            < Inicia pasarela de candidatos en el INE

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

Este lunes 22 se inicia el registro de candidaturas a diputados federales por mayoría relativa ante la autoridad competente, en este caso el INE. Todos los partidos políticos excepto Morena ya tienen abanderados, cuyos nombres fueron dados a conocer con oportunidad, de tal manera que no habrá más sorpresas con la salvedad del partido guinda, que aunque circulan listas extraoficiales no son reconocidas por el instituto político.

El periodo de registro concluye el día 29, y en ese lapso estarán desfilando los diferentes partidos para oficializar a sus candidatos. Al parecer a Morena le gusto la frase divina, “los últimos serán los primeros”, y desde el arranque del proceso se manejó como fecha para dar a conocer sus cartas para el proceso federal el 27 de marzo, que es el próximo sábado.

A diferencia de las candidaturas a alcaldes que presentan conflictos en algunos municipios, las diputaciones federales no están tan peleadas en el caso del partido guinda. Algunas campañas de diputado federal resultan más caras y desgastantes por el trabajo territorial que implica, significa recorrer varios municipios, por ejemplo en el caso del V Distrito lo conforman ocho: Güémez, Hidalgo, Mainero, Padilla, San Carlos, San Nicolás, Villagrán y la cabecera distrital es Victoria.

Asimismo hay distritos con dificultades por las vías de acceso, porque la mayor parte de la zona a recorrer es rural como el VI integrado por Abasolo, Antiguo Morelos, Bustamante, Casas, Llera, Gómez Farías, Mante, González, Jaumave, Jiménez, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Palmillas, Soto la Marina, Tula y Xicoténcatl; o el III Distrito formado por los municipios de Burgos, Cruillas, Gustavo Díaz Ordaz, la zona rural de Matamoros, Méndez, Reynosa, Río Bravo, San Fernando y Valle Hermoso.

DIFÍCIL PARA LOS QUE VAN POR PRIMERA VEZ.- Por eso no es fácil estrenarse como candidato en las opciones federales. Me explico, Oscar Almaraz que hoy va con las siglas del PAN lleva la ventaja de haber trabajado el municipio victorense como alcalde y sería su 2ª campaña en este punto, si bien tendrá que trabajar 7 municipios donde nunca ha protagonizado un proceso electoral; Enrique Cárdenas González por el PRI es el más experimentado en territorio, porque ya fue candidato por este mismo distrito y ganó, además de la alcaldía de esta capital.

Morena sigue sin definirse pero una de sus opciones es Felipe Garza Narváez que también tiene a su favor el trabajo territorial en los dos distritos locales por los que ya fue diputado y suma cuando menos dos municipios más ya recorridos en esas mismas campañas, además de ser conocido por los victorenses; la otra opción de Morena para el V Distrito es Nora Hilda de los Reyes que realizó una campaña en el XIV Distrito aunque no ganó.

Ir por segunda ocasión a protagonizar una campaña facilita mucho el trabajo político, empezando porque ya conoce los contactos, los liderazgos y geográficamente el territorio. En pocas palabras, ya saben a lo que van, mientras que los principiantes no saben ni por dónde empezar, peor aún si su partido carece de organización y estructura territorial. Se dan los casos en que hay buen candidato y pierde porque le faltó buen partido y viceversa.

Retomando el tema de los distritos, los hay totalmente urbanos y que están en un solo municipio, es el caso del VIII de Tampico que abarca una pequeña parte de Madero, el VII conformado por Madero y Altamira, el IV de Matamoros con una pequeña parte rural pero todo en el mismo municipio; el I con cabecera en Nuevo Laredo abarca municipios de la llamada frontera chica, Camargo, Guerrero, Mier y Miguel Alemán, son algunos ejemplos.

La cuestión es que estamos por conocer de manera definitiva contra que se van a enfrentar el PAN y el PRI el próximo 6 de junio en el terreno federal, entonces podremos hacer un comparativo de fuerzas, y examinar las posibilidades de éxito de cada partido.

Por ahora los mejores cuadros para la competencia federal los tiene el PAN con sus propios elementos y otros del Tricolor que suma a su causa. El PRI también tiene sus propias fuerzas. Sin embargo en los tiempos actuales la política se practica como el fútbol, el equipo que puede comprar los mejores jugadores tendrá mayores oportunidades de ganar.

PACIENCIA FRANCISCANA PARA ESPERAR 2ª VACUNA.- Existe incertidumbre en torno a los resultados que pueden generarse al no aplicar la segunda dosis de vacuna contra la COVID-19 a los 21 días inmediatos. Instituciones de salud serias como el Hospital ABC Campus Santa Fe, Cd de México, se refieren a la importancia de su suministro a las tres semanas, porque de no ser así se perdería el efecto. Por otro lado hay voces institucionales que incluso piden paciencia para esperar lo necesario para recibir la 2ª dosis. “No desesperen, no van a quedar fuera, aunque la fecha del papelito esté caducada; estos periodos se aplazan un poco, pero están contemplados y serán citados nuevamente”.

Lo entrecomillado es declaración de la Directora de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud (federal), Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes.

La preocupación no es el vencimiento de la cita (papelito como ella le llama), sino la caducidad de la primera vacuna ya aplicada, al no recibir el complemento, que es la segunda dosis en el tiempo prescrito.

La explicación que proporcionan diferentes científicos y médicos en entrevistas televisivas nacionales, es que la inmunidad se logra (en un 95 %) a los 59 días de haber recibido la primera dosis, complementada con la segunda a los 21 días y luego de un lapso de 28 días de esta última podrá haberse logrado la inmunidad.

Lo mismo, pero dicho de otra manera, en 21 días deben de haberse recibido las 2 dosis, pero hay que esperar otras 4 semanas (28 días) para lograr la inmunidad. De suspender la segunda aplicación, no habrá aportado nada la primera dosis, y no recibir a las tres semanas este reforzamiento tampoco dará inmunidad. Esa es la versión más difundida.

La circunstancia es que hay problemas de abasto del suero inmunológico Covid y prevalece el tratamiento político, lo de siempre, la simulación. Sabemos que el Gobierno Federal está haciendo todo lo que está en su mano para adquirir las dosis que sean necesarias, que hay el recurso y la voluntad política de hacerlo, pero… el problema está en la incapacidad de producción de los laboratorios fabricantes ante la alta demanda.

Lo que está en manos del gobierno federal es la logística, cumplir con las dos dosis. Porque no sirve de nada presentar un número más alto de primeras aplicaciones, si estas no se complementan en el tiempo debido con la segunda dosis. En pocas palabras lo importante es el resultado final, que es la inmunidad y no aplicaciones parciales que no den ninguna protección.

Por lo que respecta a las autoridades sanitarias de Tamaulipas, sería oportuno una aclaración sobre este tema ¿Es cierta la afirmación de la Directora de Vigilancia Epidemiológica?, ¿se puede esperar con paciencia franciscana la segunda dosis? ¿Cuantos días puede retrasarse la 2ª dosis sin que se pierda el efecto?

Ojalá aclaren estos cuestionamientos no sólo por dar tranquilidad, sino además para obtener los mejores resultados. Habrá quienes tienen fecha para la segunda aplicación en los próximos días de asueto y por toma vacaciones pospongan la segunda dosis. Informar no cuesta nada y puede contribuir a lograr exitosos resultados.