INSABI, ¿MONOPOLIO DEL ESTADO?

El tema de la gratuidad en servicios de salud, me parece, no debe tener vuelta de hoja. Por ello, y para proteger a la población en situación de vulnerabilidad, y garantizar que los servicios de salud continúen otorgándose de forma oportuna, gratuita y universal, el gobierno de Tamaulipas no se adherirá a la federación, aún y cuando los gobernadores de Acción Nacional habrían presentado ya una propuesta y se había trabajado un documento con funcionarios federales para llegar a un acuerdo. Todo parecía estar planchado y listo para su firma, lo que finalmente no ocurrió.

Por ello, en Tamaulipas, se continuará con el servicio estatal de salud con lo cual será posible asegurar el derecho a la protección, la prestación gratuita y progresiva de los servicios, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social. Así de claro lo señaló la secretaria de salud tamaulipeca, Gloria Molina Gamboa, quien precisó que se continuará con el servicio estatal de salud, se privilegiará el diálogo para construir un sistema de alta calidad que atienda eficientemente a la gente y se mantendrá la exigencia de que Tamaulipas reciba la totalidad de los recursos a los que tiene derecho.

Molina Gamboa lamentó que no se haya ratificado el acuerdo que se había alcanzado entre la comisión técnica de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional y el gobierno federal para adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI)”, porque fue lo que finalmente ocurrió y señaló que la política de austeridad, la disciplina financiera y el buen manejo de los recursos que caracterizan al Gobierno de Tamaulipas, permitirán mantener la capacidad para la prestación de los servicios médicos que requiere la población.

Por último, la titular de Salud Tamaulipas aseguró que el sistema progresivo, gratuito y de calidad que se busca, implica tener las medicinas en todo momento, los recursos humanos, asegurar la sostenibilidad, infraestructura y equipos necesarios. Eso se ha diseñado, está puesto en práctica y al día de hoy si ha funcionado.

¿Qué sucedió en el camino? El presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores del PAN no lograron llegar el pasado martes a un acuerdo sobre cómo sería el esquema de colaboración entre ambas partes en torno al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, el ya famoso INSABI. Al final de una comida con el jefe del Ejecutivo federal, los gobernadores panistas señalaron ante medios de comunicación que mantenían sus reservas en torno a los términos para adherirse al INSABI y que aún continuarían las pláticas. Sin embargo, más tarde emitieron un comunicado en el que reclamaron al gobierno federal reducir las posibilidades a una adhesión o un rechazo total al modelo original de la nueva instancia.

Los gobernadores plantearon ideas para enriquecer el esquema del INSABI, pero la gestión de López Obrador no las aceptó. Y lo plasmaron en su comunicado: “Lamentamos que el día de hoy dicho convenio no se haya ratificado, por lo que será decisión de cada entidad, de conformidad con sus circunstancias locales, definir sobre este tema. Independientemente de la decisión que tomen, los estados integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional solicitarán sumarse al esquema nacional de adquisición consolidada de medicamentos como originalmente se había planteado. De igual manera, mantendremos la exigencia de que nuestros estados reciban la totalidad de los recursos a los que tienen derecho”.

El caso es que no hay nada, absolutamente nada, no se firmó nada absolutamente. “La gratuidad va en base a las corridas financieras que tendremos que analizar”, sentenció Martín Orozco, gobernador panista de Aguascalientes. Por su parte el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servien, sostuvo que la entidad que él gobierna se sumará al nuevo instituto hasta agosto de 2021, agregando que su administración aún está analizando qué hacer respecto del tercer nivel de atención médica.

A la reunión con López Obrador acudieron los 10 gobernadores panistas en funciones, quienes desde el año pasado han expresado sus reservas y dudas en torno a la reforma que creó al INSABI, aún y a pesar de que el presidente López Obrador asegura que esta nueva instancia -el INSABI- permitirá dar atención médica gratuita a toda la población

Hoy es no. No hay acuerdo. Y lo importante será darle seguimiento al tema. Pero el asunto tiene que ver con más que sólo la prestación del servicio. El INSABI debe nacer bien desde el principio, donde todos opinen, hasta los ciudadanos, y se construya un modelo democrático de salud, porque el Instituto de Bienestar para la Salud no debe estar secuestrado por el gobierno federal ni debe ser monopolio del poder público federal. ¿Qué necesita el país? Atender a los mexicanos, en el tema de salud, con un modelo, eficiente, funcional, gratuito y accesible, con medicinas cuando se les necesite, así como la capacidad hospitalaria para recibir a la gente cuando deba ser atendida porque, esa atención, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de los mexicanos.

Hoy necesitamos un sistema de salud en donde todos los ciudadanos quepamos, independientemente de su filiación política y partidaria. Un sistema de salud que nos atienda, que nos posibilite la atención médica de calidad para los mexicanos y nuestras familias. Un sistema de salud, en pocas palabras, que nos quiera. Lo demás, es demagogia. Punto.

1. El Instituto Nacional Electoral, al validar los nombramientos que Yeidckol Polevnsky realizó en el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, la mantiene como “Secretaria General con funciones de representación política y legal del partido”.

Así lo sentencia un documento oficial emitido este 4 de febrero por la dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en donde el INE reconoció los 4 nombramientos que Yeidckol Polevnsky realizó el pasado 22 de enero, para cubrir las vacantes del CEN del partido.

