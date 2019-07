T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“INICIA LA GUERRA ENTRE EL PANTORRILLERO Y EL JR.”

TODO PARECE indicar que, “la guerra interna entre morenos” ha dado inicio a tambor batiente, porque simple y llanamente, los actos de este combate político entre advenedizos del PRI, PRD y de otros partidos, “es por sus mezquinos intereses mercenarios” y no por los intereses ciudadanos o del pueblo de nuestro querido Estado, detalle por el cual buscan de manera afanosa y por obviedad oportuna “apoderarse del Partido MORENA”, para así poder mangonear las decisiones futuras y por supuesto, seleccionar a sus gentes de confianza para cargos de elección popular, esa es la cruda realidad al interior de Morena, cuya cuestión en mi punto de vista, refleja que “esta guerra intestina”, no es más que, “la cruel mancha de corrupción e impunidad” que ya priva en este partido que, para miles o millones de mexicanos y tamaulipecos “ha dejado de ser la Esperanza de México”.

EJEMPLO tangible de ello, es la férrea confrontación política que evidentemente, mantienen el par de pendencieros arribistas como el ex priista “chilango” Alejandro Rojas Díaz Durán (a) el perro pantorrillero del Senador Ricardo Monreal Ávila y “el presunto huachicolero” ex panista reynosense José Ramón Gómez Leal “el JR”, quien como súper-delegado del Gobierno Federal en Tamaulipas, “no ha dado el ancho” o bien “no ha logrado dar los resultados de real trabajo y servicio a la gente de toda la geografía estatal” como era su encomienda.

LO ANTERIOR, es porque éste, más que atender las demandas ciudadanas y en el caso particular la de los agricultores del estado, afectados porque no les han cumplido con “los apoyos del pro-gro”, aducen que, Gómez Leal, “ha amenazado”, con interponer demandas penales contra ellos “por bloquear carreteras”. Cuya candente amenaza, a mi juicio, es la muestra clara “del odio del JR, contra los hombres del campo” y esto, para quienes conocen a fondo el referido problema agrícola, es una postura inconcebible e imperdonable del fracasado aspirante a la alcaldía de Reynosa.

POR TAL MOTIVO, el repudiado traidor político Alejandro Rojas Díaz Durán, “en esta guerra intestina” acusó de represor públicamente al reynosense José Ramón Gómez Leal “el JR”, cuya confrontación, repito y reitero, no es más que, la muestra clara de ambos por “apoderarse del Partido Morena” un partido que, en Tamaulipas en la pasada elección fue apabullado por los actores de Acción Nacional, porque de las 22 Diputaciones, únicamente ganó una que, corresponde al municipio de Matamoros.

PERO DE AHÍ EN FUERA, Morena, no logró nada trascendente en lo político, excepto cuando los Diputados Federales del Estado, en la anterior contienda, “ganaron no por ellos, sino por el efecto AMLO”, cuyos legisladores de “la mal llamada Cuarta transformación”, han decepcionado al contexto ciudadano, razón por la que, en la pasada elección local los morenos, ya no ganaron, como muchos de ellos pensaron, porque las familias de todos los estratos sociales, sinceramente, se han venido convenciendo que “Morena, no es la esperanza del pueblo”, sino la Esperanza de los corruptos políticos provenientes de otros partidos. Pues pegúntese usted estimado lector ¿de dónde provienen el JR y Alejandro Rojas?. Esa es la interrogante que, confirma lo que, naturalmente, se aduce en los medios políticos de México y Tamaulipas.

EL PUEBLO YA no merece ser objeto del engaño. Digo esto, porque si analizamos de manera profunda este lamentable esquema, nos damos cuenta que, en el nuevo régimen sexenal, se sigue hablando de los flagelos de corrupción, impunidad, caciquismo, defraudación fiscal y demás actos que afectan los intereses ciudadanos, pero sí preguntamos: ¿Que se ha hecho contra los corruptos? del pasado gobierno Neoliberal de ENRIQUE PEÑA NIETO, la beligerante respuesta es: NADA, porque dentro del mismo gobierno de “la 4ta. Transformación”, hay políticos nefastos y corruptos que, “tienen antecedentes no gratos y eso por obviedad, no lo pueden negar. Y ejemplo de ello es el Senador influyente NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA, “un ex líder y cacique minero” allá en el estado de Coahuila, el que, “pese a no cantar mal las rancheras” en el tema de explotación a mineros y seguir siendo “cobra cuotas a los sindicalizado”, este ya la hizo porque fue arropado por Morena y prueba fehaciente de ello es que, éste mercenarios líder, fue investido como Senador de la República, ¿Cómo la ven?. Por cuyo detalle todo mundo se pregunta: ¿Acaso proteger a caciques’ como Gómez Urrutia, no es ir en contra de la tan llevada y traída Cuarta Transformación?.

EN ESTO lo congruente que, “quien comulgue con los preceptos de la honestidad y trasparencia, debe demostrarlo”. Y no salirse por la tangente. Porque en el escenario político, nada puede quedarse oculto o en el anonimato. Y si en días pasados “al estilo marías” “el perro pantorrillero Alejandro Rojas Díaz Durán, decía que, “El JR” José Ramón Gómez Leal, debería irse de MORENA, si tenía aspiraciones políticas, eso nos lleva a la reflexión de que, “todo lo que sigue haciendo Rojas en Tamaulipas, no es más que la encomienda “del tenebroso Senador” RICARDO MONREAL, “el enemigo número uno” del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y sino “PAL BAILE VAMOS”.

PARA CONCLUIR, les diré que, por una parte “el JR” José Ramón Gómez Leal, “nada bueno ha aportado a Morena” y si hablamos del ultra-mega-repudiado “carga maletas” de Monreal Ávila, Alejandro Rojas, éste, la verdad está peor, porque ha venido a Tamaulipas a ofender, “insultando con palabras altisonantes a todo mundo”, además de acusar sin sustento a sus oponentes y también decir cuanta barbaridad se le ha ocurrido, pero nada de lo que ha dicho, le dio resultados. Y prueba de ello es que, “Morena en la pasada elección de Diputados Locales”, como ya lo dije al principio, “salió por debajo de la mesa” y peor le irá a los Morenos en futuras elecciones, si Rojas, continúa con la serie de desplantes, “al estilo circo, maroma y teatro”.

Por hoye s todo y hasta mañana.

