Por Guadalupe E. González

INICIA LA GUERRA ELECTORAL EN TAMAULIPAS

AYER “de ipso facto”, “inició la guerra electoral en Tamaulipas”, una guerra que creo y considero deberá ser un actividad cívica que ilustre al contexto ciudadano, porque el pueblo, será el principal antagonista en este menester, menester que para mi gusto, se antoja interesante, porque “a través del voto popular”, se elegirá a los nuevos integrantes del Congreso del Estado, en cuyo cuerpo legislativo, es donde se analizan y se toman las mejores decisiones, para que, el resultado de estas, sea el fruto que permita “a nuestras familias tener una mejor calidad de vida”.

PARA MUCHOS, como es natural, “el hoy Congreso azul, cambiará de color”. Sin embargo, viendo con equilibrio y sensibilidad política el actual escenario electoral, por más que se vaticine a “boca de jarro” que, Morena arrasará, esa es la peor de las falacias, cuya probabilidad, solo existe en la mente de quienes son opositores al gobierno albiazul, porque si vemos con crudeza el “status de Morena” aquí en Tamaulipas, este partido de reciente creación, de plano, “no ha tenido avances preponderantes”, porque el impacto político que todo mundo creyó lograría, no se ha consolidado, porque lamentablemente “entre ellos mismos, andan la greña”, generándose en Morena un terrible desgaste político. Y eso por obviedad, no los conduciría al objetivo trazado.

AHORA BIEN, si estando en la boleta Andrés Manuel López Obrador, MORENA, solo ganó dos Ayuntamientos y unas cuantas Diputaciones Locales, en nuestro estado. Hoy que el mandatario mexicano, no estará con ellos, eso, “será un interesante termómetro”, para darnos cuenta, “si Morena tiene o no el raiting” que aducen tener. Y digo esto, porque las cosas se deben ver, poniendo “los pies sobre la tierra” y, “no irse con la finta” de que, el partido marrón, es más fuerte que lo demás, en lo que a mi juicio, los Morenos, no deberán confiarse, porque hasta el PRI, que cayó estrepitosamente del primer lugar en Tamaulipas, podría remontar y ganarle terreno a los Morenos y sino pues “el tiempo es el que os dará la razón”.

CLARO QUE en esto, hay muy variados puntos de vista y todos son válidos y los ponentes, están en su derecho de ver el escenario desde su óptica, eso me queda claro, como también a muchos nos quedaba claro que, “los del PRI, en el pretérito, siempre eran los obvios ganadores”, por las una y mil estrategias “buenas o malas”, pero las instrumentaban, para naturalmente triunfar. Porque recuérdese que en “Política de todo se vale”, cuestión por la que, cada partido hará lo propio con tal de salir airosos y sus prospectos o candidatos, se conviertan en Diputados y ocupen las curules del Congreso del Estado.

AHORA BIEN, los del PRI aunque digamos que “fueron arrasados y dejados por puertas”, debe verse que estos, por lo que vemos, “andan aferrados a lo suyo” y si en Morena, “no cesan los dimes y diretes”, ni las confrontaciones internas, como ha venido sucediendo, el del partido de AMLO, puede hasta perder lo que en la pasada elección ganaron, cuya cuestión no se descarta, pues repito, “se andan dando con todo”, porque simplemente, no saben respetar sus estatutos, lo que a mi juicio, les ha generado un terrible desgaste político-electoral, esto por la intervención de Ricardo Monreal Ávila y el ayudante de este, Alejandro Rojas Díaz Durán.

PERO No vamos a polemizar más sobre que hicieron el par de traidores” de Monreal y Rojas, porque eso ya todo mundo lo sabe en Morena, digo esto, porque es más importante, continuar observando, desde puntos de vista serios, concretos y sin tapujos, las condiciones electorales, por las que atraviesan el PAN, MORENA y el PRI, principalmente, porque la verdad, el resto de los partidos, podremos decir sin ofenderlos “son un cero a la izquierda”, de tal forma que hasta algunos de los que, aun andan en el argot electoral, pueden al igual que los del PES, perder sus registros, lo que sería muy saludable, para que el Gobierno Federal, vía INE, “ya no gaste tantísimos millones de pesos” de los impuestos de los Mexicanos para el desarrollo de las campañas electorales.

ADEMÁS en Morena, “sus candidatos, se encuentran ante muy seria disyuntiva”, político-electoral, porque simple y llanamente, en la elección venidera, estos, “deberán demostrar, porque fueron seleccionados”. Pero a ciencia cierta se apunta que, “los abanderados Morenos, sin AMLO”, estarán prácticamente descobijados, cuya cuestión ya se visualiza entre el electorado, electorado que, “con la letal arma en la mano”, EL VOTO, tendrán que darle certeza al triunfo y llevar al Congreso, a los mejores hombres y mujeres que, tengan el sano propósito de servirle a las familias de Tamaulipas, para que los pueblos del estado, vayan cambiando radicalmente en lo socio-económico y, nuestras gentes, “tengan un mejor nivel de vida”.

PARA CONCLUIR, quiero hacer hincapié, para señalar que “los vaticinios” se exponen por algo y ese algo, es lo que la misma gente o el electorado ve, contempla y apunta, para dar veredictos cercanos a lo que realmente, ocurre en un escenario electoral, como el que tenemos en puerta. Y por ello, el dos de junio, estaremos viendo el resultado de una interesante elección, la que sin lugar a dudas, “será el factor fundamental” para que, “se continúe construyendo un mejor Tamaulipas”.