El reconocimiento al CEN liderado por Yeidckol llega un día antes de que Alfonso Ramírez Cuellar, del grupo de Bertha Luján, presente la documentación ante el propio INE para que se lo reconozca como presidente. Ramírez Cuellar surgió del Congreso Nacional Extraordinario convocado por Bertha Luján el pasado 26 de enero, en donde se nombró a un nuevo CEN, y se nombró como presidente interino a Ramírez Cuellar.

Sin embargo, ese Congreso está impugnado ante las autoridades electorales por diversas irregularidades, por lo que Yeidckol sigue siendo formalmente la dirigente morenista. Es una realidad que, al Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, cuando no le llueve le llovizna. Y parece que la lucha intestina de tribus del PRD se quedó corte, muy corta, con lo que está ocurriendo al interior de MORENA.

2. ¿Será verdad, como se rumora, que el Presidente Municipal de Río Bravo, Carlos Ulivarri, le compró a su junior una camioneta valuada en más de un millón de pesos? Ojalá y la contraloría del Estado, el Congreso de Tamaulipas, la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación y el Servicio de Administración Tributaria se pongan pilas, no vaya a ser que en una de esas los recursos para la compra de tan lujoso vehículo hayan salido de recursos públicos o se hayan desviado de programas prioritarios para la sociedad riobravense. Una auditoría a tiempo podrá resolver “las dudas”, pero sobre se podría tener la seguridad de que los dineros del Ayuntamiento de Río Bravo no se “fuguen” por otro lado. Lo malo de todo esto es que cuando el río suena… es porque agua lleva. ¿Y así querrá Ulivarri jugar para la reelección? 3. De que tenemos personajes “increíbles” en Tamaulipas, los tenemos. Le platico que el presidente del voluntariado juvenil del sistema DIF Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, a quien su mami y su papi le crearon un cargo inexistente en el organigrama del organismo, estudia simultáneamente dos maestrías en la Universidad de Harvard. ¿Dos y simultáneamente? Sí, dos. Y además becado. Pero claro, de ninguna manera deja la “responsabilidad pública” y anda por todo Reynosa tratando de convencer a la gente de que voten por él en 2021 para… ¿alcalde? ¿Diputado Federal? ¿Diputado Local? Sólo él sabe.

El caso es que Carlos Víctor Peña Ortiz, ya se codea con personalidades de la talla de Yalitza Aparicio, con quien convivió de piquete de ombligo en un evento en la Ciudad de México. O con el ex candidato a la presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, quien reconoció a Carlitos -o Makito como cariñosamente le conocen en su tierra- porque a su corta edad ha logrado aportar en diferentes ámbitos de la sociedad reynosense, llevando programas sociales y ayuda a los sectores más vulnerables. ¡Wow! No se lo dijo cualquiera. Es un genio.

Carlos Peña Ortiz, estudia dos maestrías de negocios con especialización en desarrollo económico, política urbana y social y asuntos internacionales, además de ser presidente del comité de la asociación de estudiantes mexicanos en Harvard Kennedy School. ¡Doble Wow!

Con toda esta información del mismísimo orgullo del nepotismo de Maki, Carlitos transita en el camino chueco. Con esa capacidad del muchacho, Peña Ortiz podría llegar a ser, mínimo, el candidato demócrata a la Presidencia de los Estados Unidos, dado que su domicilio lo tiene en Mission, y no un “simple” alcalde de Reynosa, como su mami lo quiere poner, para que su paso por la alcaldía de Reynosa -el de Maki- transite de los 3 años a los 5 años de ella misma sumados a los 6 de Carlitos y, quien dice que no, al terminar sus 6 años como alcalde de Reynosa, su mami lo podría catapultar al Gobierno de Tamaulipas o hasta la mismísima presidencia de la República. Ni modo, hay que aprovechar la inteligencia de Carlitos Víctor.

4. Por cierto, en los mentideros políticos de Tamaulipas, corre como reguero de pólvora la versión de que si la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez no devuelve a su cargo de inmediato a los consejeros ciudadanos que corrió de manera ilegal, Sandra Guardiola, Mario López y Roberto Salinas Ferrer, la originaria de Chihuahua, pero residente de Mission, podría ir a parar a la cárcel por desacato a una autoridad. Y entonces sí, su carrera político-delictiva terminará en un penal.

¿Pero qué necesidad de que “por los suyos” no atienda la orden del Tribunal de Circuito? ¿Por qué le gusta a Maki vivir al filo de la navaja? ¿Enserio se cree tan importante como para jugar con la justicia a la ruleta rusa? La Ortiz Domínguez se ha peleado con muchos, lo que no le permite tiempo para vivir con tranquilidad ni con la satisfacción del deber cumplido. Maki no será candidata a Gobernadora por ningún partido porque a los presidiarios se les suspenden sus derechos políticos. Y entonces, o repone en sus encargos a los consejeros ciudadanos sacados con un velo de impunidad e ilegalidad de la COMAPA, o la veremos tras las rejas. Tiempo al tiempo.

5. ¿Será cierto como se comenta en los mentideros políticos que hay priístas ya en capilla por haber traicionado al Partido Revolucionario Institucional en la elección de diputados del 2019? Corren como reguero de pólvora las versiones de que entre ellos hay algunos que fueron candidatos a diputados y que podrían ser expulsados de ese partido, por ese acto desleal y amoral y que hoy tiene al PRI de Tamaulipas al borde del precipicio. ¿Hombres y mujeres? Si. ¡Hombres y mujeres! Y de todas las latitudes del estado.

