, como si esa fuera la solución a tanto desorden que priva en esa área desde su arribo… Por lo pronto los empleados no tienen lo más elemental para hacer su chamba como papelería, mobiliario y gasolina para los vehículos… ¡Santa Cachucha!

2.- ME COMENTAN QUE… Parece que el obispo de la diócesis de Victoria, ANTONIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, tiene “línea” en contra del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, pues un día sí y otro también se le suelta la verborrea en contra del Jefe de la Cuarta Transformación… El Obispo debería prestar más atención a lo que pasa en algunas parroquias, en donde los servicios que se ofrecen están cotizados en miles de pesos como las misas de Primera Comunión, donde algunas parroquias cobran hasta 12 mil pesos por ello… ¿No dijo hace meses el papa FRANCISCO que los servicios que presta la Iglesia Católica son gratuitos…? ¡Mi no entender!

3.- ME COMENTAN QUE… El secretario general de Gobierno, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, calmó el nerviosismo que se vive en algunas dependencias tras los recortes que sufrirá Tamaulipas a través del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020… El funcionario dijo que no se permitirá que se presente una desestabilización social en la entidad, fruto del recorte en el recurso federal… Por lo pronto sus palabras causaron alivio en casi todos los proveedores de Gobierno y ubican, nuevamente, a VERÀSTEGUI como uno de los funcionarios más rentable de la administración estatal… ¡Así comentan!